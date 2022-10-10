香港「免針紙」事件：涉案醫生遭逮捕與市民冒險付高價索取背後的故事

黃穎

BBC中文特約撰稿人

2022年10月10日凌晨3点57分

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 一名醫護人員在香港一家診所接種COVID-19新冠疫苗。

37歲的工程師王樂偉（化名）凝視著手上在10月12日便會失效的「新冠疫苗接種醫學豁免證明書」，一臉無奈。數個月前，在朋友的介紹下，王樂偉找到一名私家醫生，成功拿到「免針紙」，可以豁免接種一定劑量的疫苗進入指定的場所。現在離有效期還有不到三天，王樂偉仍然躊躇著是否要鼓起勇氣去注射疫苗。

香港警方近日展開拘捕行動，至今共有7名私家醫生涉濫發「新冠疫苗接種醫學豁免證明書」（俗稱「免針紙」）而被捕，事件引起廣泛迴響。

根據警方資料顯示，這7名醫生一共發出了28000多張「新冠疫苗接種醫學豁免證明書」（俗稱「免針紙」），每張證明收費由港幣500至3000不等。調查發現，其中一名醫生由今年2月至6月期間共發出6600多張「免針紙」，涉金額高達2000萬港元。與此同時，有26名取得相關「免針紙」的病人被捕。

其中10月7日（周五）警方最新拘捕4名公務員，當中包括小學教師及社工。據了解，警方經調查後發現，有人的身體健康狀況與獲發「免針紙」的條件不符，以涉嫌「串謀詐騙」將他們拘捕。

香港政府同時宣佈，這7名私家醫生簽發的「免針紙」於10月12日開始失效。王樂偉光顧的醫生也是7名被捕醫生的其中一名，因此，他手上的「免針紙」也會在12日失效。

「免針紙」事件引發社會廣泛討論，由於政府鼓勵市民接種疫苗，並規定市民需接種一定劑量疫苗才能進入很多場所，社會質疑不適合接種疫苗的病人權益及不願意接種疫苗的人士之自由是否被尊重。

根據香港西醫工會會長梁漢輝表示，涉及2萬多名病人中，粗略估計，真正有需要發「免針紙」的比例少於10%。然而，索價數千元一張的「免針紙」，仍有市民問津，有醫生最高紀錄是單月開出6000張，平均每日逾200張。市民不惜冒風險及付出昂貴的費用獲取「免針紙」，這裏背後說明了什麼？ BBC中文訪問了兩名獲取「免針紙」的人士，剖析箇中原因。

心理陰影與不信任

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 香港政府於今年年初分3個階段推行「疫苗通行證」，市民進入指定處所時都要掃描「安心出行」二維碼（QR Code）或出示「安心出行」流動應用程式（App）內的針卡方可進入。

王樂偉從小就對藥物容易產生敏感，他對BBC中文坦言，擔憂注射疫苗會產生不良反應，因他曾聽聞及目睹身邊的朋友和同事因為注射疫苗後身體出現嚴重不適，要送往醫院急救，幸好及時搶救後才撿回一命。從此，心理陰影加上對疫苗的不信任，他寧願選擇不接種疫苗。

香港政府於今年年初分3個階段推行「疫苗通行證」，市民進入指定處所時都要掃描「安心出行」二維碼（QR Code）或出示「安心出行」流動應用程式（App）內的針卡方可進入。此計劃的影響範圍廣泛，至今年六月，「疫苗通行證」甚至擴展至醫院部分部門及專科門診等醫療處所，可謂與生活息息相關。

與此同時，針對一些不適合接種疫苗的市民，衛生署在今年初推出「新冠疫苗接種醫學豁免證明書」（「免針紙」）措施。他們由公立醫院或私家醫生檢視身體情況後，確定符合衛生署的指引簽發「免針紙」，在「疫苗通行證」下，能進入食肆和表列處所時， 有效期為90天，最長是180天。

根據香港衛生署向私家醫生發出的指引，大部分人都適合接種本港現時提供的兩款疫苗，即「科興」及「復必泰」疫苗。其中，不適合接種疫苗的醫學原因包括對兩款現時香港提供的新冠疫苗均有嚴重即時過敏反應（例如出現休克、呼吸困難或血壓下降等症狀）。

衛生署強調，在考慮簽發豁免證明書時，醫生須參考衛生署的指引，並遵從《香港註冊醫生專業守則》，根據臨牀判斷，就病人是否符合清單上不適合接種的原因作出臨牀決定。另外，醫生只會在證實相關人士並不適合接種上述兩款疫苗後，才會發出「豁免證明書」。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 政府推行「疫苗通行證」政策之後，市民需要接種一定數量的疫苗才可以獲得通行證，這個通行證對於日常生活工作什至去醫院法庭都有一定的影響（圖為香港一家購物中心內的商店入口處放置了「安心出行」二維碼和溫度檢測點）。

香港病人政策連線主席林志釉接受BBC中文訪問時表示，政府推行「疫苗通行證」政策之後，市民需要接種一定數量的疫苗才可以獲得通行證，這個通行證對於日常生活工作甚至去醫院法庭都有一定的影響，促使市民要選擇接種疫苗。

然而，林志釉表示，有病人向他反映，公立醫院的醫生傾向不願意發出「免針紙」：一則門檻很高，二是公立醫院醫生們都擔心發出「免針紙」後要解釋。林志釉向BBC中文表示，曾經有一個個案，公立醫院病房醫生確認病人不適合注射疫苗，不管是那一種疫苗；然而醫生仍然拒絶簽發「免針紙」；因此，私家醫生是唯一有希望拿取「免針紙」的地方。

家庭醫生林永和對BBC中文表示，「免針紙」市埸的出現，源於有一批市民選擇不接種疫苗，他們或基於身體理由，不適合接種疫苗；但有一批純粹心理因素，可能對接種疫苗有顧慮或負作用，他們因工作需要或個人需要出入指定場所，因此需要找較「手鬆」（寬鬆）簽發「免針紙」的醫生。而一些醫生順應這些需求，不惜以身試法，挺而走險。

因工作原故，王樂偉要出入許多場所包括大學及博物館，全部均要求三針疫苗接種。由於沒有重大疾病紀錄，王深明公立醫院醫生不會簽發「豁免證明書」給他。及後在朋友介紹下，王決定花數百塊去拿取「免針紙」。簽發「免針紙」的醫生，就是7名被捕的醫生之一。

王樂偉對BBC中文表示，當他聽到簽發醫生紙的醫生被拘捕，「心涼了一截！」當天他向醫生詳細解釋自己藥物敏感的情況，醫生經過充份判斷，相信他的身體不適接種疫苗才簽廠發「豁免證明書」給他，而且費用是港幣數百元，收費頗為合理，他相信簽發醫生並不存在斂財，而他也沒有任何詐騙的動機，純粹是擔心，萬一像朋友一樣接種了疫苗而差點送命，誰來照顧家裏年邁的母親？他告訴BBC中文，「豁免證明」讓他可以安心工作，過日常生活，感到最起碼的尊重。

「等於砸掉飯碗」？

圖像來源，AFP via Getty Images 圖像加註文字， 一名婦女在香港一家餐館門前掃描二維碼以獲取政府的"疫苗通行證"。

王樂偉的個案並不罕見。48歲的邱易蓉在十多歲因一次意外入醫院治理，差點沒命，醫生千叮萬囑她有嚴重藥物敏感，切忌注射藥物。去年邱易蓉因病入住進東區尤德醫院，當時病院醫生確認她的情況不適合接種疫苗，並開出「醫生紙」，豁免她接種疫苗。今年初，香港政府推行「疫苗通行證」，而新措施規定「免針紙」必須載有二維碼，才可以進入規定的處所。

邱易蓉於是前往伊利莎白醫院請醫生重新簽發「豁免證明書」，然而醫生堅持不肯簽發。後來，她再向香港醫管局投訴，卻不果；及後，醫管局又把案件輾轉至葛量洪醫院，等了個多月，回覆信件中表示：看不到有不適宜接種疫苗的情況。

邱易蓉是保安公司的客服助理員，公司規定一定要接種三劑藥苗。 「我要生活，沒有『免針紙』，等如砸掉飯碗」。她於是找了私家醫生去簽發「免針紙」，並把之前公立醫院醫生寫給她的豁免書給醫生看，結果成功拿得一張「免針紙」，惟有效期只是三個月，截至10月底。

正當開始憂慮十月底便要再拿「免針紙」時，突如其來感染了新冠肺炎病毒，變相「贈送」了邱女士半年的時間，可以不用接種疫苗（新冠康復者有180日的疫苗豁免期），「惟有見步行步」，邱易蓉無奈道。

邱易蓉對BBC中文表示，如果身體情況許可，她非常樂意接種疫苗，因為公司對接種疫苗的同事有假期及獎金的鼓勵，無奈自己身體不能承擔接種疫苗的風險。現在公司對她遲遲未打疫苗頗為不滿。她批評政府的措施「一刀切」，對於他們這些身體因素不能接種疫苗的人，彷彿迫到沒路可走。

家庭醫生林永和認為，不少病人都認為自己不可以接種疫苗，但一般而言，不適合接種疫苗的人數極少。他強調自己對一些要求籤發「免針紙」的病人會詳細詢問他們的病歷及仔細評估，至今，他簽發的「免針紙」不多於十張。

濫發「免針紙」與「寒蟬效應」擔憂

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 孔繁毅強調，部分不接種疫苗的人對疫苗有錯誤的理解，因此，要針對網上的謠言或不真確的訊息而闢謠，如果疑慮消除，這些人便不會挺而走險（圖為路人在香港銅鑼灣過馬路）。

「香港病人政策連線」（Hong Kong Patients' Voices）主席林志釉對BBC中文表示，擔心警方執法後有「寒蟬效應」，令醫生憂慮簽發「免針紙」有後果。林志釉更獲悉，有病人即使患有長期病，或者對藥物敏感，身體狀況未必適合打針，但諮詢醫生意見時仍不獲發「免針紙」，甚至有公立醫院醫生表明，即使病人不適合打針，仍拒向其簽發「免針紙」, 林志釉擔心病人日後更難取得「免針紙」。

「豁免證明書」在10月12號日便會失效，王樂偉深信警方的拘捕將會帶來「寒憚效應」，其他私家醫生將會更嚴謹、甚至不願意簽發「免針紙「。他必須在維持生計及接種後身體有機會不適的兩難中作出選擇，否則飯碗不保。王樂偉對BBC中文表示，他深感無奈，強調每個人選擇接種疫苗與否的自由及權力應該被尊重，而不是被剝削。

政府專家顧問、港大醫學院內科學系傳染病科主任及臨牀教授孔繁毅接受BBC訪問時表示，市場上醫生濫發」免針紙「的行為非常不當，須予以指責，而市民願意冒高風險或昂貴診金，知法犯法。

孔繁毅強調，部分不接種疫苗的人對疫苗有錯誤的理解，因此，要針對網上的謠言或不真確的訊息而闢謠，如果疑慮消除，這些人便不會挺而走險。針對這個事件，關鍵是要多教育及解說，兩隻提供的疫苗非常安全及有效，不單保護他們自己個人，更是保護他們家人；另外疫苗可以防止重症，他們接種是非常安全的。