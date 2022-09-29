中日邦交正常化50週年：「鬼子專業戶」和在日華人眼中的中日關係
- 李澄欣
- BBC中文記者 香港報道
今天（9月29日）是中日邦交正常化50週年，兩國關係這半世紀跌宕起伏，近年跌到冰點。BBC中文訪問有「鬼子專業戶」之稱的在華日本演員，以及一位在日本生活的中國人，了解他們的經驗和感受。
「為什麼日本人就一定是壞蛋？」日本演員三浦研一（Kenichi Miura）多年來都很疑惑。
這位老戲骨在北京影視圈「打滾」四分一個世紀，自2000年起參演了過百部中國電影和電視劇，包括《東風雨》、《建黨偉業》、《生死線》、《走向共和》等，大部分角色都是抗戰片中的日本反派人物，中國觀眾都叫他「鬼子專業戶」。
「鬼子」是指日本侵略者，後來成為形容日本人的蔑稱。三浦研一說中日語境不同，他起初不明白「鬼子」的意思，還以為是指恐怖片中讓人驚恐的鬼，後來才了解個中貶義。
他說早已習慣被稱為「鬼子」，但內心仍有不快。「中國人說我是『鬼子』我無所謂，那是他們有幼稚的腦子，我們也不會用侮辱人的字稱呼中國人。在拍攝現場，水平低的會說『你們鬼子軍人』，水平高的導演會說『你們日本軍人』，越老的導演越不會尊重人。」
三浦研一1963年在日本東京出生，並不是科班出身的演員，他1997年去北京是為了學術，在中國社科院世界經濟與政治研究所攻讀國際關係博士，畢業後才誤打誤撞進了演藝圈。
他記得初到中國時，中日關係已經過了80年代的蜜月期，但還是非常友好，「沒有什麼抗日、仇日」，到了江澤民執政後期，中國政府開始「利用抗日曆史去宣傳愛國主義」。
三浦研一於2000年接拍第一部「抗日片」，在《我的母親趙一曼》飾演日本特務林寬重文，戲中審訊女主角時處以電刑，他說當時心情非常矛盾，「把女生放在電椅上拷問，我看到劇本已經覺得很不安，太殘酷了，我自己扮演也受不了！」
在精神壓力下，他請教日本專業演員的意見，對方說每個地方都有好人壞人，尤其在戰爭當中，好人在壞的環境也會變成壞人。前輩的一番話，讓他決心演好反派角色。
他對BBC中文說：「以前抗戰片的日本軍官是中國老演員來演，他們腦子都被洗了，日本人就是壞蛋，表情、動作都很刻板印象，也不會管角色的故事。但我會挖掘角色的背景與歷史材料，以前在哪裏成長、讀什麼學校，通過我的表演，觀眾看到立體、人性化、更真實的人物，他也有矛盾，有他殘忍的理由，比如軍人違背軍令自己也會死，有時候是迫不得已殺人。」
三浦研一說過去二十多年都抱著「中日友好」的精神演出，不介意演壞人，唯獨兩個題材堅決不做：「南京大屠殺」和「731部隊」。「這兩件事太政治性，日本人只有壞蛋。最近有位導演打電話給我三、四次要我演『731部隊』，我都拒絶了。戰爭片的意義是要讓人反思歷史，如果只是增加仇恨，那有什麼意思？」
他指出，中國人對日本的印象停留在戰前，但事實上日本戰敗後成為和平國家，日本社會主流都很反戰。「在正常的國家如美國、英國，軍人都很受尊敬，但是在日本，大家覺得自衛隊裏的都是壞人，自衛隊的人也會覺得不好意思。」
中日邦交正常化五十週年之際，他形容現時是兩國關係「最糟糕」的時候，他特別厭倦不理性的民族主義。「每個國家都經常打仗，人類歷史就是那樣，用現在的角度看過去是不對的、不公平的。日本是和平國家，不好的事大家就讓它過去，人們往前看、往前走，但中國人總是記住不好的事去仇恨。」
1945年日本宣佈投降，中日戰爭結束，1972年9月29日中日建交，兩國在八、九十年代經歷蜜月期，不論是官方還是民間都相當友好，2000年代起常因釣魚島（日譯尖閣諸島）領土主權及歷史問題發生衝突，2010年中國漁船與日本海上保安廳巡邏船在釣魚島海域相撞，2012年日本民主黨政府推動釣魚島「國有化」，引發中國大規模反日示威，兩國關係掉到谷底。
2012年習近平擔任國家主席，安倍晉三重返執政，安倍多次參拜靖國神社及供奉祭品引發中方強烈反彈。兩國元首2014會晤後破冰，而2017年特朗普就任美國總統後增加美日同盟的不確定因素，安倍一度積極改善對華關係，但拜登上台後重新鞏固與盟國的關係，加上北京不滿安倍意圖修憲，而東京批評中國對新疆、香港及台灣問題的態度，雙方在中美「新冷戰」的大格局下，關係陷入冰冷期。
近年日本國難，都有中國民眾幸災樂禍，2011年「三一一大地震」和2016年熊本地震，中國社交平台出現大量「慶祝」留言，有網民指是「日本侵華的報應」。2022年日本前首相安倍晉三遇刺身亡後，也有中國商家推出促銷活動。
另一邊廂，日本人對中國的觀感也越來越差。據美國皮尤研究中心（Pew Research Center）今年6月公布的民調，在全球19個發達經濟體中，68%民眾對中國持負面看法，其中以日本的87%最高。日本智庫的調查則發現，僅6.1%日本人滿意中日關係。
中日交惡直接影響在日本的66萬中國人。現年50歲的四川人高先生在名古屋生活，與中國籍太太育有兩名小孩，他說日本的校園欺凌很嚴重，擔心子女因中國人身分而遭同學排擠，他在孩子上小學時很積極參與學校的親子活動去融入，但上中學後就很困難。他半開玩笑說：「所以我讓他們從小就練空手道，有什麼事也可以以牙還牙。」
他24年前到京都攻讀碩士和博士，研究中國古代文獻，畢業後進入日本老牌大企業工作。他說基於對中國文化和民族的身分認同，至今仍是永住身分，一直沒有入籍日本。「如果我一早入籍，現在應該升職做了科長，但我沒有。如果是換美國護照、德國護照，我會毫不猶豫，但我對日本歷史始終有心理上的抵抗，很糾結。」
高先生強調作為在日中國人，現實生活中沒有遇過不愉快事情，「日本人素質很高，表面上客客氣氣，而且從來不會聊政治」。但他對中日關係的氛圍特別敏感，若以自己剛到日本為基凖100分，2012年日本宣佈「國有化」釣魚島後兩國關係直線下降至80分，現在則是政府層面50分、民間只有30分，「是有史以來最差」。
他說：「2012年中國有反日示威，但2015年很多中國遊客來到日本爆買，中國人來過日本旅遊都一定會印象好，因為日本很乾淨，日本人穿得很得體，姑娘很漂亮，男的也帥，都很有禮貌和教養，所以2015年之後中國人對日本的印象變好了，但相反，日本人對中國的印象每況愈下。」
國際政治學者、兩岸問題專家林泉忠分析指，中國有能力左右民間對日本的氣氛，但日本沒有，這造成兩國民間越走越遠。「中國政府操控傳媒，如果官方唱好中日關係，民間輿論也會跟上來。但日本是民主自由的社會，2012年後日本人一直都不喜歡中國，無論日本政府怎麼對中國釋出善意，也無力壓住日本國內對中國不滿的聲音和輿論壓力。」
日本人對中國印象差，高先生歸咎於媒體。他說日本傳媒幾乎每天都有中國的負面新聞，他最深刻是2011年溫州動車事故，當時日媒連天報道，日本人對於中國當局草率了事感到不可思議。「中國10%的負面，集中起來後就變成90%，日本人感受到的是那90%的東西。其實那些都是事實，的確是存在的，但是拼出中國的虛像，讓日本人以為中國全都是負面，不停放大。」
他指出，中國政府不僅沒有試圖改善局面，近年還以實際行動不斷印證這個負面的虛像，比如發動「戰狼外交」、新疆人權問題、香港示威、台海軍演，以及疫情期間的鐵腕「清零政策」等，都讓日本人很反感，「你也不能說他在抹黑中國，因為事實就擺在那裏」。
他特別提到2019年北京打壓香港示威，對日本社會很大衝擊，當時所有電視台都有詳盡報道，國安法實施後也製作了特輯關注香港自由受損。「八十年代日本人經常去香港旅遊，也喜歡香港的流行曲和電影，對香港特別有感情，香港的事情讓他們很不高興。」
另一方面，兩國經濟實力差距也左右著中日外交關係。高先生記得1998年剛到日本時經濟泡沫已爆破，但日本工資跟中國仍相差達30倍，在日本打工一天等於在中國一個月的工資，很多中國人到日本留學打工，有的從事犯罪活動。「新聞經常有中國人偷蔬菜、搶劫、撿日本人的電話磁卡賣的報道，中國人是社會最底層，相當於現在在日本的越南人。當時日本根本就不把中國放在眼內，是個貧窮的發展中國家。」
2010年是轉捩點，中國經濟總量首次超越日本，躍居世界第二大經濟體，這是日本42年來首次失去世界第二經濟大國地位，中日關係從此發生結構性改變。「日本人很震驚，本來是個自己看不起的窮國家、小家伙，突然變成旁邊的巨人，有一種恐懼感，覺得中國把自己的陽光遮住了。」
不過在軟實力上，高先生認為中國還是落後日本30年。他今年暑假回去中國三個月，親身經歷了鐵腕「清零政策」，天天驗核酸，一度被強制隔離了十幾天及限制行動自由，其後在網上表達不滿後被當局強行刪除手機照片。
他說這些遭遇「簡直是虐待」，更讓他二十多年不歸化的堅持開始動搖，「沒有中國護照就不用受到中國法律約束，受中國政府的管轄，我現在認真考慮換日本護照」。
在北京的日本演員三浦研一也表示，中國軟實力的很長的路要走。「日本從很窮到自己發明Walkman、電飯煲，慢慢走過來，但中國沒有經過這個過程，突然就可以享受到很多。中國人物質豐富，但精神缺乏。」
而中日兩國的資訊不對等，導致雙方分歧越來越大。「中國人與日本人對人生和歷史的想法不一樣。為什麼我們要用VPN才能了解外面的事？中國客觀的材料和收到的資訊太少了，沒辦法更開放、更公平地看事情。我認為是中國人看不起中國人，如果相信自己的孩子，一定會把他送到國外學習，如果相信中國人，應該更放開。」
對於中日關係未來走向，兩人都不樂觀。高先生認為中美在台海若有衝突，而美國失敗告終，日本就很可能要降服在中國的勢力範圍下。「衝突下就不是比文化，而是力量對比。粗魯野蠻的人拿武器對抗文明有教養的人，前者一定會贏，這是沒辦法的事。」
三浦研一也認為，目前中國執政者不改變「戰狼」做法，兩國很難改善關係。不過身為演員，他更相信人與人之間的故事。「國家領導人經常變，但民間的交流不會停止，像很多日本朋友在中國開拉麵店，這些都是可以促進友誼的。」
他表示短期內不打算離開中國，正籌備演出一部關於沙漠綠化的電影，是少數他可以擔當正派角色的片子。「這個星球那麼小，人類沒完沒了的打仗，我們不應該回到100年前、500年前戰爭的年代。我的夢想就是拍一部中日兩國攜手解決地球問題的作品。」