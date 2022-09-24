女王國葬、貴州車禍、台灣地震、俄羅斯擴軍和本周更多重要故事

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圖像來源，Getty Images

本周新聞焦點依然圍繞英國女王逝世。本周一在英國舉行國葬，舉國哀悼送別這位在位70年的女王。

在中國，一輛運送隔離人員的大巴側翻，導致27人死亡，點燃民眾怒火，近幾個月來質疑政府嚴格防疫政策的聲音越來越大。

台灣本周故事較多，一方面台東發生6.8級強震，造成1死146傷；另一方面，美國總統拜登再度表態願意防禦台灣，雖然白宮再次有人站出來澄清，但外界依然關注美國對台「戰略模糊」的政策是否改變。

俄烏戰爭中，俄羅斯遭遇重大戰鬥挫折後，普京本周下令部分動員，計劃徵召大約30萬預備役軍人，以增援已在在烏克蘭的軍隊。此舉引發俄多地民眾抗議。

剛剛過去的一周，BBC中文以下新聞內容受到讀者關注。如果你錯過了它們，我們一起一一回顧。

1.英國舉行國葬送別伊麗莎白二世 女王長眠溫莎城堡

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 9 月 19 日，葬禮開始前，覆蓋著英國王旗的女王棺槨由皇家御林軍擲彈兵衛隊成員抬進西敏寺教堂。出席英國女王伊麗莎白二世國葬葬禮的還有世界各國領導人。

本周一（9月19日），英國為女王舉行國葬，在倫敦市中心的西敏寺內，查爾斯國王、王室成員和英國政要以及來自世界多國的元首和代表等約兩千多人出席。當日下午，女王伊麗莎白二世的靈柩緩緩放入了英國溫莎城堡聖喬治教堂內的皇家墓穴內。她將與丈夫菲利普親王一起長眠在溫莎城堡。

女王去世後，世人將目光轉向她的繼任者查爾斯三世（King Charles III，查理斯三世）。這位新國王面臨著「前所未有的挑戰」，從應對能源危機對這個國家的衝擊，到人們對王室觀感的改變，無論好壞，這些挑戰將會對他和後來者的統治定下基調。

在香港，不少市民冒著烈日在總領館外排隊輪候簽署吊唁冊，並在領館外獻花致意。本周一，香港警察證實逮捕了一名在英國總領事館外悼念女王的43歲香港本地男子。指控他有「作出具煽動意圖的行為」罪嫌。據香港媒體報道，這名男子在總領館外以口琴演奏英國國歌與《願榮光歸香港》——2019年香港「反送中」示威樂曲——然後被警員扣查並帶走。這是多日悼念活動中唯一一起逮捕事件。

2.中國貴州載有隔離人員客車事故致27人遇難，引發民眾質疑防疫政策

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 貴州山地眾多，交通條件比較複雜。凌晨駕駛轉運車輛被質疑是這次事故的原因之一。（資料圖片）

周日（9月18日）凌晨2時40分左右，中國貴州省一輛載有隔離人員的客車發生側翻導致27人遇難，引發民眾質疑過度防疫導致代價慘烈的次生災害。

新冠疫情已經進入第三個年頭，全球許多國家已經逐步恢復常態而中國仍然維持嚴格清零政策。9月以來，以「核酸盛世」為標語的峰會，「動態清零將成為基本國策」的網絡傳聞也點燃了公眾怒火。

3.台灣台東6.8級地震 致大橋斷裂、房屋倒塌

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 台灣台東6.8級地震：大橋斷裂、房屋倒塌，未來幾天或仍有規模5以上餘震

9月19日早10時許，台灣花蓮發生顯著有感地震，規模芮氏（里氏、黎克特製）5.9級。前一日（18日），台東發生芮氏6.8級強震，地震深度7.0公里。截至19日上午8時，地震已造成1死146傷，多幢建築物倒塌以及大橋斷裂。台灣中央氣象局分析，不排除未來三天仍有規模5以上餘震。

4.拜登再度表態願防衛台灣 美國"戰略模糊"趨清晰與"零成本"嚇阻北京？

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 美國總統拜登接受《60分鐘》專訪談烏克蘭與台灣話題

美國總統拜登9月18日在接受美國CBS電視台《60分鐘》節目專訪時，被問及「美軍是否會出兵防衛台灣？」，拜登稱，「是的，如果那裏真的發生了前所未有的攻擊。」

外界關注美國是否改變對台「戰略模糊」政策，轉而趨向「戰略清晰」。「戰略模糊」即美國政府在台海問題上立場模糊，不表明會如何應對北京攻台；而「戰略清晰」，則是美國明確表示中國對台使用武力時的回應政策。

美國白宮國安顧問沙利文（Jake Sullivan）20日進一步指出，拜登為人直率，當時只是回應假設性問題，以往也有過類似的回答，有關言論並非反映華府有任何政策改變。他重申美國並未改變「一個中國」政策，持續反對單方面改變台海現狀，希望維持台海和平穩定，又指「當美國總統想宣佈政策改變時，他就會去做，但他還沒有做」。

5.俄羅斯宣佈徵召30萬兵力 並在俄佔區進行「公投」 俄多地爆發反戰示威

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 烏克蘭戰爭：俄羅斯多地發生反戰示威，抗議普京徵召30萬預備役軍人

在本月遭遇重大戰鬥挫折後，俄羅斯總統普京本周下令部分動員，計劃徵召大約30萬預備役軍人，以增援已在烏克蘭的軍隊。他在向全國發表的講話中說，支持基輔政府的西方大國直接威脅俄羅斯「解體」。他還警告北約，擁有核武器的俄羅斯可以使用其武器庫中的任何武器，來對抗他所指的西方「核勒索」。

普京發表講話的前一天，俄羅斯任命的烏克蘭東部和南部四個地區的領導人宣佈，計劃從本周開始就是否加入俄羅斯舉行所謂的公投。克里米亞在2014年在一次類似公投後被俄羅斯吞併。