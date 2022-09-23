香港疫情管控放鬆：官方醫學專家也說「有絶對條件」恢復正常，特區政府「壓力山大」

葉靖斯

BBC中文記者 香港報道

34 分钟前

圖像來源，SOPA Images/LightRocket/Getty Images 圖像加註文字， 香港前段時間雖然放寬入境隔離檢疫措施至「3+4」，但訪港旅客未見大幅增長。

9月伊始，香港新冠病毒病（COVID-19）單日確診數目再次破萬之後，近日數字持續回落。與此同時，另一組數字的出現，讓早日免隔離通關與社會恢復正常的呼聲再次高漲。

中國香港特區財政司司長陳茂波稱，香港本財政年度恐將錄得1000億港元赤字（127.39億美元；897.83億元人民幣）。他還警告2022年香港經濟瀕臨負增長邊緣。

在經濟壓力增加之際，特區政府首席抗疫顧問袁國勇教授領頭撰文，強調香港「完全有條件」恢復正常，並指出新冠病毒病成為風土病的「事實」，間接說明中國堅持的「動態清零」政策在香港已不再可行。

香港特區行政長官李家超承諾「盡快完成」有關調整政策的分析，並「盡早向大家公布」有關決定。這個「盡早公布」的壓力如今正在增加。

當政府顧問也主張開放

袁國勇等人的文章也說，「市民大眾應該開始明白新冠病毒感染已經在本港扎根，並已成為風土病之事實」，「本港絶對有條件進一步實現以檢測代替隔離之『0+7』方案，甚至更進取方案，加速邁向複常」。

所謂「0+7」，就是外來旅客入境之後只須連續七天自我醫學監察，無須在酒店隔離檢疫。當討論香港社會從抗疫狀態恢復正常時，這似乎成為了指標。

圖像來源，China News Service 圖像加註文字， 盧寵茂持續強調香港公營醫療系統因新冠疫情而嚴重受壓。

9月19日這篇以類似學術論文格式撰寫的文章，排在首位的作者是港大醫學院生物醫學學院教授金冬雁。金教授對BBC中文記者表示，這篇文章已醞釀了兩個星期。

「我們不是說要跟他（香港特區醫務衛生局局長盧寵茂教授）唱對台戲，只是這是我們研究的科目，我們把科學事實都講出來，都有哪些證據，還有我們的想法都有哪些，都講出來，給大家參考而已。」

兩個多月前，盧寵茂還沒有加入特區政府，仍是港大醫學院肝膽胰外科講座教授和香港大學深圳醫院院長。金冬雁強調，眾作者與盧寵茂分屬好友，寫這篇文章並無讓其尷尬之意。

金冬雁、袁國勇等人的文章發佈前的一周，盧寵茂與香港醫院管理局前行政總裁梁柏賢就當前疫情死亡率定義的不點名隔空激辯，成為本地輿論焦點。

盧寵茂9月17日被追問何時放寬管制時說：「今年，2022年，至今已有超過9000人死於新冠病毒病，我們不能光看過去三個月。」

「現在每天仍有超過350位新冠病人被公營醫療系統收治，公營體系內合共有近2800位新冠病人，佔據我們重症病牀總量超過15%。」

「這些我們都得考慮，不光是片面的看過去三個月的死亡率。」

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 香港特首李家超強調其抗疫官員團隊「團結」。

四位港大衛生學者的文章明言，6月以來的疫情「可稱為第六波」，間接支持了梁柏賢的說法。目前港府仍將此輪疫情視為自2021年12月31日開始的第五波疫情。

金東雁對BBC中文說：「我們的整體想法是，中央對香港的要求，是要香港跟世界連接，所以我們是覺得，香港其實有條件先做好跟世界連接。你說是『先行先試』也好，說是香港特色也罷，我們完全有條件這樣做。」

「要是你現在跟1月、2月那時候那麼多重症，有這麼多人死亡的話，我們也主張你得鐵腕一點，再把它壓下去。可現在不是，現在死亡率很低，重症率很低。」

金冬雁認為，把新冠病毒病視作流感一類呼吸道病毒疾病，是「面對現實」，且能顯著釋放醫療資源。香港私營個體全科醫生診所林立，「降級」新冠病毒病，意味著能診治新冠病毒病的醫生大幅增加。

香港管治班子「內訌」？

彭博的報道讓本地輿論質疑特區政府管治班子內是否不和。對此，盧寵茂與李家超均堅稱政府內部團結。

李家超9月初曾說：「政府團隊是團結的，每個人的工作關係都是非常愉快和良好。在我們每次討論政策時，當然我們都會討論其利弊；在討論後，大家決定的事情亦會一致地推行。」

「我們希望大家都明白，我們希望在整體防疫政策方面作充分討論，然後作出最好的決定，原則亦如我們以前所說，以最小代價，達到最大效果。」

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 盧寵茂被形容為在搞「戰狼式抗疫」。

盧寵茂17日出席香港商業電台訪談節目時被問到，能否在11月實施「0+7」，結果他反問主持人：「為何你不提出可能早一些？」這被認為是他立場軟化，改變口風。

香港時事評論員劉銳紹對BBC中文評論說，他不會形容特區政府在防疫決策上出現內訌，但其決策始終受到多方面拉扯，包括港府在中國「動態清零」面前不敢隨意「減辣」，新加坡在香港繼續處於封閉的狀態下「躺贏」，還有以親建制為主流的本地商界擔憂「同歸於盡」而向港府施壓。

劉銳紹說：「究竟所謂的通關是跟外國先通關，還是先跟大陸通關？要是先跟大陸通關，就得看國內『清零』政策如何執行。但要是先跟外國通關，跟大陸通關晚，那是政治不正確。但現在建制派開始察覺，要是你顧慮這一點，經濟要死掉，於是也不太去想這問題。」

過去至少一年，國際商界估計中國何時「開關」，恢復與世界正常交往，一般是以中共第20次全國代表大會時間為參考。如今會否提前？劉銳紹認為有此可能。

「因為形勢已輪不到你去控制……官方最多就是控制宏觀環境和政策，但它管不到微觀的事情，人家說走就走。」

圖像來源，China News Service 圖像加註文字， 渣打香港馬拉松是香港主要國際體育盛事之一。

劉銳紹所指的「說走就走」，是國際龍舟聯合會近日通過將2023年世界龍舟錦標賽，從香港改到泰國舉辦，以及香港田徑總會宣佈取消2022年香港渣打馬拉松——雖然後來宣佈將在2023年2月舉辦——而新加坡渣打馬拉松宣佈將於12月舉行之後，商界擔憂國際活動將接二連三離香港而去。

「我認為，特區政府做的這些調整無可厚非，也不需要去過度解讀。」

9月22日，盧寵茂帶領幾位衛生官員到新接種點同時注射第四劑新冠病毒疫苗與季節性流感疫苗之後說：「其實奧密克戎疫情由年初到現在有一個很重大的改變，就是巿民的接種率提高了很多，總體的新冠疫苗接種率已經接近94%。超過70%的巿民已完成接種三劑。正因為高接種率，總體的嚴重個案和死亡個案較年初時減少。」

一輪有關死亡率的爭論，與長時間強調老年人與兒童接種率不足之後，這番言論無疑顯得正面。

圖像來源，China News Service 圖像加註文字， 香港特區當局近期主力促請老人與兒童接種新冠疫苗。

「外部壓力」與「期望管理」

醫學專家也高呼「0+7」的背景，是「財神爺喊窮」。

「如是者，這將會是歷來第二高的財政赤字，僅次於前年（2020年）2325億元赤字的歷史紀錄，亦意味政府的財政儲備或會進一步降至8000億元的邊緣。」

9月22日，陳茂波向記者們進一步解說：「今年的經濟環境只是一般，大家看得到樓市和股市都比較淡靜，所以印花稅收入預計會下跌。此外，在這物業市場環境下，賣地收入也會下跌，所以我們估計今年會出現過千億的赤字。」

「總的來說，大家看到上半年的經濟收縮得比較嚴重，估計今年全年負增長的機會非常高。」

金冬雁教授對BBC中文承認，正因為持續嚴控疫情對香港經濟所造成的衝擊此時相繼湧現，才要趁此機會發表他們的聯名文章。

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 阮穎嫻認為多數香港市民希望市面盡快恢復正常，讓他們得以重新就業，自力更生。

香港大學經濟及工商管理學院講師阮穎嫻博士對BBC中文指出：「通常財政司司長們都會做『期望管理』，他一早告訴你很嚴重——因為帳目不好看是他的錯，他擔心大家責難——最後結算的時候可以使使財技，把賬目弄得好看點。」

阮穎嫻分析今年香港經濟形勢說：「基本上整個上半年沒有了，然後現在已經是9月，是第三季度，但你能看見許多商店在說等著結業，交不起租金了，都在希望『開關』，否則熬不下去了。整個經濟展望也已經下調了。」

「但其實本身也能多熬好一陣子，因為他聲稱庫房跌至8000億，哪怕一塊錢收入都沒有，政府都能熬上一年多，有條件繼續做些資助、派錢、補貼的。但問題是，我想窮人都不想再要補貼。」

圖像來源，Xinhua 圖像加註文字， 香港香園圍邊境管制站（左）—深圳蓮塘口岸（右）夜景。因疫情緣故，自2020年8月啟用以來，中央的旅客檢驗大樓一直閒置。

法國外貿銀行（Natixis）亞太區首席經濟學家艾西亞（Alicia Garcia Herrero）9月初曾向BBC中文指出，入境隔離檢疫目前是大中華區的共同問題。但台灣22日宣佈最快將從10月13日起實施入境「0+7」，行政院長蘇貞昌表示，在此之前將分階段解封邊境。

具香港特區政府內閣之實的行政會議也有非官守成員呼籲加快撤銷入境隔離政策。其中，資深大律師湯家驊稱香港經濟已「相當危急」；代表商界，身兼立法會議員的林健鋒稱，今年年底或明年年初推出新措施將「太遲」。

阮穎嫻對BBC中文說：「我覺得比較關鍵的一點是，連《大公》、《文匯》都在講，大家就覺得原來講這事情是安全的，那麼更多的聲音就會陸續出來。」

阮穎嫻說：「情況就是一來多人在說他，他有壓力，二來其實也有些信息是，中央可能能接受香港放鬆一點點，再加上它聲稱疫情下降，之後可以的了，因此就不用那麼緊了。」

圖像來源，SOPA Images/LightRocket/Getty Images 圖像加註文字， 香港何時能鬆綁強制佩戴口罩等防疫法令仍是未知之數。

但何謂開放？阮穎嫻強調切莫只進一步縮減隔離檢疫天數：「零跟一是很大的分別，三跟二的分別真的不大。那既然分別不大，你何必要弄？這反而會讓大家覺得更可笑。」

香港知名體育記者馮堅成在Facebook上談論渣打香港馬拉松「失而復得」的一篇長文收獲了近4000點讚，其想法與阮穎嫻相當一致。

文章寫道：「防疫到底何時了，香港人與我一樣，都不知何年何月才得償所望，不掃碼、不打針、不檢測，不戴口罩。」

「運動不涉政治是一向工作的信念，這數年來，所有的運動行業都受到政治環境所影響……希望政府減少作無謂的指導，聽取田總（香港田徑總會）的專業意見，全面配合搞好比賽，不再在政策上架牀疊屋……這數年的抑壓社會氣氛，實在需要一次似樣的運動比賽，讓香港人消消氣。」

醫務衛生局局長盧寵茂22日說：「政府一直因應疫情發展作檢討。因應疫情最近有些回落的跡象，我們會適時推出一些優化措施，至於實際是多少，我們會在適當時候公布，那時會向大家交代詳情。」