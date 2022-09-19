中國疫情：貴州隔離大巴慘烈車禍、「核酸盛世」與「清零國策」 點燃公眾怒火

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圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 貴州山地眾多，交通條件比較複雜。凌晨駕駛轉運車輛被質疑是這次事故的原因之一。（資料圖片）

中國貴州一輛載有隔離人員的客車發生側翻導致27人遇難，引發民眾質疑過度防疫導致代價慘烈的次生災害。

新冠疫情已經進入第三個年頭，全球許多國家已經逐步恢復常態而中國仍然維持嚴格清零政策。9月以來，以「核酸盛世」為標語的峰會，「動態清零將成為基本國策」的網絡傳聞也點燃了公眾怒火。

貴州轉運大巴慘烈車禍

周日（9月18日）凌晨2時40分左右，貴州黔南州發生一起客車側翻事故，隨後媒體與官方證實該車輛為貴陽市涉疫人員隔離轉運車輛，運送涉疫人員去約數百公里外的隔離地點。

中國媒體財新引述貴州三都縣應急管理局人士稱，事故車輛所乘人員為貴陽至荔波的疫情轉運人員，途經三都縣。

根據貴州發佈的信息，9月18日全省當日確診病例2例、無症狀感染者35例。

而在事故發生的前一天，周六（17日）貴陽市人民政府副秘書長汪傑表示，因為需隔離的人員數量大，範圍廣，貴陽已啟用的酒店難以完全接收，需要運送至兄弟市州進行規範化的隔離管理。目前已經轉運了市外轉運7396人，正在轉運2900人。

儘管貴陽市副市長林剛周日晚在新聞發佈會上道歉，但依然難以止住民眾的怒火和批評。網民質疑，為什麼在疫情不嚴重的情況下仍然要轉運這麼多人？為什麼要在深夜進行轉運？這樣的操作是否違法？

「人都怕死，但恐怕更怕的是因為一些雞毛蒜皮的荒誕而死，甚至不知道自己為何而死，那樣的死太輕如鴻毛，幾乎毀滅了人之為人的尊嚴。為了轉運隔離而上路的人，在車墜落山坡的那幾秒鐘裏，得多絶望。 ​​​」微博網民「諢名喚作巴布爾」說。

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還有許多網民與傷亡者共情：「你憑什麼認為你不會在那輛凌晨的大巴上？」

微博網民「_若含」說：「活在這個地方，沒有任何能夠指望的。只能每天不斷祈求那輛失控的大巴上沒有坐著家人和身邊的朋友。只能祈求已經全員坐上失控大巴的我們免於一死。」

「基本國策」與「核酸盛世」

上周，中國大陸網絡熱傳「動態清零」政策將成為中國基本國策。一些自媒體文章引述中國國家疾病預防控制局副局長常繼樂稱：「9月7日的國務院新聞發佈會上，國家疾病預防控制局副局長常繼樂也明確表示，動態清零將作為一項基本國策長期堅持下去。」

但觀察者網隨後稱，9月7日的新聞發佈會並不是由國務院舉辦的，而是「中國這十年」系列主題新聞發佈會中的一場，當天的主題關於黨的十八大以來衛生健康事業的發展成就。

觀察者網稱，出席該場新聞發佈會的常繼樂副局長期間回答了兩個問題，分別是來自新加坡《海峽時報》和國內媒體《每日經濟新聞》的提問，「根據文字實錄或者是回看直播視頻，都可以確認，常繼樂副局長在回答中並沒有表達過『動態清零』已經成為、即將成為基本國策的說法，或者是有一些引發歧義的措辭。」

儘管媒體發聲闢謠，但在經受了近三年嚴格疫情管控的中國大陸，這樣的消息立刻引發了民眾憤怒。

「與其一直在闢謠，還不如深刻反思大家為什麼會對這一則謠言如此恐慌。很多時候我們已經很難承受這種官方的定論，但在基層，不是基本國策勝似基本國策的實際做法，是不是更加讓人恐懼呢？」微博網民「熠家直言」說。

還有網民質疑，即使中國官方並沒有明確說動態清零是國策，但種種嚴格的疫情防控政策已經證明動態清零就是國策。

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微博網友「今天你做核酸了嗎」說：「既然是謠言，那麼你說（動態清零）堅持到什麼時候？ ​」

另外，近日網傳杭州將舉辦2022核酸藥物產業高峰論壇，論壇主題是「核酸盛世今宵會·共洽產業未來觀」。許多人認為核酸檢測擾民的民眾認為，用「核酸盛世」一詞非常不妥。

推特網民「獨孤求跌」評論：「核酸盛世，真貼切，這些核酸產業來錢比搶銀行快多了……」

「核酸盛世，資本在狂歡！現在的中國，誰不是靠核酸續命，萬般折騰人人叫苦，說多了是妄議核酸，拒不做核酸屬於違法行為，天底下沒有比核酸更受保護的生意了。」推特網民「靜守己心」說。

中共北京市委宣傳部主辦的《新京報》也發文批評，稱使用該詞是「低級紅、高級黑」的伎倆。

「公眾想迎來的『盛世』，是疫情結束，是生活如常。醫藥企業這種『核酸盛世』的『高調』說法，又何嘗不是一場『自我美化』？其結果也注定是『弄巧成拙』。」文章稱。