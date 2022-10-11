中共二十大：從歷史性「馬習會」到「抗中保台」 兩岸關係十年急轉彎

呂嘉鴻

BBC中文

1 小时前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 香港的反修例示威遊行，使「一國兩制」在台灣成為焦點。

中共二十大即將登場。台灣問題一直被中共歷屆領導人視為重中之重，事關他們的權力穩固或念茲在茲的「歷史定位」。習近平執掌中國十年，兩岸關係從其與馬英九2015的歷史性會面，到蔡英文2016年拿下台灣總統大位再到近期的鎖台軍演，可謂急轉直下。

習近平一旦順利拿下第三任期，兩岸關係是否會持續惡化，甚至走向衝突？這是外界關注中共高層變化的一個重要視角。

今年曾參與「美國外交政策全國委員會」 (NCAFP) 中美台二軌閉門會議的澳洲國立大學亞太學院講師宋文笛，向BBC中文分析稱，習近平執政這十年，兩岸關係的特點是北京對於台灣政治的「軟實力」逐步下滑，而台灣討論兩岸關係時，上位議題逐漸從「經濟機遇」轉化為「安全問題」。

他認為，尤其具現實意義的當屬 2019年香港發生震撼國際的反送中示威運動，和2020年台灣總統大選蔡英文連任，「確立了台灣的『親美抗中保台』路線具有過半票房。」

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 中共二十大有多重要？都要幹些什麼事情？BBC中文用幾分鐘告訴你。

德國墨卡托中國研究中心（MERICS）分析員Valarie Tan則告訴BBC，若習繼續掌權，兩岸緊張局勢不太可能緩和。她認為，北京將通過所謂的「正常化」軍事行動和經濟制裁繼續加強施壓台灣：「這些措施將得到更多中國共產黨官方論述文件支持，預計內容為北京欲統一台灣的長期戰略，作為對中國未來發展極為緊迫和重要的問題之例證。」

BBC中文盤點習近平這十年掌權下的兩岸重大事件，並請專家解析從馬英九到蔡英文，十年之間兩岸互動以及抗衡的脈絡。

圖像來源，Getty Images

2014年太陽花運動後台灣崛起年輕獨派

2012年馬英九連任台灣總統，以51%得票率打敗了民進黨的蔡英文。同年，習近平就任中共總書記。彼時胡溫時代的中國市場維持開放，後奧運時代的中國持續吸引全球資金及人士，近百萬台商在大陸定居。在這背景下，以「兩岸和平統一」為政治信仰的馬英九信心滿滿的積極推動台灣與對岸往來，希望先經濟再政治往統一邁進。

但隨即認同台灣主權獨立的「天然獨」世代崛起，與中國興起的民族主義世代「小粉紅」遙遙對峙。雖然馬英九與北京合作談判取得碩果，試圖簽訂《海峽兩岸服務貿易協議》（服貿協議），終究在2014年3月引爆學潮，太陽花學運席捲台灣，重創國民黨執政。

Valarie Tan分析稱，太陽花運動是台灣政治和社會發展的歷史轉折點，反映了台灣年輕世代的崛起。她告訴BBC：「台灣年輕人不支持與中國建立更密切的政治和經濟關係，因為害怕中共在台影響力坐大。在某種程度上，這場運動為蔡英文在2016 大選中獲勝奠定基礎。因為蔡的立場一直與該運動的支持者立場一致——反對與中國建立更密切的關係、主張同性戀權利和承認台灣是一個多元社會。」

2022年台灣政治大學調查結果發現，近三分之二的台灣民眾認為自己是台灣人，只有不到3%認為自己是中國人。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 台灣2014年爆發"太陽花學運"，青年佔領議會場地超過23天。

2015年馬習歷史性會面

當時法國塞爾吉-巴黎大學（Cergy Paris Université）中國問題研究教授張倫向BBC中文分析了此次會談的歷史意義，但他強調提到後續兩岸的各自發展更加重要。他盼望習近平，「應將此次處理台灣問題上值得肯定的正視現實的態度貫徹到底，內外一致，實事求是，這其實也是中國過去成功的改革所具有的最重要的特徵......拋棄不合時宜的制度和思想，徹底改革，以營造兩岸問題、香港問題乃至中國問題得以良好解決的根本之道，為萬世開太平。」

2016年蔡英文上任: 「九二共識」變「歷史事實」

蔡英文如此解釋：1992年兩會（海基會和海協會）會談的「歷史事實」只是兩岸關係的共同政治基礎之一。

大陸國台辦迅速發表聲明，稱蔡英文「在兩岸同胞最關切的兩岸關係性質這一根本問題上，採取模糊態度，沒有明確承認『九二共識』和認同其核心意涵」。國台辦並將蔡英文的演說稱為「一份沒有完成的答卷」。

宋文笛向BBC分析，北京一直視兩岸互動為「獎賞」，因而設立認同「九二共識」等先決政治條件，但是高門檻的條件使得民進黨政府沒有誘因加入兩岸博弈賽局。

他說，這幾年來，北京因而缺乏直接對綠營（親民進黨）精凖施壓的渠道，只能「對台灣整體施壓」，如此反而往往引發台灣社會同仇敵愾，幫助綠營選情，愈發鞏固所謂「抗中保台」的政治路線，以北京的利益而言屬於惡性循環。

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 蔡英文稱台灣絶不接受「一國兩制」。

根據統計，自2016年蔡英文上任至今，目前已有8個國家與台灣斷交，並轉而與中國建交，中華民國僅剩14個邦交國，包含梵蒂岡。

同時，中國一直以台灣不承認「九二共識」為理由，向世界衛生組織（WHO)施壓，自蔡英文上任後，台灣就不再擁有世衛組織觀察員身份。2018年5月，在日內瓦召開的年度大會上，中國向大會施壓，導致台灣代表與隨行媒體皆被拒絶進入會場。

大陸官媒《環球時報》批評蔡英文政府不接受「九二共識」，稱世衛組織是台獨者「夢醒之地」。

2019年 習近平「一國兩制台灣方案」

2019年，民進黨剛在前一年底的地方選舉及公投大敗，國民黨高雄市長候選人韓國瑜以「貨出去（大陸），人（陸客）進來」，席捲台灣政壇，颳起「韓流」。民進黨內氣氛低迷，蔡英文開始面對黨內對手進逼，要求其不再尋求總統連任。而在海峽對岸，已經牢牢掌握大權的習近平於1月2日在北京人民大會堂舉行《告台灣同胞書》四十週年紀念會，並發表主題演說，對蔡英文政府提出強勢的要求。

習近平以九二共識為基礎提出「一國兩制，台灣方案」，震撼兩岸。他又稱，一國兩制會考慮「台灣現實情況」，若台灣接受，台灣人的私人財產或宗教信仰等權益會得到充分保障。並以「中國人不打中國人」作結論。此外，習近平提到，台灣民生經濟依靠中國，呼應了在台灣當時激辯的陸資活化台灣經濟的討論。

台灣總統蔡英文當天下午作出強硬回應稱，「我們始終未接受『九二共識』」。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 習近平以九二共識為基礎提出"一國兩制，台灣方案"，震撼兩岸。

2019香港示威後「抗中保台」路線成型

2019春天，香港發生的反修例示威運動，催淚彈及汽油彈的衝突綿延數月。在百萬港人上街遊行之後，北京決計以強硬手段鎮壓，同時，新疆維吾爾族「再教育營」遭到媒體披露，震撼國際。同年，台灣總統大選開打，最終蔡英文借著「抗中保台」成功連任，擊敗對手韓國瑜及宋楚瑜，創下台灣總統選舉史上最高得票數。

Valarie Tan對BBC分析稱，香港示威對兩岸關係造成很直接及深遠的影響：「對香港社運人士、民主派民意代表和記者的嚴厲鎮壓、逮捕和監禁對台灣人來說是一個可怕的噩夢。」

因為台灣民眾認為，若接受「一國兩制」的提議，台灣將步香港後塵：「這反過來又推動了更多民眾支持捍衛台灣主權，免受中共統治。再加上中國對台灣的強硬態度，促成了蔡英文在2020年大選中的決定性勝利。」

圖像來源，NurPhoto/GETTY IMAGES 圖像加註文字， 台灣人在台北聲援香港。

習近平下一步？

美國邁阿密大學政治系教授金德芳（June Teufel Dreyer）告訴BBC稱，她不認為上述任何一個重要事件本身就能決定性地影響了兩岸關係。這些事件共同製造成當下的政治情勢：「如果我必須選擇一個，那就是蔡英文在2016年的壓倒性勝利，因為它證明了馬英九與中國友誼的破產，因為馬英九路線被視為只是將台灣放在中國的經濟主導的局。」

金德芳分析，蔡英文拒絶接受北京所謂的「一個中國」，加上北京對九二共識僅是「歷史事實」的強烈不滿，意味著兩岸雙方不可能達成協議，而蔡英文在2020年的連任，顯示兩岸政府的立場對峙態勢已經穩固。

據此，金德芳告訴記者，習近平自然看到這一切。但來到2020年，習也許最初還認為普京入侵烏克蘭發出信號，意味著西方和日本會默許他可以發動類似的軍事入侵來以「解放」台灣。但事實是西方對普京進行了強烈的反制，對台灣的支持也強烈增加。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 專家說習也許最初還認為普京入侵烏克蘭發出信號，意味著西方和日本會默許他可以發動類似的軍事入侵來以"解放 "台灣。

金德芳認為，當下習近平面臨著中國經濟增長下滑、在中國的許多外資將生產設施外遷、中國國內對他的清零政策不滿等問題等等，都讓習近平夠忙了。「習獲得他的第三個任期，不太可能對台灣採取任何雄心勃勃的行動。」