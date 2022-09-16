BBC News,
中文
跳過此內容
简
分類
主頁
國際
兩岸
英國
科技
財經
視頻材料
BBC英倫網
主頁
國際
兩岸
英國
科技
財經
視頻材料
BBC英倫網
上合組織峰會：習近平與普京舉行雙邊會晤
你的器材不支持播放多媒體材料
上合組織峰會：習近平與普京舉行雙邊會晤
6 分钟前
9月15日，在烏茲別克斯坦參加上海合作組織峰會期間，中國國家主席習近平與俄羅斯總統普京舉行了雙邊會談。
相關報道：
習近平疫情後首次外訪並與普京會面 為第三任期傳遞哪些外交信號
普京與習近平會談 稱「理解中國對烏克蘭局勢的疑問和擔心」
習近平訪中亞 中國和國際媒體上的各種聲音
習近平疫情以來首次外訪 上海合作組織峰會的看點與重頭戲
更多相關內容
習近平疫情後首次外訪並與普京會面 為第三任期傳遞哪些外交信號
1 小时前
普京與習近平會談 稱「理解中國對烏克蘭局勢的疑問和擔心」
2022年9月15日
熱播
3:26
視頻,
為何越來越多香港人選擇「兩餸飯」？
, 節目全長 3,26
2022年9月13日
3:19
視頻,
韓國聽障患者的掙扎：「他們得知我是殘疾人，就取消了面試」
, 節目全長 3,19
2022年9月6日
0:38
視頻,
歷史上的英國王室婚禮：喬治六世與伊麗莎白·鮑斯—萊昂（1923）
, 節目全長 0,38
2018年5月18日
3:08
視頻,
英國女王伊麗莎白二世逝世，享年96歲
, 節目全長 3,08
2022年9月8日
1:26
視頻,
成為英國女王之前 伊麗莎白公主的童年生活
, 節目全長 1,26
2022年9月10日
3:40
視頻,
英國女王去世：香港民眾連日大排長龍吊唁
, 節目全長 3,40
2022年9月13日
6:31
視頻,
台海危機：兩岸各執一詞的「海峽中線」是什麼？
, 節目全長 6,31
2022年9月1日
1:07
視頻,
中國第一架純太陽能大型無人機完成首飛
, 節目全長 1,07
2022年9月6日
3:05
視頻,
烏克蘭軍隊如何用無人機定位俄軍
, 節目全長 3,05
2022年8月24日
視頻,
視頻：英女王與奧巴馬 「針鋒相對」
2016年4月30日