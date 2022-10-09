中共二十大：十九屆七中全會召開做最後凖備 修改黨章、主席團排名成看點

1 小时前

圖像來源，AFP via Getty Images 圖像加註文字， 在北京國家博物館舉行的以中國共產黨為主題的展覽中，一名婦女站在黨徽前。

10月9日上午，中國共產黨第十九屆中央委員會第七次全體會議（簡稱七中全會）在北京召開。

在中共的政治傳統中，每五年一屆代表大會，其中2300多人黨代表，以及200人左右的中央委員。

這200多人的中央委員組成中央委員會，也常被稱為「黨中央」；他們在五年任期中，會參加七次全體會議，被稱為「一中全會」到「七中全會」。

每次全會的內容也逐漸形成慣例，周日（9號）召開的十九屆七中全會，就是過去五年這屆中央委員會的最後一次全體會議，跟往屆「七中全會」類似，一般在下一屆中共全國代表大會（即「二十大」）之前後一周左右舉行，進行文件及程序的最後凖備。

目前來看「七中全會」主要凖備了三份文件：

中央委員會總書記習近平代表中央政治局向全會作工作報告；

並就十九屆中央委員會向中國共產黨第二十次全國代表大會的報告討論稿向全會作說明；

中央書記處常務書記王滬寧就《中國共產黨章程（修正案）》討論稿向全會作說明。

「七中全會」將舉行四天，會議議程主要也是圍繞著四份文件進行：

聽取和討論習近平受中央政治局委託作的工作報告；

討論並通過習近平代表十九屆中央委員會向中共二十大所作的報告，討論並通過十九屆中央紀委向中共二十大所作的工作報告，討論並通過中共黨章修正案，並將這三份文件提請中共二十大審查和審議。

中共二十大將於10月16日在北京召開，習近平將在開幕式上，代表十九屆中央委員會向二十大作報告。

看點：黨章修訂

「七中全會」的一個看點是中共黨章修訂程序的重要一環。

按照程序，如果修改黨章，起點是中共中央牽頭成立黨章修改小組，起草黨章（修正案）的初稿，其後進入中央政治局常委會和修改小組之間反覆多次的討論、審議和修改，最終形成討論稿。

該討論稿也就是周日（9號）在「七中全會」上，王滬寧向全會作出說明的《中國共產黨章程（修正案）》討論稿，之後「七中全會」將會在未來幾天討論並通過《中國共產黨章程（修正案）》。

在之後召開的「二十大」上正式提交和通過。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 一名婦女在江蘇鹽城的書店，前面是《習近平談治國理政》的著作。

一個月前，9月9日召開中共中央政治局會議。中國官媒的新聞稿中提到，會議認為，黨的二十大根據新形勢新任務對黨章進行適當修改；要把黨的二十大報告確立的重大理論觀點和重大戰略思想寫入黨章；使黨章……充分體現黨的十九大以來黨中央提出的治國理政新理念新思想新戰略。

由此，外界猜測，最有可能修改的內容就是去年11月召開的十九屆六中全會上通過的中共歷史上的第三份歷史決議。中共十八大後開啟的「中國特色社會主義新時代」，以及「兩個確立」，即「確立習近平同志黨中央的核心、全黨的核心地位，確立習近平新時代中國特色社會主義思想的指導地位」。

考慮到中共黨內第三份歷史決議在其內部的重要性，外界普遍猜測，這些內容有可能在此次黨章修改將融入其中。

看點：主席團

「七中全會」還有一項作用，就是決定二十大主席團常務委員名單。按照慣例，主席團常委都會納入已退休的前政治局常委，而按照官方公布名單，可以看到中國政治生態的變遷。

比如2007年，十七大時，主席團常務委員會有36人。按照排序，胡錦濤第一，已退休的江澤民排在第二，已任兩屆政治局常委並將再任一屆的吳邦國排第三，時任總理溫家寶排在第四；李鵬、朱鎔基等都處在較靠後的位置。

到了2012年，十八大時，主席團常務委員會有41人。前四位順序不變，江澤民依然排在第二，習近平和李克強出現在第七和第八位。

到了2017年，十九大時，主席團常務委員會有42人。前四位順序大變，習近平、李克強、張德江、俞正聲；江澤民出現在第25，胡錦濤在第26位，都在現任政治局委員及常委之後。

今年，「七中全會」選出的將列席二十大的主席團常務委員會名單及排名，值得觀察。

需要注意的是，加拿大維多利亞大學擔任政治系和歷史系教授吳國光，2018年撰寫的《權力的劇場：中共黨代會的制度操控》，他將中共黨代會視作「權力的劇場」。

他在書中寫道，黨代會實際上從未有機會履行黨章有所規定的憲法性權威，「事實上，黨代會不能就確定政治綱領、修訂黨章、任命領導人等重大事項做出自己的決定，它不過是為在位領導人的相關決定背書。」

「一中」到「七中」都有哪些主題？

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 位於北京的中國共產黨博物館內，遊客們在展出的中共黨旗前的剪影。

如果梳理從1970年代中共十一屆全國黨代會以來的會議，不難發現，「七次全會」的主題逐漸形成慣例：

一中全會：時間上，一般在中共全國黨代會閉幕後立即召開；內容上，主要進行人事安排，比如受到矚目的政治局常委人選確認，以及中央書記處成員和中央軍事委員會組成人員。

二中全會：時間上，在全國黨代會後第二年春季全國兩會（指人大和政協）召開前；內容上通常為全國人大、全國政協和國家機構推薦領導人選。

三中全會：時間上，一般在在第二年秋季；內容上，通常就經濟改革發展作出重大決策。一些具有重大轉折性的決策，多出自三中全會，比如開啟中國改革開放進程的「十一屆三中全會」，以及十八屆三中全會上提出全面深化改革。

值得一提的是，十九屆三中全會是個例外，時間上來看，從1978年以來三中全會基本於9月到12月之間召開，而十九屆三中全會，首次於春季召開（2018年2月26日-28日），與二中全會僅相隔一個月，突破慣例；此外，往年常聚焦於經濟問題，但十九屆三中全會主要聚焦機構改革，從黨到國家機構都有所涉及，力度極大。也在這次三中全會前幾天，中共中央提出修憲建議，包括取消國家主席副主席任期限制一條。

四中全會：時間上，一般在第三年秋季；內容上，通常會進行國家重大決策部署，往屆還有中央軍委人事變動，如十八屆四中全會提出全面推進依法治國；十九屆四中全會上，推進國家治理體系和治理能力現代化若干重大問題的決定

五中全會：時間上，一般在第四年秋季；內容上，逐漸固定為對下個五年規劃（比如，十四五）提出建議。

六中全會：時間上，一般在第五年秋季；內容上，主要聚焦黨建，比如中共十八屆六中全會通過了《關於新形勢下黨內政治生活的若干凖則》，並正式提出「以習近平同志為核心的黨中央」。