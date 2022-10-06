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中共二十大：幾分鐘告訴你四個看點
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中共二十大：幾分鐘告訴你四個看點
1 小时前
中共第二十次全國代表大會定於10月16日召開，這是中國五年一度的政治「盛事」。
「二十大」到底要做哪些事情？它為何如此重要？跟最高領導人習近平有何關係？BBC中文記者葉靖斯用幾分鐘告訴你。
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