中國發現猴痘後，疾控專家警告「勿接觸外國人肌膚」惹議

12 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 中國疾病預防控制中心流行病學首席專家吳尊友警告民眾不要與外國人有「肌膚直接接觸」而引發爭議。

在中國大陸發現首例猴痘病例的一天後，中國疾病預防控制中心流行病學首席專家吳尊友警告民眾不要與外國人有「肌膚直接接觸」而引發爭議。

西南城市重慶在9月16日發現了猴痘病例。吳尊友在微博上發表建議說：「不要同外國人發生肌膚直接接觸」。

一些批評者認為這一描述涉嫌種族主義，而這條帖子目前已關閉了評論功能。

吳尊友在微博寫道，他的這一呼籲是「為了預防可能發生的猴痘感染，也作為我們日常健康生活方式。」

除了該建議外，他還呼籲民眾「不要同近期（三周內）從境外回國的人髮生肌膚接觸」，「不要同陌生人髮生肌膚接觸」。

吳尊友還呼籲「要注意做好手衛生」，「使用公共廁所，包括出差住宿賓館的廁所，如果使用座便器，盡可能使用一次性坐便紙，如果條件不允許，也可用酒精濕紙巾或蘸熱水的紙巾擦拭後再使用」。

中國疾控中心周報周一（9月19日）發佈的一份《現場紀要》稱，重慶發現的首例猴痘確診病例是一名29歲的中國籍銷售人員。

他曾在9月2日訪問德國後「出現男男性行為」，隨後前往西班牙，並在9月14日返回重慶。

圖像來源，SCIENCE PHOTO LIBRARY 圖像加註文字， 西南城市重慶在9月16日發現了猴痘病例。

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重慶市衛健委發佈的一份聲明稱，這名患者是在入境進行新冠疫情防控集中隔離期間因皮疹等症狀而被發現的。

聲明還表示，所有與確診病例密接的人員都已隔離，並接受醫學觀察。

作為中國國內頂級的流行病學專家，吳尊友的這條微博周末在社交媒體上被廣泛轉發，擁有近50萬粉絲的他受到很多人批評。

「（這麼說）非常不合適。疫情剛開始時，一些外國人還站出來（為我們辯護），說中國人不代表病毒。」

「這有多種族主義？像我這樣在中國生活了近十年的人呢？因為邊境關了，我們已經三四年沒有見到家人了。」另一位似乎是外國人的微博用戶寫道。

自新冠疫情在全球爆發以來，中國是世界上採取最嚴厲防疫措施的國家之一，包括嚴控出入境、實施快速封鎖、大規模核酸檢測和旅行禁令。

猴痘病毒通過與受感染的人、動物或受污染物質的密切接觸傳播，通常會引起發燒、頭痛和皮疹等症狀。

大約90個非猴痘流行國報告了這種傳染病的爆發。世界衛生組織（WHO）已宣佈猴痘構成國際公共衛生緊急情況。

目前，全球已有6萬多例猴痘確診病例，一些非猴痘傳統流行國已報告了與之相關的死亡病例。

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