台灣雙十節：蔡英文演說稱「願與北京尋求台海和平方法」

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圖像來源，EPA 圖像加註文字， 蔡英文說在理性、平等及相互尊重下，願意和北京當局，尋求雙方可接受的維持台海和平穩定的方法。

蔡英文說：「在理性、平等及相互尊重下，願意和北京當局，尋求雙方可接受的維持台海和平穩定的方法」。

她並期待在兩岸邊境解封之後，能逐步恢復兩岸民眾「健康有序交流，進而舒緩台海緊張情勢。」

蔡英文：北京不要誤判情勢

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 台灣總統蔡英文表示，兩岸立場的分歧，不僅是歷史因素，「更在於民主發展上的背道而馳」。

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蔡英文此次以「給世界一個更好的台灣——堅韌之島，韌性國家」為題發表國慶演說。演說中又以「經濟產業」、「社會安全網」、「民主自由體制」及「國防戰力」等「四大韌性」為主題。面對兩岸關係緊張，她說兩岸立場的分歧，不僅是歷史因素，「更在於民主發展上的背道而馳。」

她又說「北京當局不要因為台灣活躍的民主體制，而有所誤判；誤認台灣人民對民主自由的堅持，是可以妥協的，進而試圖利用政黨之間的激烈競爭，來分化台灣社會......我要呼籲北京當局，兵戎相見絶對不是兩岸的選項。唯有尊重台灣人民對主權和民主自由的堅持，才是重啟兩岸良性互動的根本。」

根據台灣媒體統計，約24分鐘的演說蔡英文提了3次「中華民國」、3次「中華民國台灣」和51次「台灣」。

中國上海東亞研究所包承柯教授在接受台灣中央社採訪時回應蔡英文演說，他批評了蔡英文的演說內容。他稱，蔡英文演講說的尊重「主權」與北京立場相違背：「因為台灣是沒有主權的」，北京對台基本政策就是兩岸同屬一個中國」。

包承柯又說，台灣必須回到馬英九時期所強調的「九二共識」，在同屬「一個中國框架」下討論，才是掌握兩岸和平真正要件。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 蔡英文執政六年多來，台灣軍隊改革一直是她的施政重點（圖為台灣雙十節慶祝活動中，台灣三軍儀仗隊手持中華民國國旗和軍旗參加遊行）。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 台北舉行的雙十節慶典期間，懸掛中華民國國旗的支奴幹直升機飛過台北101摩天大樓附近。

事實上，蔡英文執政六年多來，台灣軍隊改革一直是她的施政重點。今年台灣雙十節的主題便是「守土衛國·你我同行」。

蔡英文周日（10月9日）出席在台灣桃園舉辦的「雙十」晚會時便說，「面對外來的挑戰，國軍弟兄姐妹冷靜沉著，在第一線守護國人的安危。只要全民同心協力，一定能夠守護我們的國土及家園。」

國際反應

此外，今年台灣特別邀請日本京都知名「橘高等學校」吹奏樂部學員來台，數十名女子高校生以「台日友情60週年 Always活力滿滿！微笑滿滿！夢想滿滿！」為主題演出，欲以文化交流鞏固台日關係。

美國在台協會（AIT）主席莫健（James F. Moriarty）在10月5日出席華府台灣駐美代表處「雙橡園」的慶祝晚會致詞稱，美國會持續在許多共享利益與價值上，擴大與台灣合作，並會支持台灣有意義參與國際社會。

回顧過往歷史，許多與台灣沒有邦交關係的國家，在台灣「雙十國慶」時，多半不會特別公開慶賀。

但這兩年多來，與台灣往來開始頻繁加速的國家譬如立陶宛，首次在該國外交部推特上，發佈推文慶賀台灣「雙十節快樂」，罕見表態在台灣引發輿論關注。加拿大約克大學台籍副教授沈榮欽便在臉書點評稱：「無論何時，立陶宛都是那個最勇敢的國家。雖然祝賀來自四面八方，但是這樣做的國家官方帳號並不多。立陶宛連賀詞都十分內行，用「雙十節」而不是『中國民國國慶』或『台灣國慶』。」

馬斯克「台灣特區」言論引發議論

不過，在台灣「雙十節」前夕，世界首富、美國特斯拉公司（Telsa）首席執行官馬斯克（Elon Musk）在接受英媒《金融時報》專訪時，提到為了兩岸和平，避免戰爭的解方是台灣實行香港模式，成為中國「特別行政區」。訪談刊發後，立即在台灣引發軒然大波，台灣兩大黨罕見地同聲抨擊。

此次訪談中，馬斯克論及「兩岸戰爭」現在看來是不可避免，但台海戰爭造成全球經濟損傷將是毀滅性的災難。他因此建議「為台灣設想一個合理可行的特別行政區，可能無法讓所有人都滿意......可能可以比香港有更寬鬆一點的安排」。

民進黨台北市長候選人、前衛福部長陳時中就抨擊馬斯克的講法對台灣非常不禮貌、不應該。他回應台媒稱，「不是說中國大陸不好，但要以香港為戒，自重人重，生命財產才得以保障，以香港為例，風險很大，大家要小心。」

事實上，馬斯克在前幾周，就以類似論述議論俄烏戰事。他說，烏克蘭也許該永久割讓克里米亞（Crimea）等地，並在聯合國支持下舉辦公民投票，以決定被俄國佔領的烏克蘭領土的命運，引發烏克蘭官方痛斥，即便他之前以其公司的星鏈（Starlink）科技協助烏克蘭抵禦俄軍備受讚譽。

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沈旭暉分析，相對於傳統的富豪，馬斯克「更像國際關係學界形容的「非國家個體」（Non-state Actors, NSA），亦即個人（或其企業）以主權國家的邏輯運作，「視其他國家為平起平坐的伙伴或對手，也是博弈的對象。」

他強調，像馬斯克或臉書執行長等人，這些新富豪對國家這種組織時而十分鄙夷，「而自己正在創造新的世界......例如他推崇加密貨幣，主張「星際視野」，在收購Twitter上出爾反爾、但明顯希望擁有全球網絡通訊控制權，這樣的野心，根本就是定位自己為傳統世界的終結者、新時代的教父。」

中國駐華盛頓大使秦剛感謝馬斯克在推特上的建議，該推特在中國大陸被屏蔽。

據報導，馬斯克的電動車大廠特斯拉（Tesla）在上海設有大廠，產量約佔去年全球交車量50%。