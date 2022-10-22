胡錦濤「被離場」原因不明引發諸多猜測

BBC駐北京記者麥笛文

（Stephen McDonell）

35 分钟前

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 前中國領導人胡錦濤在會上被工作人員帶離場

胡錦濤在中國人民大會堂台上被要求離場的鏡頭引起了全球關注，人們試圖弄清楚剛發生的事情。

有很多問題，但到目前為止，中國政府沒有給出答案。

中國前領導人胡錦濤一度似乎不願離開。如果是真的，為什麼？他對繼任者習近平說了什麼，讓他點頭？他在被領下台前拍了拍門生李克強的肩膀，對李克強又說了什麼？

他被帶離會場最有可能的兩個原因是，要麼展示了中國強權政治的一面——一個代表舊時代的領導人被象徵性地帶走，要麼就是胡錦濤有嚴重的健康問題。

一個星期以前，大會的第一天，胡錦濤在一名官員的協助下走入會場，那一天他看起來很虛弱。

但是，如果他是因為身體不好而被帶走的，為什麼會突然發生這種情況？為什麼在鏡頭前？是緊急情況嗎？

今天拍攝的一段較長的視頻剪輯顯示，習近平轉向前黨總書記，與此同時在胡錦濤的左邊，高層官員栗戰書和王滬寧似乎也很擔心。栗戰書甚至一度要起身協助，但王滬寧把他拉回座位上，就像是在說，「別插手。」

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 胡錦濤被帶離會場

胡錦濤還一度伸手出去好像要去拿習近平面前的文件，這個時候他看起來很困惑，習近平也隨即伸出手壓住卷宗，阻止胡錦濤拿走文件。

共產黨的大會通常高度腳本化，這讓人們猜測胡錦濤離開的時機可能並非突發事件。他在大會最後一天早些時候參加了閉門會議，然後當天的最後一段時間允許媒體進入。就在攝像機設置好之後，官員走向胡錦濤並示意他離開。

雖然如此，共產黨通常不會把私底下的討論和爭執拿出來公開展示，如果這是一次刻意的安排，那麼就代表這和通常做法不一樣。

胡錦濤代表了一個與習近平截然不同的中國。他更強調集體領導，必須平衡政治局常委中的各個派系。胡錦濤的年代被視為對外開放和對新思想的包容性增加的時期。

2008年北京奧運是中國在國際舞台上曝光的巔峰，外商企業在中國設立，國際遊客不斷湧入，互聯網比現在更自由，境內媒體嘗試開始做像樣的新聞，中國的全球聲譽也持續改進。

雖然有些人評價胡錦濤是「弱主」，但是他執政十年中國經濟經常呈二位數成長，中國也更在乎其國際聲譽。

作為黨的總書記，習近平將國家帶向了截然不同的方向，他是「核心」，不能被挑戰。

在現任政府的帶領和鼓勵下，現在中國民族主義情感大爆發，對其他人如何看待中國毫不在乎，中國向其他國家釋放的信息是中國的時代來臨了，要跟中國作對是自取滅亡。

對內則以黨為最高領導，習近平上任後以反腐為名肅清所有政敵。現在，習近平利用這次大會清除了所有在政治、經濟和社會上和他持不同意見的剩餘勢力。

如果胡錦濤能明白的話，他在二十大上看到的是新一屆205個人中央委員會的組成，當中不包括李克強或汪洋，他們都被視為經濟自由主義者，都與上一屆政府的思想有關。