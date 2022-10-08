中共二十大、烏克蘭戰爭、劉強東案及本周更多重要故事

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你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， BBC紀錄片：三年疫情後中國的清零之困

10月第一周，中國經濟低迷的烏雲籠罩即將開幕中共第二十次代表大會。與此同時，美元正處於20多年來的最強勢階段。在俄羅斯，普京70歲生日到來，BBC邀請專家解釋他生命中的七個關鍵時刻。另外，中國電商京東的創始人劉強東在美國被控性侵案出現意外轉折。

剛剛過去的一周，BBC中文以下新聞內容受到讀者的關注。如果你錯過了它們，BBC中文帶你一一回顧。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 中共二十大有多重要？都要幹些什麼事情？BBC中文用幾分鐘告訴你。

在嚴格的清零政策和全球需求疲弱的背景下，中國的經濟增長正在放緩。

作為世界工廠的中國突然發現其產品在國內和國際上的客戶越來越少。中國與美國等主要經濟體之間緊張的貿易關係也阻礙了其增長。

人民幣對美元匯率暴跌，處於幾十年來最低區間。疲軟的貨幣讓投資者感到恐慌，加劇了金融市場的不確定性，也使中國央行難以向經濟注入資金。

究竟是什麼出了問題？

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 烏克蘭被佔區的公投難以得到國際社會的承認。

俄羅斯上周宣佈吞併烏克蘭境內四個佔領區，引發國際譴責，但中國的回應卻非常模糊，並未批評俄羅斯，只稱"始終主張各國的主權、領土完整都應該得到尊重"。

國際關係學者對BBC表示，中國政府在俄烏戰爭這個棘手問題上試圖兩面討好， 鑒於當前中俄關係，中國不會站出來公開反對公投。但這也並不代表中國支持或承認這次公投。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 劉強東和妻子章澤天2018年在英國參加皇室婚禮。

京東創始人劉強東在美國被控性侵案出現意外轉折。這名被稱為"中國貝索斯"的49歲億萬富豪與指控他性侵的25歲中國學生劉婧堯（Jingyao Liu, 音譯）達成庭外和解以終止民事訴訟。

數以百萬計的中國人本計劃密切關注此次審判在比中國更透明的法律系統中如何進行。一些專家認為，劉婧堯在美國有更大的獲勝機會。

現在，隨著雙方在私下達成和解，該案可能會引發更多猜測，並給中國陷入困境的#MeToo運動帶來更多不確定性。

圖像來源，Getty Images

同世界其他主要貨幣相比，美元正處於20多年來的最強勢階段。

這意味著購入美元更加昂貴，用美元能夠買入更多英鎊，歐元和日元。因此全世界的商業機構和家庭都會受到影響。

圖像來源，Getty Images

俄羅斯總統弗拉基米爾·普京（Vladimir Putin）10月7日年滿70歲。過去的經歷如何讓他成為一名發動災難性入侵烏克蘭的孤立獨裁者？

普京生命中有七個關鍵時刻塑造了他的想法，解釋了他為何與西方日益疏遠。