陸配或新住民？新移民女性如何觀察台灣生活及兩岸政治

呂嘉鴻

BBC中文記者

1 小时前

圖像來源，Shangguan Luan 圖像加註文字， 上官亂經常到台灣各地歷史景點，介紹一些即便是台灣人都不熟悉的歷史。

「我已經從『陸配』畢業了！我是前『陸配』，曾經的『陸配』，已歸化的『陸配』，你們也可以稱呼我『台配』，台灣籍的配偶......」

這是來自中國大陸大連知名「陸配」（大陸籍配偶）莉雅（Lia）最近在YouTube發出的影片訴說的心情，在網路上引起討論。移居台灣六年多，莉雅是台灣小有名氣的網紅（YouTuber），與台灣丈夫住在台灣新北市並育有一子，她在疫情後以「焦慮主婦」開始，常在網路分享她在台灣養育小孩的甘苦談，並對台灣教育乃至防疫政策的個人觀察，廣受台灣媒體報導。

事實上，自新冠疫情爆發至今兩年多，許多在台灣的中國籍配偶，不管是初來乍到或定居台灣多年，都開始經營了「自媒體」，製作影片上傳到Youtube或中國大陸的網站（西瓜網）等，蔚為風潮。她們討論並分享台灣的生活或對兩岸制度的比較及觀察，引發兩岸網友高度興趣。

此外，一些經營較久或者對於政治議題不避諱的陸配，在Youtuber常有極高的點閲率，也有些人也憑藉網路名氣及流量，做起了團購等小生意。

但是，陸配也時而要面對一些小粉紅或台灣言論過激的網友抨擊。譬如，莉雅說，這幾天她在發佈自己拿到身份之後，在中國大陸定居的台灣藝人黃安，隨即轉貼她的照片到微博並對其譏諷，引發爭議。

無論如何，在台灣這些外籍新住民的發聲，業已是台灣輿論新鮮且引人注目的聲音。台灣一些電視頻道，以製作節目廣邀世界各地的新住民，分享意見以及在台灣生活的大小事，頗受歡迎。

BBC中文訪問了兩位在台灣的陸籍配偶，分享這幾年她們在台灣的生活及自我認同的反思。

「陸配」在台灣

圖像來源，Getty Images

根據台灣內政部移民署統計，截至2021年7月底，台灣累計有近35.1萬陸配人士，女性佔33.1萬。

據分析，約20多年前，中國加入世界貿易組織，兩岸經濟越來越緊密，近百萬台商前往大陸設廠公幹，間接在兩岸搭起婚姻橋樑。但彼時兩岸通婚初期，管理及審核不易，有關兩岸聯姻的消息，在台灣輿論通常聚焦在「假結婚真賣淫」或人蛇集團等負面信息，外界鮮少聽到陸配自己的聲音。

這種情況來到當下社交媒體掛帥的新時代，在台灣的婚姻移民也學會經營自媒體。特別在疫情期間，在Youtube等網絡媒體，可以開始看到在台陸配及其他外籍配偶，廣傳製作影片，分享他們在台灣的養兒育女或成家立業的心路歷程，抒發自己在台灣生活的高高低低或針砭時事。

其中陸籍配偶面對的身份認同問題，一直是各界最感興趣之處。

陸配或新住民？

譬如，來自四川成都的「上官亂」，這個名字是她寫作的筆名。上官亂告訴BBC，大學念的是傳媒，後來就一直在中國文化界工作，她在2014年首度來台灣，開啟與台灣的緣分。2017年全職寫作，在大陸出版了有關台灣文化歷史的書籍，受大陸書市注目。之後，她與台灣籍的先生在大陸相識，2020年成婚，在疫情蔓延全球之際，她移居到台灣北部桃園中壢市定居。

來台兩年，上官亂持續發表她對台灣及兩岸政治的觀察。她也經常以女權視角臧否台灣及大陸社會變遷，逐漸受到台灣輿論關注，並被台灣電視台談話性節目邀請，廣談在台灣生活的經歷。

也許因為其作家背景，上官亂的影片多半是有關政治及歷史的介紹，她經常到台灣各地歷史景點，介紹一些即便是台灣人都不熟悉的歷史，譬如日本殖民統治時代發生在台灣的一些事件。

這種直來直往的態度，也表現出她在看待自己身為「陸配」的認同上面。

圖像來源，Shangguan Luan 圖像加註文字， 來台兩年，上官亂持續發表她對台灣及兩岸政治的觀察。

在政策上的顯著差異，一直以來招致許多兩岸聯姻家庭或人權組織抨擊。後者強調這種差別待遇即是赤裸裸的歧視，需要廢除。同時，或有一些陸籍配偶不滿被稱以「陸配」或「外籍新娘」稱呼，因而希望被稱為「新住民」免去陸配標籤。

針對這議題，上官亂的回答出乎意料。

她告訴記者，就這稱謂，她不認為需要特別政治正確。她強調個人絶對認同陸配應爭取權益，但她認為同時不能刻意忽略所謂「陸配」這個稱謂就是兩岸關係縮影：「我覺得不需故意忽略兩岸關係的特殊關係。要不要叫我陸配或新住民，對我來說不是特別重要的。」

換言之，上官亂認為，相同待遇不代表就是真平等，有差異也未必是歧視。她又說：「大陸籍的配偶與其他外籍配偶在制度上的差異，對我來說，就是以兩岸關係為基礎。而兩岸關係與台灣與其他國家的關係，譬如越南就是有差異。兩岸關係緊張，大陸對台灣的軍事威脅也一直在，我不想忽略這個議題，而且這議題我認為也不該忽略。」

上官亂補充說：「其實最重要的，我為什麼要強調陸字，因為我就是來自大陸啊，我永遠會帶著這個印記，因為我有責任用我親身經歷的一切，耳聞目睹的一切，誠實地告訴自由世界的人民要怎樣珍惜民主和自由......」

當被質疑是否只「報喜不報憂」，上官亂回應稱台灣當然有許多缺點，譬如老舊的危樓建築，交通十分紊亂，汽車機車與行人搶道，海洋環境污染等等，都有很大的改善空機。而台灣也有華人世界都有的人情包袱等等，她都不諱言存在。

但是，在美國眾議院議長佩洛西8月訪台後，兩岸關係更顯緊繃，有些人也將矛頭轉向陸配家庭。她在網上說，最近有一些支持北京的台灣網友（紅灣）批評她是「綠配」讓她哭笑不得。上官亂稱自己先生一向是藍營選民（親國民黨），應該叫她「藍配」比較適切。上官亂說，父母對於她嫁到千里之外的台灣當然也有過擔心，但她強調自己身為作家，不會停止探索這個世界。

「台灣身分證對我的意義」

圖像來源，He Xinyao 圖像加註文字， 何新瑤表示在現實生活中結交了許多陸配姐妹，大家在台灣會彼此照應。

「我記得我剛來台灣，在百貨公司當櫃姐的時候，隔壁櫃也有一位陸配，她學了台語，每次都跟我說台語，一直提醒我該學台語。我記得，有次一位客人問她哪一省份過來的，她馬上說她不是大陸人，只是小時候爸爸在大陸工作，她過去讀書，所以有大陸口音這樣。我當時真的氣爆了！我的家鄉有很多缺點，但不妨礙我熱愛它。就像台灣也有很多缺點，也不妨礙我融入它......連自己的媽媽都不愛？說是愛國嗎？我不相信。」

這是已經定居台灣11年，近40歲的陸配何新瑤的感慨。

來自中國大陸北部某大城，網友習慣稱她大瑤，她幾乎一周就有一隻影片上傳到網路上，成為人氣陸配網紅。

她向BBC解釋自己與台灣的緣分，來自20多歲時，當時她在澳門一家包裝公司工作，剛好一位台灣同事來澳門開年會，就坐在她旁邊，主動找她攀談。這名台灣同事三個月多後，成為她的丈夫。一年多後，她也決定搬到台灣中部，並誕下一女。至今兩夫妻已經度過第11個年頭。

何新瑤表示，在幾年前，開始在Youtube及大陸的西瓜網上傳介紹自己在台灣的觀察及家庭生活，也因此在現實生活中結交了許多陸配姐妹，大家在台灣會彼此照應。但是，隨著兩岸關係變化，每當政治關係有任何變化時，她跟許多陸配姐妹相同，都要應付許多來自兩岸過激的質疑或批評。

「其實，我剛開始做的是在大陸平台上放影片，常收到人身攻擊的私訊。最近兩個月，就沒在大陸網站上傳影片，只做Youtube。但還是有一些人還能翻牆過來，私訊罵我是雙面人！再難聽的話都有，或者造謠生事。」

「坦白說，剛開始我受這些謾罵的影響很大，有抑鬱症傾向，當時會哭啊還失眠，要靠安眠藥入睡，真的特別難受。後來是我們教會的長老開導我，要我別把情緒交給別人，現在我就好很多。但還是有少數人私訊來罵我小孩或我媽，罵得無底線，特別難聽，我不能接受，碰觸到我的家人我一定會嘴死他，那是我的底線。」

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 日月潭是台灣最受歡迎的旅遊景點之一。

確實，今年8月佩洛西訪台當夜，她也收到許多在大陸親友或網友的關心， 擔心她身家安全，因為在大陸網上，當晚有關大陸攻打台灣的信息鋪天蓋地，也有人對她謾罵。但當時，她反而跟許多台灣人一樣，不是特別緊張。而且，隔日她跟先生還開車去探視一位初來乍到的陸配姐妹，後者剛嫁到台灣半年，但當晚因為恐懼戰爭爆發，已經在凖備逃難。他們笑著看著前晚朋友給自己凖備的逃生包中還有防輻射衣物（怕核導彈），同時吃吃喝喝舒壓，嘲笑自己的「過度反應」，也過了一天。

何小姐向記者表示，其實早在幾年前她就能去申請身分證及護照，但是這兩年她有一些心態上的轉變，比較開放地去理解台灣的種種，因此才正式動心去申請台灣護照及身份。她解釋說：「其實不管去哪個地方，有那個地方的（身份）證件，會比較便利，買房子可以貸款，台灣房貸利息還比較低......以前沒有身分證買房要全款，我壓力大得受不了！當然還有很多方便的事情，這要講講不完的。」

那天去領了身份證，台灣當地政府還送了何新瑤一條棉被，意思是恭賀她落籍台灣，並祈願她幸福「一輩子（一被子諧音）」。

何新瑤強調，剛拿到台灣身分證的當下，眼淚就在戶政事務所控制不住掉了下來。回家後，她還哭了整晚。原因並非是台灣身分證帶來的便利，而是一個私人原因。

她說一領到身份證件，背面「父母欄」印上了自己已逝父親的名字，才讓她情緒激動。因為她的父親8年前因為心臟病猝逝，生前一直想來台灣看看日月潭，心願未了。而且，在大陸人過世後，戶口本上就沒有已逝者名字，去派出所也無法查底稿。因此，在自己熱騰騰的台灣身分證上，還印有與自己感情深厚父親的名字，對她而言，這是意義最為深刻之處。

每年都會回家探親一次的她，已經開始在打點探望母親及親友的行程了。