伊麗莎白女王在香港：地標命名背後反映的「民心爭奪戰」

李澄欣

BBC中文記者 香港報道

1 小时前

圖像來源，BBC News Chinese 圖像加註文字， 香港九龍伊利沙伯醫院外觀。

香港曾經作為英國殖民地逾一世紀，不少地方以英國君主或名人命名。然而，冠上剛在本月初辭世的女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II，香港譯「伊利沙伯二世」）的香港地標卻碩果僅存。歷史學家指，這是因為英國戰後要淡化殖民色彩，在九七前途危機前爭取民心。

香港在1841年開始成為英國殖民地，直到1997年主權移交中國。在這156年間歷經6位君主執政的時代——維多利亞女王（Queen Victoria，共60年）、愛德華七世（Edward VII，共9年）、喬治五世（George V，共26年）、愛德華八世（Edward VIII，不足1年）、喬治六世（George VI，共16年）和伊麗莎白二世（共45年）。

香港不少地名和路名都與英國王室有關，包括維多利亞港（Victoria Harbour）、維多利亞山（Victoria Peak，太平山）、全長近5公里的皇后大道（Queen's Road）、域多利皇后街（Queen Victoria Street）、英皇道（King's Road）、太子道（Prince Edward Road）、公主道（Princess Margaret Road）等等。這裏的「皇后」多數是指維多利亞女王，因「女王」與「皇后」的英文同為「Queen」而錯譯，約定俗成至今。維多利亞在香港冠名的地標都是在核心、極有標誌性之處，甚有宣示主權的意味。

但同樣是女王的伊麗莎白二世，儘管在1952年登基後作為港英「事頭婆」（港人對老闆娘的俗稱）近半個世紀，以她命名的地標卻相當少，只有三座建築物和兩條小路——伊利沙伯中學（Queen Elizabeth School ）、伊利沙伯體育館（Queen Elizabeth Stadium ）、伊利沙伯醫院（Queen Elizabeth Hospital），以及伊利沙伯醫院路（Queen Elizabeth Hospital Road）和伊利沙伯醫院徑（Queen Elizabeth Hospital Path）。

戰後淡化殖民色彩

圖像來源，BBC News Chinese 圖像加註文字， 伊利沙伯醫院徑。

為何伊麗莎白二世低調得多？嶺南大學歷史系教授、香港立法會議員劉智鵬向BBC中文指出，第二次世界大戰是歷史分水嶺。「香港是英國第一個淪陷的殖民地，打輸了投降，雙手奉送了給日本，是很大的挫敗。戰後英國重回香港不是很有認受性的行動，是因為蔣介石政府沒有底氣，拉攏美國施壓蔣介石而來的。在前途問題困擾之下，香港不像維多利亞女王下的大英帝國屬地，是一個倒數中、沒有光明未來的地方。而英國也很清楚，大英帝國或者英國王室已經沒什麼值得榮耀。」

1941年日本進攻香港，駐港英軍苦戰18天後失守，日本佔據香港三年零八個月。二戰後期，蔣介石的國民政府希望趁機收復香港，在1943年開羅會議上獲得美國總統羅斯福（Franklin Delano Roosevelt）支持，英國首相邱吉爾則極力反對。

1945年羅斯福猝逝，繼任的杜魯門（Harry S. Truman）轉而支持英國。在日本宣佈投降前夕，中英兩國都計劃派兵接收香港，國軍先頭部隊已進駐九龍，但英國海軍的夏慤將軍（Cecil Harcourt）捷足先登取得受降權，恢復英國在香港行使主權。

然而，戰後的英國已非戰前的「日不落帝國」，世界各地民族主義運動興起，包括印度等眾多殖民地紛紛獨立，英國因而開始「非殖化」管治。劉智鵬說：「英國不會再擺出殖民者高高在上的姿態，加上『六七暴動』提醒他們香港超過九成是華人，必須『以華制華』，在本地培養殖民地官員，他們可以執行殖民地政策，但又不會有殖民色彩。」

女王命名建築全是民生項目

圖像來源，BBC News Chinese 圖像加註文字， 伊利沙伯體育館。

香港歷史學者楊穎宇也對BBC中文表示，戰前殖民地色彩表現在公共建築的一致性，「每個殖民地都有一個皇后像廣場」，但戰後不再用這種具體的形式，反而是要人看不見，「王室存在於無形」。楊穎宇續說，港英政府甚至在七、八十年代不停拆除富有殖民色彩的舊建築，包括郵政總局和尖沙嘴火車站，「全部換了新建築，不讓香港人感受到香港是殖民地，讓你們不能指控它，這是以喪失記憶來『洗底』」。

而面對香港前途危機，港英政府必須以對香港的妥協發展來跟中國角力，同時要爭取本地民心，積極投入民生建設和增加社會福利，這也解釋了為何香港以伊麗莎白二世命名的建築，全是教育、醫療、康體的民生項目。

楊穎宇形容，這是「民心爭奪戰」，「到今日提起殖民地時，香港人記得的是免費教育、完善的醫療系統、公共房屋。英國人用良政善治來洗脫對殖民地不滿的記憶，甚至開始歌頌女王。」

BBC中文整理香港其中三個以伊麗莎白二世（伊利沙伯二世）命名的建築：

伊利沙伯醫院

圖像來源，www.grs.gov.hk 圖像加註文字， 1960年代的伊利沙伯醫院（香港政府新聞處檔案照片）。

以女王命名的建築當中，最深入民心的是位於九龍油尖旺區的伊利沙伯醫院。該院原本名為「新九龍醫院」，1952年港府為回應九龍及新界區市民對公營醫療的需求而批准興建，1958年由王夫愛丁堡公爵菲利普（Prince Philip, The Duke of Edinburgh，菲臘）親王主持奠基，並以伊利沙伯二世命名，1963年啟用。

該院至今仍是九龍區的主要醫院，也是全港最繁忙的醫院之一，病牀逾2000張，提供24小時急症服務，也設有15個臨牀部門、3間專科診所及6間普通科門診診所。香港許多醫護人員都曾在該院接受教學和訓練。

伊利沙伯醫院簡稱「QE」或「伊院」，惟「伊院」與「醫院」同音，大眾為免混淆一般都會稱呼全名。民間考古保育專家張朝敦對BBC中文說：「伊利沙伯二世不像維多利亞有維港、皇后大道這種厲害的地標，但這些地標都有簡稱，反而很少人會記得是和維多利亞女王有關。相反，伊利沙伯醫院不算很大但功能性很強，而且名字不能簡略，變相大家都經常提起她全名。」

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 伊利沙伯醫院不算很大但功能性很強。

該院佔地7公頃，外觀方正平實。建築歷史學者黎雋維指，這種風格一方面是戰後的建築潮流，另一方面多少也有政治考量，象徵著一個新時代。「外觀不突出也不華麗，但這正正是它想呈現的形象，很功能性和貼地，而且很科學化，每個病房的窗戶都可以有陽光透進去。這與戰前的建築不同風格，戰前要保存大英帝國的形象和顏面，但戰後完全沒有這個動機。」

伊利沙伯體育館

圖像來源，www.lcsd.gov.hk 圖像加註文字， 新伊利沙伯體育館落成早期照片。

另一個為人熟悉的是伊利沙伯體育館，分別有「舊伊館」和「新伊館」共兩座。前者全稱「伊利沙伯女皇二世青年遊樂場館」，建於1952年紀念女王加冕，用了女王部分嫁妝資金來興建，1953年9月落成，由港督葛量洪（Sir Alexander William George Herder Grantham）主持揭幕。

圖像來源，www.lcsd.gov.hk 圖像加註文字， 舊伊館。

圖像來源，Hong Kong Playground Association 圖像加註文字， 舊伊館舊址。

圖像來源，The Industrial History of Hong Kong Group 圖像加註文字， 昔日的摩利臣山。

舊伊館是當時九龍首座體育館，也是亞洲最先進的室內體育場館，除了體育設施，並設有圖書館、街坊福利會及兒童廉價飯堂等，是很多青少年的好去處。場館最終在2008年10月拆卸，重建為現時的麥花臣場館。

至於位處灣仔的「新伊館」，原計劃名為「摩利臣山（Morrison Hill ）室內運動場館」，1975年英女王訪港時命名為伊利沙伯體育館，1980年由港督麥理浩爵士（Sir Murray Maclehose）主持開幕，為香港當時最好的體育場館。該館樓高12層，除了體育用途，也是大型表演場地，設有3000個座位，鄧麗君、Beyond、陳百強、劉德華、何韻詩等歌星都曾在新伊館舉行演唱會。

伊利沙伯體育館是摩利臣山最後一批落成的建築。摩利臣山本來是個小山丘，曾經是石礦場，港英政府早於1920年代開始計劃夷平，動工後卻發現岩石過硬，難以開鑿而擱置，到了戰後才繼續移山工程。保育專家張朝敦說六、七十年代爆石時，石頭在今日伊館的位置存放並運走，「要等所有石頭運走了才可以蓋東西，所以新伊館是整座山最遲發展的部分」。

圖像來源，BBC News Chinese 圖像加註文字， 伊利沙伯體育館。

圖像來源，BBC News Chinese 圖像加註文字， 伊利沙伯體育館。

伊利沙伯中學

伊利沙伯中學位於旺角洗衣街，1953年建校時是為了紀念伊利沙伯二世登基，也是香港第一間不按性別取錄學生的英文官立學校。該校更曾使用英國皇冠作校徽，直至1997年香港主權移交後皇冠改為教育署標誌。校訓「修己善群」則沿用至今，拉丁文為「Vos Parate Ut Serviatis」，英文意譯為「Prepare Yourselves That You May Serve」。