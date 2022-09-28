買樓、養兒育女與習武自衛：香港BNO移民如何在英國開啟新生活

張永賢 ( Elaine Chong) 及帕特里克·克拉漢（Patrick Clahane）

UK Insight

16 分钟前

圖像來源，Yowin Mo 圖像加註文字， 兩夫妻告訴BBC，離開香港符合女兒的最大利益。現在海莉已愉快地在當地一所小學安頓下來，其他鎮上的11名香港兒童也進入該校就讀。

在過去的一年裏，成千上萬的香港人移居到英國。有許多人說移居英國是為了逃避香港在中國管治下的壓力，亦有人說他們是被英國較慢的生活節奏所吸引。BBC採訪了一些初來乍到的香港人，了解他們在英國的新生活。

莫女士（Yowin Mo）及王先生（Eddie Wong）和他們9歲的女兒海莉（Hayley）從住在香港的高層公寓，遷移到了英格蘭西北部克魯鎮（Crewe）的一個兩房公寓。起初，他們在鎮上不認識任何人，而且在搬家之前從未去過英國。迄今他們對英國印象很好。 莫女士說：「多數英國人都很有禮貌，很從容。」

對這一家三口來說，離開親友和工作並不是一個容易的決定：「我爸爸哭了，他不想離開，」海莉回憶說。海莉也對搬家不太確定，但一隻寵物小狗幫助她適應了新生活。

在香港，莫小姐當時做的營銷工作要求很高，工時很長。王先生則是一名攝影記者。現在他們放棄了在繁華國際都市的忙碌生活，遷移到了一個房價較低、有好學校的小鎮。

「我們不指望成為富人，我們僅期望在這裏有一個簡單的生活，女兒能快樂地成長。」莫女士說。

圖像加註文字， 莫女士（Yowin Mo）及王先生（Eddie Wong）和他們9歲的女兒海莉（Hayley）。

兩夫妻告訴BBC，離開香港符合女兒的最大利益。現在海莉已愉快地在當地一所小學安頓下來，其他鎮上的11名香港兒童也進入該校就讀。

莫女士又解釋，孩子在香港上學的壓力要大得多，香港學校幾乎沒有操場讓學童跑來跑去，而海莉當時在港每天都要做作業到傍晚七點。

但這位母親最擔心的是，她認為將女兒留在香港會被 「洗腦」。莫女士認為香港的教育體系已經發生了巨大變化，因為學童們現在正在學習中國官方批准的課程。她還擔心學校會逐步停止講粵語，而海莉將接受普通話漢語教學。「這也是我不想留在香港的原因之一。」

香港政府則堅決否認「洗腦」的說法，並說其教育系統一直在培養香港一代又一代的人才。港府還說，學生們被教授粵語、漢語普通話和英語。

莫女士的另一個擔憂是審查制度。她認為女兒不會在香港電視上看到「真正的新聞」。「也許只有假新聞，你知道嗎？在香港，她可能無法說任何她想說的話。」

在一個高高的書架上，在海莉夠不著的地方，莫女士還保存著一本名為《反抗》（Defiance）的的攝影書，它記錄了2019年香港的示威運動。書中有幾張香港示威者和警察暴力衝突的照片。

這位母親說，她期望當海莉稍大一點時，這些書中的照片能幫助他們向女兒解釋為什麼他們覺得必須離開。

莫女士強調：「當200萬人都上街了，但政府仍然無視這些聲音時，你發現這個城市已經沒有希望了。」她說，「每當談到這問題，我都會哭。」

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 2019年香港的民主抗議活動資料照片。

想要改變生活的人遠不止這一家三口。

根據英國政府的統計數據表明，有14萬名香港人根據新的簽證途徑申請來英居住。2020年，北京在香港實施了一項有爭議的香港《國安法》，英國稱這是對自由和權益的侵蝕。

這條新的簽證路線允許數以百萬計的香港人能合法來英居住。在1997年香港移交中國之前，有些香港人申請了一個名叫「英國海外公民」（BNO）的身份。英國現在則允許BNO簽證持有者申請在英國生活、工作和就學。BNO簽證的家庭成員也能到英國來生活。5年後，簽證持有者能申請英國永居。

現在，英格蘭北部是一個受港人歡迎的地方。許多新移民家庭在克魯鎮、斯托克（Stoke）和沃靈頓（Warrington）定居。

相關企業也如雨後春筍般湧現，為這批移民提供移居服務。一家招聘公司已經僱用了2名講粵語的員工，以開發新的勞動力。

斯托克市KPI招聘公司的肖女士（Charlotte Shaw ）告訴BBC：「我們發現港人在此有很大的就業機會」。

她表示，招聘公司希望香港勞動力能協助英國應對因為疫情和「脫歐」（Brexit）導致的勞動力短缺。她說：「我們發現，很多東歐人決定離開英國，已經回到東歐。」

肖女士稱公司已經收到了數以千計的香港移民試圖找工的信息。

遷往英國的香港人中約有70%擁有大學學位或更高學歷。超過一半的人在香港曾擔任專業人員或資深管理職位。到目前為止，招聘人員已經幫助香港人在客服中心、食品加工和辦公室行政部門任職。

莫女士與王先生都明白，他們未必能在英國賺到彼時在香港的薪資，但他們尚有一筆賣掉香港房子的現金緩衝。莫女士說，她做收銀員或接待員，而正在上英語課的先生則希望成為一名送貨司機。

招聘人員為兩夫妻提供了一個在肉類工廠工作10小時的機會。莫女士說：「這將是像機器人一樣的工作。」

圖像加註文字， 莫女士已在克魯鎮當地的小店試了一次班，一邊堆貨到架上去，一邊學著如何使用收銀機。

同時，在沃靈頓，港人謝先生（Matthew Tse）成立了一家房地產公司，幫助同鄉在英買房。他告訴BBC，他的粵語地產團隊每天有20到30個新客戶，平均每個客戶為英國帶來70萬英鎊資產。他還說，競標大戰已經爆發了。賣價有時會比要價高出3萬至4萬英鎊。

一位名叫查理（Charlie）的潛在香港買家正在以大約65萬英鎊的價格出售她在香港的一套公寓，並一直在遠程查看沃靈頓的房產，後者房價大約為22萬英鎊。

「我以前從未去過沃靈頓，」她承認。「但我在那裏有幾個朋友。我相信英格蘭的大多數房子都會足夠大，可以讓我的孩子跑來跑去。」

圖像加註文字， 香港人一直在像沃靈頓這樣的地方購買房產。

港人移居英國的興趣越來越高，一些來自在英港人的「油管播主」（Youtuber）影片呈現爆炸性增長。他們製作影片記錄英國新生活的點滴，每部影片的點擊率可以從數千次點閲率起跳，內容包含在英國的新住房開發項目的評析，以及如何吃全套英式早餐的指南。

譬如，住在諾丁漢的香港人海蒂（Heidi Simpson）自從去年和未婚夫克里斯·辛普森（Chris Simpson）搬到英國後，已經成為一名全職的Youtuber。海蒂向記者說：「香港人希望看到英國的真實生活......比如如何租房子，或如何用自助結賬機的影片」。

圖像來源，Heidi Simpson 圖像加註文字， 香港人海蒂其中一個YouTube視頻專注於介紹英國的利茲大學。

她的影片不談政治，但仍被北京的支持者鎖定。她說，最近上傳了一個關於在英國預約全科醫生（GP）有多困難的影片，而這影片被一個親北京的YouTube頻道引用部分內容，作為港人即便有錢也無法在英國獲得醫療照顧的證據。她覺得自己的影片被挪去用作政治宣傳，警示香港人不要移民到英國。

「我感到很震驚。也很不開心。但我不知道該怎麼做，」海蒂告訴BBC，她將繼續製作影片，但擔心她的影片被監控，她不會談論還留在香港的家人。

而這個引用海蒂的Youtube頻道，尚未回應BBC的置評請求。

除此之外，許多在香港參與抗議示威的人，已經輾轉流亡到英國。

羅冠聰（Nathan Law）是最引人注目的香港民主示威者之一。目前在英國政治流亡的他告訴BBC稱，若他回港將面臨監禁。但即使在英國，他仍是北京大外宣和網絡攻擊的目標。

他說：「你面對的是世界上最大的專制政權，他們的觸角可能會延伸到英國社會的每個角落......而且他們可以調動必要的資源，以多種方式傷害你。」

自從抵達這裏，他個人遇到的最嚴重的威脅之一來自中國的網絡信息服務，有一個用戶懸賞1萬英鎊，要求網友提供他在英國居住的詳細信息。

因此，他說自己現在在公共場所出入都很謹慎：「我很少和鄰居交談，也很少去酒吧，因為你永遠不知道自己的行蹤是否會落入壞人手中」。

但他拒絶讓這一點阻止他的政治工作：「我需要有足夠的勇氣來繼續。如果我放棄香港民主工作，那麼這就是中國共產黨的勝利。」

但是，BBC發現有證據表明，偶爾會有來自香港的緊張局勢在英國浮現。一些在英港人告訴我們說，他們在網上甚至是當面，還是會受到一些北京或港府支持者的辱罵。

艾倫（Alan，化名）說他在去年秋天的一個晚上遭到一群華人男子的襲擊，之前他曾對他們叫喊支持香港的口號。

圖像來源，Alan 圖像加註文字， 艾倫（化名）說他在去年曾遭到一群華人男子襲擊，因為他曾向他們叫喊支持香港的口號。

「當時大約有10個人追著我，其中一人把我推倒在地，」他說。

艾倫的頭部和肋骨各被踢了一腳。艾倫給記者看了一張他的臉部照片，布滿鮮血。英國警方後來逮捕了兩名與此事件有關的人，但此案現已撤銷。

「我很生氣和恐懼，因為這是在英國，而不是在中國。我怎麼能忍受這種痛苦？」他說。 「這是一個以民主和法治著稱的國家。」

在利物浦，克莉絲蒂（Christie）在聽到涉及港人和中國共產黨支持者的類似暴力相向的事件後，決定開始教授武術自衛課程。 她向學員展示了如何能運用武術抵禦對方的暴力攻擊。 「我們需要讓香港人在遇到這種情況時，能具備保護自己的一些基本技能，」她告訴BBC。

圖像加註文字， 在利物浦，克莉絲蒂（Christie）在聽到有關港人在英國遭受暴力的事件後，決定開始教授武術自衛課程。

但對其他人來說，英國生活仍是平靜的。

莫女士已在克魯當地的小店試了一次班，一邊堆貨到架上去，一邊學著如何使用收銀機。她表示：「只要它能支持我的基本生活，對我來說就足夠了。」

圖像來源，KaFu Wedding Photography UK 圖像加註文字， 克里斯和海蒂在倫敦大本鐘附近拍攝婚紗照。

海蒂和克里斯則正在凖備婚禮。 婚紗照的拍攝地選在「最英國」的場景——英國議會大廈的背景前。