二十大前夕：北京的疫情防控與維穩成「重中之重」

1 小时前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 在仍然堅持"動態清零"政策的中國大陸，如何防控疫情，保障病例不入北京成為重中之重

中共二十大召開在即，全面維穩和安保措施已經大幅鋪開。在仍然堅持「動態清零」政策的中國大陸，如何防控疫情，保障病例不入北京成為重中之重。除了防疫之外，中國還在快遞、無人機飛行等方面加強管控。

疫情防控

近日，新疆和內蒙古出現新一波疫情，10月5日，內蒙古新增本土病例26例，無症狀感染者445例；新疆新增本土無症狀感染者97例。

新疆進一步強化風險人員和風險區域管控，提出「非必要不離疆」，暫停全疆離疆客運列車，防止疫情外溢。

新疆維吾爾自治區黨委書記馬興瑞明確指出，各地各部門要把服務保障黨的二十大勝利召開作為當前最重要的「政治任務」，繃緊疫情防控這根弦。

另外，北京似乎也加強了入城的管控。許多在中國國慶黃金周出門的遊客表示，沒有去過高風險地區或接觸高風險人群，但因為「北京健康寶」「彈窗」不能返京。

「北京健康寶」是一款可以通過支付寶或微信使用的小程序，裏面記錄了個人的防疫狀態。「彈窗3」的意思是，使用人可能與京內外的疫情風險地區、風險點位、風險人員等有時空關聯，需要進行風險排查。

中國媒體人陳朝華在微博上抱怨回京難。他說自己10月1號離京返粵，幾日均做核酸，但4日收到了「彈窗3」。

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「多次打12345，都是AI回復，建議我暫緩進京！人工座席的選項，貌似沒有入口可選了！關注了12345微信公眾號，填了申訴，也不知道能有啥結果。」他寫道。

在北京市市民熱線服務中心微博評論區，更是不少網民吐槽「彈窗3」。

「彈窗3的目的到底是什麼，是控制疫情傳播，還是限制普通人入京？沒有任何風險的地區被彈窗卻不給解釋，這是為什麼？不解釋是因為你們也無法拿出令人信服的理由嗎。」微博網民「ZHANGFUYD」質疑。

安檢升級

9月下旬，中國國家郵政局、公安部和國家安全部聯合發佈通告，加強二十大期間寄遞物品實名收寄、收寄驗視、過機安檢等制度。

通告稱，自10月1日0時至二十大閉幕日24時，各地郵政快遞企業對寄往北京的郵件快件一律強化安全檢查和消毒處理；北京地區郵政快遞企業對進京郵件快件全面實行投遞前「二次安檢」，無安檢及消毒標識郵件快件一律退返；對寄往安保核心區域的郵件快件，實行投遞前再次安檢。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 9月下旬，中國國家郵政局、公安部和國家安全部聯合發佈通告，加強二十大期間寄遞物品實名收寄、收寄驗視、過機安檢等制度。

「要買啥的趕緊現在買，」微博網友「籃子的爹ovo」說。

微博網民「黑擇朙」則抱怨：「就是越來越慢了唄。」

除了對快遞進行安檢外，北京市公安局通告，自9月15日至10月31日，禁止單位、組織和個人利用無人機、「穿越機」等「低慢小」航空器進行未經審批的飛行活動和施放氣球活動。

穩定市場

9月底路透社引述兩位消息人士指，中國證券監管機構最近要求一些基金經理和券商避免在中共二十大召開前大規模售出股票，避免市場出現大幅波動。

一名消息人士稱，這些指示是由上海和深圳證券交易所通過所謂的「窗口指導」口頭下達的，即沒有書面文件的非正式政策指示。

「他們要求（我們）避免不正常的交易活動，包括大量的賣出和買入。從根本上說，這是一個穩定市場的舉措。」消息人士稱。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 9月底路透社早前引述兩位消息人士指，中國證券監管機構最近要求一些基金經理和券商避免在下個月中共二十大召開前大規模售出股票

另一名消息人士也表示，他們收到了指示，「這在政治上很敏感」。

路透社報道發出後，彭博社也引述消息人士進行了類似報道。