蔡英文2022雙十談話 呼籲兩岸對話還是強化身份認同

59 分钟前

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 蔡英文在談話中特別提到，願意與北京一道「尋求雙方可接受的維持台海和平穩定的方法」。

台灣每年10月10日都會舉辦盛大的「雙十國慶」典禮，歷屆總統皆會發表有關台灣情勢的演說，長期被外界視為向北京喊話及對國際社會釋放信息的重要平台。

台灣總統蔡英文在今年「雙十國慶」典禮的演說中，特別提到願意與北京一道「尋求雙方可接受的維持台海和平穩定的方法」，引發國際關注。不到兩個月前，解放軍才為抗議美國眾議院長佩洛西（Nancy Pelosi， 裴洛西）訪台，發起了數十年來規模最大的「鎖台軍演」。

但北京當局回應蔡英文當天的談話稱，蔡政府不以「九二共識」為基礎，就沒有談判空間。

國際關係學者宋文笛告訴BBC中文，此次演說，蔡英文願意對話的戰略是「把球扔回北京來為台灣爭取一些時間」。

「她的意思是，台灣對與北京建立積極關係持開放態度，但雙方需要克服其政治體制上的分歧。雙方協調自然需要時間。」

BBC中文盤點蔡英文此次演說針對北京以及國際社會釋放了哪些信息？

中英文講稿有差異

此次蔡英文「國慶」演說中文名為，「給世界一個更好的台灣—堅韌之島·韌性國家」。但根據台灣總統府網站，該演說英文講稿名為「Island of Resilience： A Better Taiwan for the World」，「國家」轉換為「島嶼」，被認為意在符應現實中國際社會及媒體對台灣主權的模糊定義。

圖像來源，EPA

此外，在台海日漸成為全球軍事情勢關注的重中之重的時候，蔡英文此次演說也被認為向國際喊話的戰略十分明顯。蔡英文執掌台灣六年，已經屢次公開強調與世界民主聯盟及全球經濟的緊密合作關係，此次演講她便再次提及台灣的半導體產業在全球經濟的關鍵位置。

澳大利亞國立大學亞太學院講師宋文笛告訴BBC中文，蔡英文演講的很大一部分是關於呈現「全球台灣」的形象，亦即台灣與全球關係是相互依賴。

換言之，蔡英文的談話意涵著台灣不是世界安全的麻煩製造者，而是與全球民主國家相互依賴的一員。

宋文笛解釋，從某種意義上說，蔡英文演說中在強調，台灣的問題就是世界的問題，包含經濟相互依存，政治亦同。

「蔡英文提到台灣現在獲得了前所未有的國際關注，因為在她看來，台灣已成為民主和自由象徵，其民主政府若遭受破壞也將是周圍民主國家的重大失敗。 」

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 美國眾議長佩洛西8月訪台，中國在台灣海峽舉行了規模空前的軍演。

向北京伸出橄欖枝？

除了向國際社會喊話之外，此次蔡英文向海峽對岸的表態也引發各界關注。她在演說中稱，「在理性、平等及相互尊重下，願意和北京當局，尋求雙方可接受的維持台海和平穩定的方法。」她又稱，「期待在兩岸邊境解封之後，能逐步恢復兩岸民眾健康有序交流，進而舒緩台海緊張情勢。」

但蔡英文也表示，兩岸立場的分歧，不僅是歷史因素，更在於民主發展上背道而馳。希望「北京當局不要因為台灣活躍的民主體制，而有所誤判；誤認台灣人民對民主自由的堅持，是可以妥協的，進而試圖利用政黨之間的激烈競爭，來分化台灣社會」。

圖像加註文字， 中國一直把台灣看作是它的一個背叛省份，最終必將歸入北京控制之下。台灣則自視為區別於中國大陸的地方。

但蔡英文願意與北京就兩岸和平議題坐下來談的表態，北京似乎仍不滿意。

中國國台辦發言人馬曉光在10月10日便發佈「答記者問」，回應保持之前的用語：「制度不同不是分裂的借口，更不是統一的障礙。」

馬曉光稱，北京一貫主張通過平等協商，改善與發展兩岸關係：「體現一個中國原則的『九二共識』就是兩岸相互尊重、平等協商、維護台海和平的政治基礎。」

中國國台辦又強調，民進黨當局否定「九二共識」是一手關閉兩岸平等協商大門，「又企圖將『兩國論』立場強加於兩岸協商，」毫無緩和當前台海緊張局勢，化解分歧之誠意。

宋文笛認為，蔡英文表示對與中國談判持開放態度，「只是不按北京的條件，」他告訴BBC，蔡清楚地列出了她的 「紅線」，希望能改變北京的看法，為潛在的會談制定初步議程。

「這給了北京可以耐心思考的空間，但更重要的是，蔡英文也在向台灣民眾保證，台灣既不會關閉與北京談判的大門，從而使武統成為北京的唯一選擇，但也不會向北京的每個涉台議題屈服。」

台灣，中華民國或「中華民國台灣」？

有分析稱，蔡英文談話中再次試圖連接「中華民國」及「台灣」，以指稱台灣當下的主權定位，是希望囊括台灣民眾在統獨立場上的最大公約數，亦即「維持現狀」。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 台灣芯片產業在全球供應鏈中佔據重要地位。

這些不同用詞，都被視為解釋台灣歷屆總統如何說明台灣主權地位及統獨立場的重要指標。而此策略，在台灣統派及獨派團體間，仍引發程度不同之反彈。

根據統計，在10月10日約24分鐘演說中，蔡英文共提了3次「中華民國」、3次「中華民國台灣」和51次「台灣」。

2019年，蔡英文在國慶談話中說，「我們精實的部隊和戰備，絶對有能力捍衛中華民國台灣的主權。」這句話中並未將台灣加上括號。

英文和中文版的訪談中，「中華民國台灣」中的「台灣」二字加上了括號。

台灣前外交官，劉仕傑當時向BBC中文解釋稱，將台灣括號或不括號，蔡英文彼時沒拿定主義。但他稱蔡英文該是希望慢慢說服台灣民眾接受台灣的國號叫做中華民國，台灣是我們的國家。

劉仕傑強調，從李登輝1995年在美國康乃爾大學演講時以「中華民國在台灣」指稱台灣，到2019年的國慶演說，蔡英文提到「中華民國台灣」，將其中這個介系詞「在」（英文是on)去掉，台灣整整花了24年。

根據台媒中央社2005年報道，李登輝生前在一場公開演講中說，自己主政時才以「中華民國在台灣」打開先例，試圖強調台灣而非中華民國。李登輝當時說，中華民國憲法第四條規定固有疆域（包含外蒙古）未經國民大會同意不得修改，「是個笑話」。他認為，中華民國在1949年已經消失，國際根本不承認，他執政時曾經要修改，但沒有時間且彼時反對力量也很大。

劉仕傑說，蔡英文現在應該是在打造一個國家認同。

「主要是我們的國家包含台澎金馬 （台灣本島，澎湖，金門與馬祖），但國號上目前不需要做很大的更改或宣佈台灣獨立，這個也是台灣目前主流民意，其實與部分國民黨人的立場並無二致。這個說法台獨派的雖不滿意，但已是國際現實下最務實的說法了。」

台灣各方聲音

2022年雙十節演講中，蔡英文提了3次「中華民國」、51次「台灣」，引起前總統馬英九及現任國民黨主席朱立倫等人強烈不滿。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 前總統馬英九也出席了當天的雙十節慶典。

10月10日，馬英九便抨擊蔡英文演說中提到「兩岸互不隸屬」又以「台灣國慶日」描述雙十節，是惡化兩岸情勢，而且讓「中華民國不見」。

朱立倫也批評稱，捍衛中華民國不只是國民黨的立場，也該是全體台灣人的立場，「民進黨不要每天只想讓中華民國隱形化，甚至想消滅中華民國。」

但台灣獨派對中華民國歷史帶來的雙十國慶日有所不滿。

知名台獨運動人士，台灣前立法委員陳婉真便在臉書抨擊稱，「10月10日是中國武昌起義成功的日子，但這一天絶對不是Taiwan National Day！」

不過，一位來自台北，在美求學的80後「天然獨」台灣學生侯宗佑，便在雙十節當天於臉書評論引發台灣網民熱烈討論。他稱：在這邊請大家暫時擱置每年國慶「中華民國 vs. 台灣」的歧見……今天的「中華民國」沒有「台灣」就不會存在；而「台灣」雖然因為「中華民國」而有了諸多的刻骨傷痕，但也有了史上罕見的自立契機。這就是目前無可迴避的現實。