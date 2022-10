蔡英文2022雙十談話 呼籲兩岸對話還是強化身份認同

59 分钟前

中英文講稿有差異

此次蔡英文「國慶」演說中文名為,「給世界一個更好的台灣—堅韌之島·韌性國家」。但根據台灣總統府網站,該演說英文講稿名為「Island of Resilience: A Better Taiwan for the World」,「國家」轉換為「島嶼」,被認為意在符應現實中國際社會及媒體對台灣主權的模糊定義。