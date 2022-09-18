台灣地震：台東6.8級強震列車出軌花蓮校舍橋樑倒塌，日本發海嘯警報
台灣中央氣象局報告稱，當地時間9月18日14點44分，台東縣發生芮氏（里氏）6.8級地震，震源深度7公里，位於該縣池上鄉，在台東縣政府北方42.7公里。目前還沒有傷亡情況通報。
9月17日晚間，台東縣剛剛發生過芮氏6.4級地震，震中位於該縣的關山鎮。
日本氣象部門已發出海嘯警報，稱高達1米的海浪可能會衝擊沖繩。美國海嘯警報中心也發出警報稱，震中附近300公里範圍內可能會出現危險的海嘯。
台灣中央社稱，東裏車站420次柴電自強列車出現脫軌，緊鄰台東的花蓮縣有便利店樓房倒塌，玉裏高寮大橋斷裂。還有當地媒體稱，花蓮縣有三座橋樑出現鍛煉，一座小學校舍出現垮塌。
中央社還引述中央氣象局測報中心主任陳國昌說，昨晚發生的6.4級地震屬於前震，今天的這次6.8級地震才是主震。
台東縣位於台灣東南部，是台灣面積第三大縣（僅次於花蓮縣、南投縣）。東臨太平洋，南面和西面與屏東縣、高雄市以中央山脈為界，北面與花蓮縣為鄰。
台東縣轄有1市（台東市）、2鎮（成功鎮、關山鎮）、13鄉（卑南鄉、大武鄉、太麻裏鄉、東河鄉、長濱鄉、鹿野鄉、池上鄉、綠島鄉，延平鄉、海端鄉、達仁鄉、金峰鄉、蘭嶼鄉為山地鄉），共有16個鄉鎮市，其中綠島鄉以及蘭嶼鄉為離島。
公開資料顯示，台東縣人口約21萬人，是台灣本島人口最少的縣市。台東縣人口分佈相當不均勻，縣內人口最多的行政區為台東市，人口第二多的行政區為卑南鄉，此次位於震中的池上鄉人口約為8000人。