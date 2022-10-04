台灣政府斥資打造首個官方英文電視頻道TaiwanPlus

55 分钟前

圖像來源，Taiwan president office 圖像加註文字， 蔡英文表示，TaiwanPlus在「2030雙語國家政策」扮演重要角色。

台灣政府第一年投入便達到10億新台幣（約3100萬美金）、隸屬台灣公共電視的首個全英文電視頻道TaiwanPlus在10月3日開播。

外界分析，2020年，台灣總統蔡英文連任後不久擘畫的TaiwanPlus，不僅是配合台灣推動中的「2030雙語國家政策」，亦是台灣在地緣政治上新闢的媒體戰線，試圖協助台灣在國際組織及外交上被擠壓的情況下突圍。

在周一（10月3日）邀請英國、美國、印度等駐台代表參與開幕記者會時，蔡英文以中英文致詞稱，「英國的BBC，日本的NHK，都是世界知名的公共媒體，他們也擁有包括電視頻道、網站等多元的平台，把屬於他們的特殊觀點，傳播給國際知道。我相信未來，TaiwanPlus會朝這個目標來邁進。」

不過，台媒《聯合報》則批評，以「說好台灣故事」為目標的該影音平台試播一年左右的知名度及接觸率不高，質疑其成效。

TaiwanPlus 在周一（3日）凌晨正式開播後，之前每日3節新聞節目增加為9節，還推出新聞政經時事訪談性節目《Taiwan Talks》，電視之外，還在Youtube及該台官方串流平台 TaiwanPlus Livestream24小時播放。

「說好台灣故事」

2020年新冠肺炎重擊全球，台灣因為防疫成效突出，彼時成為各國媒體報導焦點。包含流行病學背景出身的台灣前副總統陳建仁，以及負責防疫的前衛福部長陳時中及科技政務委員唐鳳等，一時頻繁受邀上國際媒體。

2020年7月，台灣文化部委託公共電視設置英語影音平台，1年後，TaiwanPlus在2021年8月正式成立並在網絡上試播。在兩岸緊張關係升溫，台灣情勢繼續成為國際焦點時，台灣政府稱希望透過TaiwanPlus「說好台灣故事」。

蔡英文在出席開播記者會時指出，「台灣有很多重要的發展，值得跟全世界分享，尤其台灣在全世界而言，有獨特的國際戰略位置，更有特殊的國際處境，未來我們將透過TaiwanPlus傳遞屬於台灣的觀點，讓世界聽見我們的聲音。」

蔡英文表示，TaiwanPlus在「2030雙語國家政策」扮演重要角色。

據了解，該頻道積極網羅台灣海內外媒體人才，目前有許多外籍新聞工作者加入，分別自香港或歐美等地過來。

批評及挑戰

不過，《聯合報》稱，TaiwanPlus隸屬台灣公共電視，遭一些人質疑是公視被當成如北京模式的「大外宣工具」，擔憂該頻道的獨立性。《聯合報》又稱，TaiwanPlus去年上線後，成效令人質疑。其引用加密貨幣網媒「Coindesk」在亞洲特派記者的調查稱，協助TaiwanPlus行銷設計規劃的台灣公司JL DESIGN，竟也為中國環球新聞網（CGTN）行銷包裝，並與中國官媒央視（CCTV）及浙江衛視等合作。

回應批評，台灣文化部表示TaiwanPlus已在社群媒體平台達到3000萬的觸及率。文化部並表示JL DESIGN公司不僅與大陸電視台，也曾與Netflix、HBO Asia等國際媒體合作，該部尊重Taiwan Plus台內的專業自主規劃。

TaiwanPlus代理執行長餘佳璋則在開播記者會上說，團隊原創節目《豪哥海上看台灣》（Happy Fisherman）與講述台灣獨立音樂人的實境紀實節目《登台之路》（Road to Legacy）等都入圍國際及台灣電視獎項，會繼續努力。