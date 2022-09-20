英國女王葬禮：香港警方以煽動罪拘捕一名吹奏口琴男子

47 分钟前

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 國葬儀式舉行期間，數十人在香港英國總領事館外聚集。

香港警察證實逮捕了一名在英國總領事館外悼念女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）的男子，指控他有「作出具煽動意圖的行為」罪嫌。

這是多日悼念活動中唯一一起逮捕事件。女王逝世以來，不少香港市民冒著烈日在總領館外排隊輪候簽署吊唁冊，並在領館外獻花致意，引來親北京媒體批評。英國駐香港總領事戴偉紳（Brian Davidson）表示，一周下來，有至少1.2萬人簽署了吊唁冊。

據報道，香港警察星期一晚曾一度進入英領館範圍，被領館職員要求離開。香港警方回應BBC中文問詢時稱，有就悼念活動與領館職員「保持溝通」；英國外交部並未對BBC中文的查詢置評。

「作出具煽動意圖的行為」罪並非《香港國安法》罪行，而是來自《刑事罪行條例》，若被起訴，並經法庭裁定有罪，初犯者可被判處最高監禁兩年，並罰款5000港元（637美元；4468元人民幣）；再犯者可被判處三年監禁。

這項罪名最早可以追溯至英屬香港制定的《1938年煽動條例》。法律學者與國際人權團體指出，該條例在1967年左派暴動審判之後從未被採用，但在2020年北京頒布《香港國安法》，香港警察國家安全處成立後，被重新引用。

「口琴奏樂」

香港英國總領館星期一中午停止開放簽署吊唁冊，官方悼念活動結束。至傍晚，數十人聚集在總領館外，收看女王國葬儀式網上直播。據《明報》報道，現場除本地民眾外，也有外國人。

當時有人吹奏口琴，在場市民舉起手機電筒唱起《願榮光歸香港》，並高呼英語「天佑女王」和粵語「香港人加油」等口號，一名女警從警車下來，用水澆熄在領事館外人行道欄桿上的燭光，另有警員在總領館外截查吹口琴男子，再將其帶上警車。期間，有警員踏進領事館範圍，被職員阻止。

從報道照片所見，該範圍是領事館停車場閘口，與公眾人行道之間沒有欄柵分隔，但路面鋪設物料與風格有明顯差異。

網媒《香港01》則稱，涉事男子懷疑在馬路中央混凝土分隔帶上吹奏口琴，引起在場民眾圍觀起哄，警察繼而派員到場截查該男子，並要求在場人士散去。一名總領館職員其後向警員了解情況，並要求他們離開領事館範圍。警員退回人行道，並向領館職員稱，警員在場是要維持秩序，且因新冠病毒病（COVID-19）防疫問題，要確保在場民眾保持適當社交距離，避免有人違反「限聚令」。

目前香港仍在實施的防疫規定，包括不允許公眾地方超過四人聚集。違者可被執法人員根據防疫緊急法令《預防及控制疾病（禁止聚集）規例》開出5000港元定額罰單。

BBC中文就此事件向英國外交部與英國駐港總領事館查詢，英國外交部不予置評；香港警務處公共關係部答覆BBC中文查詢稱：「為確保公眾安全及公共秩序，警方就相關悼念活動與英國駐香港總領事館職員保持溝通，並在有需要時提供協助，以確保領事館外公眾範圍的活動順利及安全進行。」

警方答覆並未說明警員疑似進入領事館範圍的情況。

至於被捕男子，香港警察稱，警員在約21:30將其逮捕，至星期二（20日）晚上仍被扣查。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 香港英國總領館外聚集的市民以手機收看英國方面的國葬儀式直播。

「戀殖」爭議

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 過去一周，香港民眾冒著烈日當空大排長龍，吊唁英國伊麗莎白二世女王。

伊麗莎白二世女王逝世之後，中國國家主席習近平向新英國國王查爾斯三世致唁電，國家副主席王岐山前往英國駐華大使館吊唁，並作為習近平特使赴倫敦出席國葬儀式。香港特首李家超發聲明致哀，其後經媒體追問後，宣佈已委派政務司司長陳國基到英國總領館簽署吊唁冊。

英國駐港總領事戴偉紳星期一在一段視頻中說：「過去一周，各位（香港市民）耐心有序的靜候以及肅敬的致意，我們深受感動。」

「感謝各位在炎熱的天氣之下，在長達數小時的輪候隊伍中等候，親身在吊唁冊留下對女王陛下的個人悼詞。」

戴偉紳最後以粵語說：「感謝你們的支持，以及對女王的致意。」

但為期一周的悼念並非毫無爭議：粵劇名伶羅家英與知名演員劉嘉玲分別在包括微博在內的社交媒體上發佈致哀內容，遭「愛國」網民圍攻謾罵。

圖像來源，Sina Weibo/Law Kar Ying