中日邦交正常化50週年：「鬼子專業戶」和在日華人眼中的中日關係

李澄欣

BBC中文記者 香港報道

16 分钟前

圖像來源，Kenichi Miura 圖像加註文字， 日本演員三浦研一（Kenichi Miura）自2000年起參演了過百部中國電影和電視劇。

今天（9月29日）是中日邦交正常化50週年，兩國關係這半世紀跌宕起伏，近年跌到冰點。BBC中文訪問有「鬼子專業戶」之稱的在華日本演員，以及一位在日本生活的中國人，了解他們的經驗和感受。

「為什麼日本人就一定是壞蛋？」日本演員三浦研一（Kenichi Miura）多年來都很疑惑。

這位老戲骨在北京影視圈「打滾」四分一個世紀，自2000年起參演了過百部中國電影和電視劇，包括《東風雨》、《建黨偉業》、《生死線》、《走向共和》等，大部分角色都是抗戰片中的日本反派人物，中國觀眾都叫他「鬼子專業戶」。

「鬼子」是指日本侵略者，後來成為形容日本人的蔑稱。三浦研一說中日語境不同，他起初不明白「鬼子」的意思，還以為是指恐怖片中讓人驚恐的鬼，後來才了解個中貶義。

他說早已習慣被稱為「鬼子」，但內心仍有不快。「中國人說我是『鬼子』我無所謂，那是他們有幼稚的腦子，我們也不會用侮辱人的字稱呼中國人。在拍攝現場，水平低的會說『你們鬼子軍人』，水平高的導演會說『你們日本軍人』，越老的導演越不會尊重人。」

圖像來源，Getty Images

三浦研一1963年在日本東京出生，並不是科班出身的演員，他1997年去北京是為了學術，在中國社科院世界經濟與政治研究所攻讀國際關係博士，畢業後才誤打誤撞進了演藝圈。

他記得初到中國時，中日關係已經過了80年代的蜜月期，但還是非常友好，「沒有什麼抗日、仇日」，到了江澤民執政後期，中國政府開始「利用抗日曆史去宣傳愛國主義」。

三浦研一於2000年接拍第一部「抗日片」，在《我的母親趙一曼》飾演日本特務林寬重文，戲中審訊女主角時處以電刑，他說當時心情非常矛盾，「把女生放在電椅上拷問，我看到劇本已經覺得很不安，太殘酷了，我自己扮演也受不了！」

在精神壓力下，他請教日本專業演員的意見，對方說每個地方都有好人壞人，尤其在戰爭當中，好人在壞的環境也會變成壞人。前輩的一番話，讓他決心演好反派角色。

他對BBC中文說：「以前抗戰片的日本軍官是中國老演員來演，他們腦子都被洗了，日本人就是壞蛋，表情、動作都很刻板印象，也不會管角色的故事。但我會挖掘角色的背景與歷史材料，以前在哪裏成長、讀什麼學校，通過我的表演，觀眾看到立體、人性化、更真實的人物，他也有矛盾，有他殘忍的理由，比如軍人違背軍令自己也會死，有時候是迫不得已殺人。」

圖像來源，Kenichi Miura 圖像加註文字， 三浦研一齣演中國電視劇的劇照照片。

三浦研一說過去二十多年都抱著「中日友好」的精神演出，不介意演壞人，唯獨兩個題材堅決不做：「南京大屠殺」和「731部隊」。「這兩件事太政治性，日本人只有壞蛋。最近有位導演打電話給我三、四次要我演『731部隊』，我都拒絶了。戰爭片的意義是要讓人反思歷史，如果只是增加仇恨，那有什麼意思？」

他指出，中國人對日本的印象停留在戰前，但事實上日本戰敗後成為和平國家，日本社會主流都很反戰。「在正常的國家如美國、英國，軍人都很受尊敬，但是在日本，大家覺得自衛隊裏的都是壞人，自衛隊的人也會覺得不好意思。」

中日邦交正常化五十週年之際，他形容現時是兩國關係「最糟糕」的時候，他特別厭倦不理性的民族主義。「每個國家都經常打仗，人類歷史就是那樣，用現在的角度看過去是不對的、不公平的。日本是和平國家，不好的事大家就讓它過去，人們往前看、往前走，但中國人總是記住不好的事去仇恨。」

圖像來源，Kenichi Miura 圖像加註文字， 日本演員三浦研一在中國抗戰片中扮演的大部分角色都是日本反派人物（圖為三浦研一齣演中國抗戰片中的日軍軍官，劇照照片）。

1945年日本宣佈投降，中日戰爭結束，1972年9月29日中日建交，兩國在八、九十年代經歷蜜月期，不論是官方還是民間都相當友好，2000年代起常因釣魚島（日譯尖閣諸島）領土主權及歷史問題發生衝突，2010年中國漁船與日本海上保安廳巡邏船在釣魚島海域相撞，2012年日本民主黨政府推動釣魚島「國有化」，引發中國大規模反日示威，兩國關係掉到谷底。

2012年習近平擔任國家主席，安倍晉三重返執政，安倍多次參拜靖國神社及供奉祭品引發中方強烈反彈。兩國元首2014會晤後破冰，而2017年特朗普就任美國總統後增加美日同盟的不確定因素，安倍一度積極改善對華關係，但拜登上台後重新鞏固與盟國的關係，加上北京不滿安倍意圖修憲，而東京批評中國對新疆、香港及台灣問題的態度，雙方在中美「新冷戰」的大格局下，關係陷入冰冷期。

近年日本國難，都有中國民眾幸災樂禍，2011年「三一一大地震」和2016年熊本地震，中國社交平台出現大量「慶祝」留言，有網民指是「日本侵華的報應」。2022年日本前首相安倍晉三遇刺身亡後，也有中國商家推出促銷活動。

另一邊廂，日本人對中國的觀感也越來越差。據美國皮尤研究中心（Pew Research Center）今年6月公布的民調，在全球19個發達經濟體中，68%民眾對中國持負面看法，其中以日本的87%最高。日本智庫的調查則發現，僅6.1%日本人滿意中日關係。

圖像來源，AFP via Getty Images 圖像加註文字， 中國遊客在成都建川博物館的1931-1945年抗日戰爭紀念碑前走過中國領導人和士兵的雕像。

中日交惡直接影響在日本的66萬中國人。現年50歲的四川人高先生在名古屋生活，與中國籍太太育有兩名小孩，他說日本的校園欺凌很嚴重，擔心子女因中國人身分而遭同學排擠，他在孩子上小學時很積極參與學校的親子活動去融入，但上中學後就很困難。他半開玩笑說：「所以我讓他們從小就練空手道，有什麼事也可以以牙還牙。」

他24年前到京都攻讀碩士和博士，研究中國古代文獻，畢業後進入日本老牌大企業工作。他說基於對中國文化和民族的身分認同，至今仍是永住身分，一直沒有入籍日本。「如果我一早入籍，現在應該升職做了科長，但我沒有。如果是換美國護照、德國護照，我會毫不猶豫，但我對日本歷史始終有心理上的抵抗，很糾結。」

高先生強調作為在日中國人，現實生活中沒有遇過不愉快事情，「日本人素質很高，表面上客客氣氣，而且從來不會聊政治」。但他對中日關係的氛圍特別敏感，若以自己剛到日本為基凖100分，2012年日本宣佈「國有化」釣魚島後兩國關係直線下降至80分，現在則是政府層面50分、民間只有30分，「是有史以來最差」。

他說：「2012年中國有反日示威，但2015年很多中國遊客來到日本爆買，中國人來過日本旅遊都一定會印象好，因為日本很乾淨，日本人穿得很得體，姑娘很漂亮，男的也帥，都很有禮貌和教養，所以2015年之後中國人對日本的印象變好了，但相反，日本人對中國的印象每況愈下。」

國際政治學者、兩岸問題專家林泉忠分析指，中國有能力左右民間對日本的氣氛，但日本沒有，這造成兩國民間越走越遠。「中國政府操控傳媒，如果官方唱好中日關係，民間輿論也會跟上來。但日本是民主自由的社會，2012年後日本人一直都不喜歡中國，無論日本政府怎麼對中國釋出善意，也無力壓住日本國內對中國不滿的聲音和輿論壓力。」

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 疫情下的東京街頭。

日本人對中國印象差，高先生歸咎於媒體。他說日本傳媒幾乎每天都有中國的負面新聞，他最深刻是2011年溫州動車事故，當時日媒連天報道，日本人對於中國當局草率了事感到不可思議。「中國10%的負面，集中起來後就變成90%，日本人感受到的是那90%的東西。其實那些都是事實，的確是存在的，但是拼出中國的虛像，讓日本人以為中國全都是負面，不停放大。」

他指出，中國政府不僅沒有試圖改善局面，近年還以實際行動不斷印證這個負面的虛像，比如發動「戰狼外交」、新疆人權問題、香港示威、台海軍演，以及疫情期間的鐵腕「清零政策」等，都讓日本人很反感，「你也不能說他在抹黑中國，因為事實就擺在那裏」。

他特別提到2019年北京打壓香港示威，對日本社會很大衝擊，當時所有電視台都有詳盡報道，國安法實施後也製作了特輯關注香港自由受損。「八十年代日本人經常去香港旅遊，也喜歡香港的流行曲和電影，對香港特別有感情，香港的事情讓他們很不高興。」

另一方面，兩國經濟實力差距也左右著中日外交關係。高先生記得1998年剛到日本時經濟泡沫已爆破，但日本工資跟中國仍相差達30倍，在日本打工一天等於在中國一個月的工資，很多中國人到日本留學打工，有的從事犯罪活動。「新聞經常有中國人偷蔬菜、搶劫、撿日本人的電話磁卡賣的報道，中國人是社會最底層，相當於現在在日本的越南人。當時日本根本就不把中國放在眼內，是個貧窮的發展中國家。」

2010年是轉捩點，中國經濟總量首次超越日本，躍居世界第二大經濟體，這是日本42年來首次失去世界第二經濟大國地位，中日關係從此發生結構性改變。「日本人很震驚，本來是個自己看不起的窮國家、小家伙，突然變成旁邊的巨人，有一種恐懼感，覺得中國把自己的陽光遮住了。」

圖像來源，Xinhua News Agency 圖像加註文字， 中日關係在最近幾年來發生過多次巨大變化。

不過在軟實力上，高先生認為中國還是落後日本30年。他今年暑假回去中國三個月，親身經歷了鐵腕「清零政策」，天天驗核酸，一度被強制隔離了十幾天及限制行動自由，其後在網上表達不滿後被當局強行刪除手機照片。

他說這些遭遇「簡直是虐待」，更讓他二十多年不歸化的堅持開始動搖，「沒有中國護照就不用受到中國法律約束，受中國政府的管轄，我現在認真考慮換日本護照」。

在北京的日本演員三浦研一也表示，中國軟實力的很長的路要走。「日本從很窮到自己發明Walkman、電飯煲，慢慢走過來，但中國沒有經過這個過程，突然就可以享受到很多。中國人物質豐富，但精神缺乏。」

而中日兩國的資訊不對等，導致雙方分歧越來越大。「中國人與日本人對人生和歷史的想法不一樣。為什麼我們要用VPN才能了解外面的事？中國客觀的材料和收到的資訊太少了，沒辦法更開放、更公平地看事情。我認為是中國人看不起中國人，如果相信自己的孩子，一定會把他送到國外學習，如果相信中國人，應該更放開。」

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 2012年日本政府宣佈將釣魚島"國有化"引發中國大規模反日示威，兩國關係掉到谷底。

對於中日關係未來走向，兩人都不樂觀。高先生認為中美在台海若有衝突，而美國失敗告終，日本就很可能要降服在中國的勢力範圍下。「衝突下就不是比文化，而是力量對比。粗魯野蠻的人拿武器對抗文明有教養的人，前者一定會贏，這是沒辦法的事。」

三浦研一也認為，目前中國執政者不改變「戰狼」做法，兩國很難改善關係。不過身為演員，他更相信人與人之間的故事。「國家領導人經常變，但民間的交流不會停止，像很多日本朋友在中國開拉麵店，這些都是可以促進友誼的。」