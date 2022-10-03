香港經濟：「0+3」入境新政是否足以拯救奄奄一息的旅遊業

呂嘉鴻

BBC中文

1 小时前

圖像來源，BBC Chinese 圖像加註文字， 這兩年大批警員在Soho一代戒備巡邏，在一條擁有多家餐館的小巷內拉起警戒線。

「大流行之前，中國大陸客人佔我們客人的比例約15%，是我們客人組合的重要組成部分，我們非常想念他們。然而，我們還更多地依賴來自美國、英國、澳大利亞和亞洲其他地區等國家的國際旅客。他們只有在 0+3 政策也取消後才會大量回流。」

這是香港酒店奧華（Ovolo）集團總裁Girish Jhunjhnuwala面對港府放寬入境檢疫政策的回應。他告訴BBC，曾經加入隔離酒店的奧華對香港入境新政表示歡迎，但直言要吸引失去的國際旅客來港，「0+3」遠遠不夠。

「0+3」政策指來港旅客無需酒店隔離，但三天內仍然不許進入餐館、酒吧等指定場所。

隨著新冠肺炎疫情趨緩，香港政府在經濟和就業壓力下，宣佈逐步放寬入境檢疫措施。港府9月底推出「0+3」政策，希望吸引全球人才「回心轉意」來港，同時挽救香港經濟支柱之一的旅遊觀光業。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 香港珍寶海鮮舫水上餐廳的退場，被一些看作是當下香港的一個象徵

香港特首李家超將在10月19日發表施政報告，港媒預測，除非疫情逆襲，否則他有極大機會宣佈回歸常態，採取「0+0」挽救香港經濟。

然而，這兩年多來新冠疫情帶來的傷害業已造成。

BBC中文訪問了在香港知名網上旅遊預訂平台Trip.com，以及奧華酒店集團，了解他們對於香港「0+3」政策的看法。

黑暗中等待黎明

今年農曆新年期間，新冠變種病毒奧密克戎蔓延全球，在香港，面對傳播力極高的變種病毒，接種疫苗意願普遍偏低的香港長者成為這波疫情下的首要受害者。各大醫院門口排起長隊，私家醫院不收治新冠病人，香港醫療瀕臨崩潰，震撼國際。

香港與北京同步採取了嚴格的防疫措施。許多金融界人士或公司對香港望而卻步，有的甚至搬離香港去了新加坡或其他地方。

今年二月，記者認識的外籍白領人士莫里森被外派到一間知名事務所的香港辦公室。她費盡千辛萬苦，在亞太區主管協助下，終於拿到簽證來到香港。但在今年一月底拿到簽證時，剛好是香港疫情最為險峻時刻。因為自北美入境，她需先在條件簡陋的竹篙灣隔離中心待上21天進行強制檢疫隔離。做了無數次的核酸及快篩檢測後出關後，她看到的是冷清的城市，許多餐館突然宣佈不再營業或只做外賣，數萬港人持BNO簽證離港赴英，香港機場出境處有時比旺角街頭熱鬧，曾經鬧騰的蘭桂坊酒吧區宛若鬼市。

一個月後，莫里森賭上在這家公司職涯歸零的決定，無預警地辭職離港回鄉，與親友團聚，另謀工作。

圖像來源，BBC Chinese 圖像加註文字， 與疫情前相比香港SOHO繁華程度仍有相當距離。

此次實施地「0+3」政策，對香港旅遊業許多業者來說，是期盼已久的甘霖。根據港媒報導，政策宣佈當日香港國泰航空的網站塞車，查詢或下訂的客人需要排隊等待進入網站。

旅遊網站Trip.com香港地區電子商務主管葉卓銘通過電子郵件回覆BBC中文說，在港府宣佈0+3政策之後的周末期間（9月24-25日），Trip.com上香港出境航班訂單量比上周同期增長近400%。 葉先生表示，該網站航班方面香港，前五的出境目地名為：曼谷、首爾、東京、新加坡、大阪，訂單量比上周同期分別增長628%（曼谷）、700%（首爾）、1385%（東京）、 197%（新加坡）、 7300%（大阪）。

至於入境趨勢，葉卓銘分析，Trip.com入境香港航班訂單量比上周同期增長155%。以航班方面，該公司數據顯示前五入境香港依序來自曼谷、倫敦、新加坡、台北、曼徹斯特，而訂單量比上周同期分別增長200%（曼谷）、132%（倫敦）、139%（新加坡）、180%（台北）、69%（曼徹斯特）。「亞洲範圍內的短途旅行趨勢更加明顯，大部分的出境航班訂單將在國慶和聖誕假期進行。我們香港用戶預訂海外酒店的平均天數現在是 3-4 天。」葉卓銘說。

過去，Trip.com在疫情期間，該公司的策略是與隔離酒店合作，或全力促銷港人在香港酒店進行本地度假。

對港府何時與大陸通關，該公司表示也翹首期盼。

葉先生稱，在上周末，經由大陸攜程網預訂香港酒店的訂單也比之前一周增長了35%。「0+3」政策的公布，在當前的條件下對於內地商旅客和遊客都是利好消息，「我們也期待有進一步的積極政策並與公眾一樣，熱切地期盼與內地盡早通關，」

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不過，對許多大陸網友說，就算香港開放，若回大陸後要再隔離多日，在此情況下，來往香港尚不是首要選擇。

自香港入境大陸的旅客，目前隔離天數為「7+3」﹐即是7天集中隔離醫學觀察+3天居家健康監測，總共10天隔離。港府正與大陸商討推動「逆隔離」﹐亦即選定香港一個地點完成隔離後，再以閉環方式進入深圳等地，但相關安排仍未公布。

酒店：恢復常態尚需時日

香港在地的一些酒店業者認為，仍需要更好的計劃刺激香港旅遊業。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 很多在香港工作的白領「外派人員」，在新冠疫情期間已經離開這個城市

自香港起家的奧華集團總裁Girish Jhunjhnuwala向BBC解釋，這項政策是邁出了一大步，但仍有太多限制措施。「商務和休閒旅客還不會大量的回流香港，但對探望親友的人確實有所幫助。但若我們要從新冠疫情造成的經濟衰退中完全恢復，香港需要取消剩餘的邊境限制。」

Jhunjhnuwala強調，由於大多數商務旅客都是短期訪問，為期三天的監控可能會限制他們的到來，因為在現行的0+3政策下，遊客在三天的監控期間禁止踏入餐館和酒吧內用餐，而且仍然還有二維碼、出發前快篩測試和其他限制行動的防疫要求，「這會讓國際遊客可能還是選擇拜訪其他地方而非香港。」

「我們盼望政府能盡快宣佈進一步放寬限制，讓香港重回真正的全球城市前沿的地位。」他強調。

疫情爆發後，奧華酒店的入住人數及收入下跌了50%，對集團來說打擊甚大。奧華後來加入了隔離酒店。Jhunjhnuwala觀察，許多酒店擔憂，一旦作為隔離酒店，可能會帶給飯店「污名」，但他認為酒店需要負起社會責任。他認為，酒店在疫情中學到的課題之一，是有關維持深度清潔及人員安全的技術增進。此外，如何協助旅客在隔離期間的心理健康支持，亦是新課題。

圖像來源，Ovolo Group 圖像加註文字， 奧華認為，在取消隔離酒店之後，雖然香港放鬆入境管制，自己的入住率還會下降。

Jhunjhnuwala強調，香港雖然現在取消了強制酒店隔離的，但對防疫酒店來說，入住率可能還會進一步下降，直到這座城市像新加坡、泰國、日本和最近的台灣等鄰居一樣解封，酒店業才能完全恢復。

「大流行前，旅遊業是香港經濟的主要支柱之一，為 GDP 貢獻了超過 420 億美元，因此感受到這種痛苦的不僅僅是我們酒店，而是整個城市。」他告訴BBC。