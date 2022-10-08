美國瞄凖「制高地」領域與中國脫鉤， 將大疆等公司列入黑名單

57 分钟前

圖像來源，AFP

美國國防部近日宣佈，將新一批中國公司列入黑名單，其中有中國知名無人機製造商大疆創新、深圳華大基因等。

這是美國國防部公布的第二批黑名單。去年6月，美國國防部公布的首批黑名單包括華為、中國移動和中國電信等公司，意在對抗中國的「軍民融合」。 有專家分析認為， 這些公司代表美國意欲與中國脫鉤的一些「制高地」領域和核心技術。

黑名單

最新一批進入美國國防部黑名單的中國公司有13家，其中包括大疆創新、深圳華大基因、360科技、中國中建等。

「國防部決心要重視並對抗中國的軍民融合戰略，該戰略通過確保中國公司、大學和研究項目獲得、發展先進技術和專業知識，支持中國人民解放軍的現代化目標，而這些機構看上去是民用機構。」美國國防部通告指。

美國國防部還稱，這些公司直接或間接地在美國運作，他們將繼續酌情增加更多實體，更新清單。

這份名單禁止美國公司買賣目標公司公開交易的證券。

去年6月，包括電信設備製造商華為在內的首批約50家中國企業被列入該名單。

當時，美國總統拜登簽署了一項行政命令，禁止美國實體投資這些據稱與國防或監控技術行業有關聯的中國公司。

這項命令旨在阻止美國投資支持中國的軍事工業綜合體，以及軍事、情報和安全研發項目。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 去年6月，包括電信設備製造商華為在內的首批約50家中國企業被列入該名單。

這是拜登針對中國採取的一系列措施的一部分，措施還包括在中美關係日益惡化之際，加強美國的盟友關係，尋求在國內進行大規模投資，增強美國的經濟競爭力。

大疆在美國的發言人亞當·利斯伯格（Adam Lisberg）對半島電視台表示，該公司是唯一一家不鼓勵將其產品用於軍事用途的無人機製造商，並反對將其列入黑名單。

「大疆不屬於法律規定的列入名單的任何類別公司。 DJI 在中國、美國或其他任何地方都不是一家軍事公司。 DJI 從未設計或製造過軍事設備，也從未在任何國家營銷或銷售其軍用產品。相反，我們一直在開發造福社會和拯救生命的產品。我們隨時凖備正式挑戰這個名單。」

美國的擔憂

澳洲國立大學亞太學院講師宋文笛對BBC中文表示，美國政府走向「全社會」之力動員私有部門一同預防中方「軍民融合發展」 ，維護美國技術優勢，並不令人意外。

他指出，這是美中戰略競爭的自然發展。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 中美科技戰：中國在科技競賽上落後美國多少？

「以美國角度而言，既然美中戰略上鬥而不破，經濟完全脫鉤亦非一蹴可及，自然會優先在涉及核心技術和大數據等的經濟『制高地』優先脫鉤，以確保美國經濟的質量優勢。」宋文笛說。

他還指出，美中政治體制歧異的影響在美中競逐年代被放大化。