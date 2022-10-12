中共二十大：兩張圖看清中國最高領導層架構

大衛·布朗（David Brown）

BBC視覺新聞團隊

1 小时前

中國共產黨預計將會讓習近平進入第三個五年任期，他被視為毛澤東以來權力最大的中國領導人。

69歲的他甚至有可能終身擔任中國國家主席。

習近平的三個重要職位

中共中央總書記

中國國家主席

中央軍事委員會主席

他也被視為「領袖」或者「最高領導人」。

在此次五年一屆的黨代會上，習近平很有可能將保留黨中央總書記和中央軍委主席兩個職務，然後在2023年春天舉行的全國人民代表大會上，再保留國家主席職務。

黨代會如何舉行？

約2300名代表將會齊聚天安門廣場旁的人民大會堂，進行為期約一周的會議。

當中有大約200人將被選為中共中央委員會委員，另有約170名候補委員。

中央委員會將會選舉25人進入黨的中央政治局。

中央政治局將會對政治局常委作出任命。

他們在權力架構上就是精英中的精英。

目前中央政治局常委有七人，包括黨中央總書記習近平。

他們全為男性。

並不是所有的事情都會在黨代會上全部完成。

黨代會結束之後的那一天，新的中央委員會將舉行全體會議。

黨代會的重要性

習近平領導的是世界第二大經濟體，也是世界最大的軍事武裝力量之一。

一些分析人士指，他可能會在第三任期將中國推到一個更加專制的政治立場上。

「習近平治下的中國正走向一個極權的方向，」倫敦大學亞非學院（SOAS）的曾銳生（Steve Tsang）教授說。

「毛澤東治下的中國是一個極權體系。我們還沒到那個程度，但是我們正在向那個方向走。」

曾教授表示，此次黨代會可能會修改黨章，讓「習近平思想」更進一步奉為黨的指導思想。

「習近平新時代中國特色社會主義思想」是習近平式的中國社會主義，這是一種堅定的民族主義哲學，對私人企業有高度懷疑。

在他的領導下，中國當局已經在好幾個經濟領域打壓了一些巨頭企業。

「如果是那樣的話，這實際上就是讓他成為獨裁者了，」曾教授說。

在黨代會上揭曉的中國最高領導層，將會對廣泛的政策進行制定。

有關中國未來走向的任何一點蛛絲馬跡，都會被全世界密切關注，特別是在一些關鍵的問題上：經濟、政治、外交和環境事務。

中國的經濟挑戰

中國經濟在最近數十年一直保持繁榮。

但是現在，中國在新冠疫情封控下面臨著嚴重的經濟不穩，物價上漲，還有重大的房地產危機。

烏克蘭戰爭引發對全球衰退越來越大的恐懼，這也打擊對中國經濟的信心。

在習近平任內，經濟增長幅度低於江澤民、胡錦濤等前任領導時期。

一些分析人士稱，共產黨執政的合法性高度依賴於其是否能給中國民眾提供高收入和好工作。

因此，如果未來五年經濟表現不佳，就可能會給習近平帶來嚴重的政治危機。

本屆黨代會將會為央行行長、總理等經濟領域的關鍵角色人員變動創造條件。

新冠「清零」政策

中國的新冠「清零」政策，是習近平的標誌性政策之一。

在世界很多地方都在回歸正常之際，中國當局卻加強力度嚴控疫情爆發，包括嚴厲的封鎖、大規模檢測和長時間的隔離。

據報道，最近多個星期，包括深圳、成都在內的多個城市都曾經被全面或部分封鎖，數以千萬計的居民受到影響，很多行業備受干擾，公眾的不滿也時有報道。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 貴州省貴陽市醫務人員對居民進行新冠檢測。

習近平表明要「堅決同一切歪曲、懷疑、否定我國防疫方針政策的言行作鬥爭」。

在黨代會前夕或會議期間若出現大規模爆發，將可能破壞習近平的執政形象。

一些觀察人士指，中共可能會利用黨代會宣佈防疫取得勝利，然後終結新冠「清零」政策。

或者，中共會堅持，中國不像其他國家，它重視人民生命高於經濟利益，這樣「清零」政策就將繼續。

台灣與西方

在與西方的關係上，習近平也偏好強硬路線，特別是在台灣問題上。

美國眾議院議長在8月訪問台灣，促使中國在台灣島周邊舉行軍事演習，當中還進行了導彈實彈試射。

中國就一直把台灣看作是它的一個背叛省份，最終必將歸入北京控制之下。台灣則自視為區別於中國大陸的地方。

習近平曾表示，與台灣的「統一」要在2049年，即中共建政100週年之前必須實現——而且並未排除通過武力實現的可能。

安全專家指，中國若接收台灣將動搖美國在西太平洋或更廣大區域的影響力。

台灣對西方而言，具有重大戰略意義，它是所謂「第一島鏈」的一部分——這是指亞太區域數十年來與美國結盟的一長串地帶。