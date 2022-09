伊麗莎白女王在香港:地標命名背後反映的「民心爭奪戰」

1 小时前

戰後淡化殖民色彩

女王命名建築全是民生項目

伊利沙伯醫院

以女王命名的建築當中,最深入民心的是位於九龍油尖旺區的伊利沙伯醫院。該院原本名為「新九龍醫院」,1952年港府為回應九龍及新界區市民對公營醫療的需求而批准興建,1958年由王夫愛丁堡公爵菲利普(Prince Philip, The Duke of Edinburgh,菲臘)親王主持奠基,並以伊利沙伯二世命名,1963年啟用。

伊利沙伯體育館

伊利沙伯中學

伊利沙伯中學位於旺角洗衣街,1953年建校時是為了紀念伊利沙伯二世登基,也是香港第一間不按性別取錄學生的英文官立學校。該校更曾使用英國皇冠作校徽,直至1997年香港主權移交後皇冠改為教育署標誌。校訓「修己善群」則沿用至今,拉丁文為「Vos Parate Ut Serviatis」,英文意譯為「Prepare Yourselves That You May Serve」。