習近平抵達哈薩克斯坦 新冠疫情以來的首次外訪有何意義

43 分钟前

圖像來源，Reuters

在中國仍因新冠疫情嚴控出入境之時，中國國家主席習近平周三（9月14日）抵達哈薩克斯坦首都努爾蘇丹。這是他自2020年1月初新冠疫情爆發以來首次出國訪問。

哈薩克斯坦總統辦公室發佈的畫面顯示，習近平走下舷梯後受到儀仗隊的熱烈歡迎，哈薩克斯坦總統托卡耶夫（Kassym-Jomart Tokayev）也到機場親自迎接。

畫面中，所有人都戴著白色口罩，而習近平和托卡耶夫的口罩上分別印有中國和哈薩克斯坦兩國國旗。第一夫人彭麗媛並未現身。兩位領導人隨後前往總統府進行雙邊會談。

「新冠肺炎疫情發生以來，這是我首次出訪，我就選擇了哈薩克斯坦，這彰顯中哈關係的高水平和特殊性，體現了我們的深厚情誼。」在中國官方媒體央視播出的影片中，習近平對托卡耶夫說道。

哈薩克斯坦總統府在一份聲明中稱，兩國領導人隨後將討論「加強兩國全面戰略伙伴關係的前景」，並預計在談判後簽署一些文件。

哈薩克斯坦是習近平此次為期三天訪問的首站。他將在周四前往烏茲別克斯坦撒馬爾罕，出席上海合作組織峰會。他預計還將會見俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）。

為什麼選擇哈薩克斯坦？

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習近平上一次訪問哈薩克斯坦是在2017年，當時他出席了在哈薩克斯坦首都舉行的上合組織峰會和2017年世博會。

「這次訪問的獨特之處在於，哈薩克斯坦是疫情開始以來中國領導人訪問的第一個國家。對我們來說，對哈薩克斯坦來說，這非常光榮。」哈薩克斯坦外交部發言人斯馬迪亞羅夫（Aibek Smadiyarov）此前表示。

《外交家》（The Diplomat）雜誌在一篇分析中稱，儘管外界的目光更多地聚焦於上合組織峰會，但這個先導行程具有「巨大的象徵意義和地緣政治價值」。

擁有近兩千萬人口的哈薩克斯坦是中亞經濟實力最強的國家。它比鄰新疆，對中國外交、經濟發展和西部安全有著重要的地位。

習近平和哈薩克斯坦的淵源可以追溯到九年前，哈薩克斯坦成為他雄心勃勃的「一帶一路」計劃的誕生之處。2013年9月，習近平在納扎爾巴耶夫大學演講時，首次提出共同建設「絲綢之路經濟帶」的倡議，成為後來「一帶一路」國家戰略的前身。

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不過，當習近平再次訪哈時，迎接他的不再是哈薩克斯坦的開國總統、富有爭議的政治強人納扎爾巴耶夫（Nursultan Nazarbayev），而是在內政和外交上都展現了變革的托卡耶夫政府。

今年1月，在哈薩克斯坦爆發嚴重暴力騷亂後，當時仍留任國家安全委員會主席的納扎爾巴耶夫宣佈辭職，徹底離開該國政壇。

托卡耶夫後來宣佈憲法改革，限制總統權力並賦予議會更多權力。在外交上，哈薩克斯坦與俄羅斯保持了一定的距離，尤其是在烏克蘭問題上，托卡耶夫明確表示不承認盧甘斯克和頓涅茨克獨立。

儘管有這些變化，習近平在周二（9月13日）為《哈薩克斯坦真理報》撰寫的一篇文章中，將中哈關係形容為「堅韌如磐」。

他表示，中國和哈薩克斯坦將加強經濟合作，發展新的經濟增長點，如人工智能、大數據和數字金融。與此同時，兩國還將加強政治和安全合作，包括深化執法、安全、防務合作。

此外，哈薩克斯坦駐華大使沙克拉特·努雷始夫（Shakhrat Nuryshev）對中國官方媒體CGTN表示，兩國已凖備了一系列文件在此次訪問期間簽署，包括一份總結兩國建交30年成果的聯合聲明和經貿合作協議。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 這是習近平自從2020年初疫情爆發以來首次出訪

分析：習近平外訪是否是個小跡象？

BBC駐中國記者麥笛文（Stephen McDonell）

中國領導人在兩年多裏都沒有出國訪問，這大大降低了其感染新冠病毒的風險。（當然，這基於他從未被感染過的假設。我們對此並不知曉。）

習近平留在國內也有一個宣傳作用——它向中國人民傳達了這樣的信息：在這個危機時期，他們也不應該出國旅行。

現在，習近平決定重新開始外訪，這是否意味著黨認為他這樣做更安全？

另一個問題是：如果一年前不安全，為什麼現在就安全了？

此外，習近平在其他國家的畫面是否會導致人們期望旅行限制應進一步放寬，為中國人再次出國鋪平道路？

在中國，政府認為在做出此類決定時沒有必要說明理由，所以我們永遠不知道他們背後的想法。

然而，這次外訪在中國將被視為一個小小的跡象，表明中國可能很快就會放寬其「清零」措施。

我說「可能」是因為，如果政府有計劃最終結束現行嚴格的防疫策略，它現在也肯定不會與公眾分享。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 習近平和普京今年2月在北京會晤

上合峰會的「明確信號」

在訪問哈薩克斯坦後，習近平將前往與中國淵源頗多的歷史古城撒馬爾罕，出席上海合作組織峰會。克里姆林宮稱，習近平將和普京會面，討論烏克蘭戰爭和其他"國際及地區議題"。

克里姆林宮還表示，這場還包括巴基斯坦、伊朗、土耳其和中亞國家在內的峰會將展示西方世界之外的「替代方案」。

蘭州大學政治與國際關係學院的朱永彪教授對《南華早報》表示，由於烏克蘭戰爭以及中國西部的潛在不穩定因素，「上合組織和中亞國家在中國眼中變得更加重要」。

他表示，大多數中亞國家的政策都設法平衡與俄羅斯、中國和美國的關係，而更多的中國投資和基建已進軍這些國家，北京在該地區的作用正在增加。

與此同時，這也將是習近平和普京自烏克蘭戰爭爆發以來的首次會面，他們的上一次會面是今年2月的北京冬奧會上。

在2月的會面後，兩位領導人髮表了一份聯合聲明，稱兩國「友好沒有止境，合作沒有禁區」。不久後，俄羅斯入侵烏克蘭，北京一直拒絶譴責俄羅斯，並稱美國和北約應當為此負有更多責任。

「習近平在努力引導全球事務走向一個偏離西方機制、構建更有利於中國利益和世界觀的圈子和機制的方向。」研究公司策緯諮詢（Trivium China）的聯合創始人羅傑（Trey McArver）對彭博社說，習近平與普京的會晤「發出了一個非常明確的信號，即中國在這場衝突中繼續傾向俄羅斯。」

在習近平會見普京之前，中國位列第三的領導人、全國人大常委會委員長栗戰書上周訪問俄羅斯。他罕見地表達了對俄羅斯發動烏克蘭戰爭的支持。

「俄羅斯核心利益和一些重大關切問題上，中方對俄羅斯表示充分理解和支持，就像現在的烏克蘭問題……」栗戰書稱。

他對俄羅斯國家杜馬主席沃洛金（Vyacheslav Volodin）說，美國和北約將俄羅斯「逼到了牆角」，因此，俄羅斯的行動是「為了維護國家的核心利益而採取的一次反擊」。