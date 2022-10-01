中共二十大即將揭幕、烏克蘭的俄佔區舉行「公投」、中日邦交正常化50週年等更多重要故事

18 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 中共二十大將在10月16日召開。

2022年9月的第4周，中共20大即將開幕，各界開始分析誰能擠身新一屆政治常委，而同時中國公安高官傅政華、孫力軍被判終身監禁意味著什麼？

中日邦交正常化50週年，兩國關係何去何從格外引人注目。香港國安法籠罩下，許多持英國BNO簽證的港人移民到英國，重拾新生活，面對許多挑戰。在烏克蘭，四個由俄羅斯控制的地區舉行了所謂的入俄公投，烏克蘭及其西方盟友稱這是一場騙局。最後，而義大利（意大利）極右派大選勝出，可能出任該國首位女總理的梅洛尼罕見接受台媒專訪，評論兩岸關係，引發北京抗議。

剛剛過去的一周，BBC中文網以下新聞內容受到讀者的關注。如果你錯過了它們，我們帶你一一回顧

1.中共二十大：誰有可能躋身新一屆政治局常委

中國共產黨第二十次全國代表大會（中共「二十大」）召開在即。對於中國這個一黨專制國家來說，中共每五年一次的政治會議實質決定了國家新一屆領導層。最受關注的是中共中央政治局常委會的角逐。這個七人組成的政治局常委會是中國的實際最高決策機構，常委往往兼任國家主席、總理、人大常委會委員長、政協主席等重要職務，他們的名字高頻率出現在中國的各種官方新聞報道中。

圖像加註文字， 對於中國這個一黨專制國家來說，中共每五年一次的政治會議實質決定了國家新一屆領導層

然而，常委的選擇通常秘密進行，外界通常需要在黨代會的最後一天，當「入常」的領導人與媒體見面時，才能得知最新一屆常委的陣容。不過我們依然能從一些官方媒體的宣傳稿中找到一些蛛絲馬跡，了解這一過程是如何進行的。

2. 中日邦交正常化五十週年，兩國元首均沒有出席慶祝活動

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 中日首腦已近三年未有見面，上一次是2019年12月時任首相安倍晉三訪問北京，習近平原定於2020年4月的訪日行程因新冠疫情取消。

中日邦交正常化五十週年，兩國元首均沒有出席慶祝活動。有學者對BBC中文分析指，中日關係未來將維持冰冷狀態，但經貿上會保持合作。

9月29日中日邦交正常化五十週年，日本經濟團體聯合會（經團聯）和日中友好團體在東京都內的賓館舉行了紀念招待會，首相岸田文雄獲邀參加，但未有出席。共同社報道，岸田曾考慮參加活動，但可能鑒於9月較早時候在紐約，並未實現日中外長會談，認為「未形成足夠友好氣氛」，因此放棄出席活動。

3. 買樓、養兒育女與習武自衛：香港BNO移民如何在英國開啟新生活

在過去的一年裏，成千上萬的香港人移居到英國。有許多人說移居英國是為了逃避香港在中國管治下的壓力，亦有人說他們是被英國較慢的生活節奏所吸引。根據英國政府的統計數據表明，有14萬名香港人根據新的BNO簽證途徑申請來英居住。2020年，北京在香港實施了一項有爭議的香港《國安法》，英國稱這是對自由和權益的侵蝕。這條新的簽證路線允許數以百萬計的香港人能合法來英居住。

BBC採訪了一些初來乍到的香港人，了解他們在英國的新生活。

圖像加註文字， 莫女士（Yowin Mo）及王先生（Eddie Wong）和他們9歲的女兒海莉（Hayley）。

4. 俄羅斯在烏克蘭四大佔領區舉行公投後會發生什麼

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 一名女性在盧甘斯克街頭的一個戶外投票站投票

在烏克蘭，四個由俄羅斯控制的地區舉行了所謂的入俄公投，烏克蘭及其西方盟友稱這是一場騙局。投票在俄羅斯控制的烏克蘭南部和東部的四個地區舉行，這些地區約佔烏克蘭領土的15%。選舉官員在武裝警衛的陪同下挨家挨戶走訪，有多起恐嚇指控。

俄羅斯總統普京周五再俄羅斯議會聯席會議上發表講話並簽署條約正式吞併這四個地區。

5. 意大利大選極右翼政黨獲勝：有望誕生首位女總理 涉台發言引發關注

意大利（Italy，義大利）極右翼領袖喬治亞·梅洛尼（Giorgia Meloni）在大選中獲勝，並有望成為該國第一位女總理。外界預計梅洛尼將組建意大利自二戰以來最右翼的政府。她在大選中獲勝使歐洲大部分地區感到震驚，因為意大利是歐盟第三大經濟體。

梅洛尼以書面回覆台灣官媒稱，台海若發生軍事衝突，將對歐洲造成直接影響。她表示歐盟應該運用一切政治與外交手段，盡全力施壓，以避免台海發生衝突。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 意大利兄弟黨的三色火焰標識曾經被二戰後興起的新法西斯主義政黨意大利社會運動（MSI）使用。

6. 二十大前夕 公安高官傅政華、孫力軍被判終身監禁意味著什麼

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 傅政華

中共二十大前夕，中國兩名前政法系統高官被判處終身監禁。中國前司法部長傅政華和公安部前副部長孫力軍都被判處死緩，判決明確兩人將被終身監禁，不得在改為無期徒刑後減刑和假釋。