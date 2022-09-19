台灣地震：餘震向北移 未來三天或有5級以上地震

48 分钟前

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 台灣台東6.8級地震：大橋斷裂、房屋倒塌。

台灣台東縣過去兩天接連發生6級以上強烈地震，造成1死146傷，今天再發生5.9級餘震，震央有北移現象。氣象局指，3天內可能還有規模5級以上的地震發生。專家對於台灣是否進入地震活躍期有不同看法。

9月17日晚台東縣關山6.4級地震，18日下午台東池上6.8級淺層地震，震源深度7公里，全台都有明顯震感，被判定為主震，也是台灣今年最大地震。

池上主震至今引發超過70次餘震，其中最大的一次是19日上午10時7分，花蓮卓溪發生規模5.9地震，震源深度13.4公里。

台灣中央氣象局地震測報中心推測，近期地震是因中央山脈底下斷層所致，而最新5.9地震是玉裏斷層被觸動而引發。台灣中央山脈長度近300公里，北自花蓮立霧溪口、南至恆春半島。

147次前震和餘震

圖像來源，AFP via Getty Images 圖像加註文字， 台灣中央氣象局地震測報中心推測，近期地震是因中央山脈底下斷層所致，而最新5.9地震是玉裏斷層被觸動而引發（圖為台灣東部花蓮縣玉裏鎮倒塌的高寮大橋）。

是次主震前錄得超過70次前震，中央社引述氣象局地震測報中心主任陳國昌形容，這個現象很少見，而且該地區過去49年未有如此強震。

他表示，根據監測統計，截至19日上午9時許，前震加餘震共147次，但在接下來一個半小時，加上卓溪5.9地震只有3個餘震，因此地震的大趨勢在減緩。但他強調，規模超過5級的餘震在未來兩三天還是有可能發生。

台灣國立大學地質系教授吳逸民對BBC說，很難推斷未來會否持續強震，但引用1951年花東縱谷地震的案例指，從當年地震序列來看，有錯動時整個縱谷都會陸續發生地震。

翻查資料，當年花東縱谷地震持續近兩個月，地震超過3000次，最大地震規模達7.3，造成85人死亡。

地震北移？

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 台灣台東縣過去兩天接連發生6級以上強烈地震，造成1死146傷。

除了地震次數多，連日三次地震也有一路向北遷移的現象。中央社引述氣象局地震測報中心主任陳國昌指，19日卓溪地震是目前看到所有餘震裏最偏北的位置，就本次地震序列來觀察，最北差不多就在卓溪，最南則是在鹿野一帶，整體來說餘震的次數不多。

專注於地震教育的「震識」網站副總編輯潘昌志也對BBC表示，過去三天地震從南往北已經約100公里，他相信大幅度往北的機率不會很高，「九二一這麼強的大地震也是一口氣100公里錯動，所以這次100公里也應該差不多了」。

花東多地災情

台灣東部多地有災情，19日台東縣5鄉鎮、花蓮縣3鄉鎮停班停課。台鐵花東路段嚴重受創，大部分變形軌道預計20日修復，電力維修車出軌以及軌道嚴重變形近一公里的路段則預計25日修復。目前，台鐵啟動「類火車」接駁，花蓮至台東以公路客運接駁。

地震後全台超過2萬戶一度停電，花蓮富裏鄉、玉裏鎮有3504戶破管停水，台水設置臨時供水站。而據教育部統計，截至19日上午10時，全台受災學校計148校，包括高雄市45校最高、花蓮縣37校次之、台東縣21校第三，初估災損金額超過2267萬台幣。

台大地質系教授吳逸民表示，6.8級地震周末在東部發生屬「不幸中的萬幸」，東部人口密度較低、高樓建築較少，加上當時沒有學生上課，他說若發生在人口稠密的西部，傷亡數字恐不止於此。

他續稱，是次倒塌的大多是老房子，認為整體上台灣建築物的抗震力尚可，但強調要繼續加強防禦，「抗災能力永遠沒有足夠的一天，要一直在檢驗和凖備」。

圖像來源，AFP via Getty Images 圖像加註文字， 台灣平均每年6級以上地震約2.3至2.5個，但今年已經發生了7次6級以上強震。

台灣總統蔡英文與行政院長蘇貞昌18日晚間曾到「0918台東地震中央災害應變中心」，提出四項工作要求，包括調度跨部會救災資源全力救災，針對餘震請衛福部在花東安排收容所，經濟部、交通部等部會和地方政府協力巡查及搶修公路、橋樑與水電管線等基礎設施，並呼籲民眾提高警覺，避免不必要的山區活動。

進入地震活躍期？

據統計，台灣平均每年6級以上地震約2.3至2.5個，但今年已經發生了7次6級以上強震。氣象局地震中心課長陳達毅指出，以次數來看已進入「地震活躍期」。