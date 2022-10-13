中國釋放二十大後繼續堅持「清零」防疫信號

15 分钟前

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一些中國觀察人士曾期待，在本周末召開的中共二十大結束後，中國嚴厲的防疫政策會告一段落。但北京近日接連釋放信號，暗示新冠病毒「清零」政策不會在短期內改變。

中共黨報《人民日報》連續三日刊登署名「仲音」的評論員文章，強調動態清零「可持續而且必須堅持」。作為喉舌報紙，此類署名文章作者一般有官方背景。

據中國媒體報道，上海浦東新區等多地還在近日發佈公告，招聘社區防控專崗人員，而合同期限長達兩年，也再度加強了外界對當局延續防疫政策的預期。

自2020年初新冠疫情爆發後，中國政府採取了封城、大規模檢測以及嚴控邊境的措施，保證了比其他國家要低得多的感染率，但嚴厲措施也導致了民生事故頻出，經濟遭到打擊，引發民間日益強烈的怨言。

《人民日報》周二（10月11日）在題為《「動態清零」可持續而且必須堅持》的評論中稱：「當前，全國疫情仍然呈現『點多、面廣』特點，國內還有一批中高風險區，防控任務艱巨繁重。」

文章指出：「越是這樣的時候，越要深刻認識到『動態清零』可持續而且必須堅持，繼續科學精凖抓好疫情防控工作。」

「如果算總賬，我們的防疫措施是最經濟的、效果最好的……疫情蔓延開來，勢必造成人民生命、財產更嚴重損失。」文章說道。

自新冠疫情爆發以來，中國的宣傳部門常將帶領中國取得抗疫成功描述為領導人習近平的重要政治成就，因為該國的新冠疫情死亡數字相當低。相比之下，官媒常常奚落宣佈放寬限制措施的西方國家抗疫失敗。

周三，《人民日報》再次發文稱，一些國家選擇「躺平」，採取「與病毒共存」政策，「不是因為不想防控疫情，而是無法防控也沒有能力防控」。

除此之外，官方通訊社新華社在周二（10月11日）也發文喊話：「增強定力耐力，疫情防控絶不能躺平」。

在官方媒體密集發文之際，有越來越多的民眾和投資者期望當局會在中共「二十大」後放寬限制措施。由於頻繁的封鎖措施，中國在經濟上正面臨日益增長的壓力。

世界銀行在最近一份預測中下調了中國今年的經濟增速預期，預計其GDP增長率為2.8%，而今年4月的預測為5%。該增速低於東亞發展中經濟體，這將是1990年以來的首次。

疫情限制措施也讓有旅行需求的民眾怨聲載道，人們擔憂隨時被要求隔離。交通運輸部數據顯示，今年中國國慶七天長假的日均發送旅客量比去年同期下降36%，比2019年同期下降58%。

但中國政府多次表示，現行的防疫政策不會改變。今年5月，中國領導人在中共中央政治局常務委員會的一次會議上呼籲，「堅決同一切歪曲、懷疑、否定我國防疫方針政策的言行作鬥爭」。

中國媒體報道稱，金融中心上海的七個區開始招聘社區防控專崗人員，總人數達到940人。這些人預計將專門協助社區核酸檢測點的運作以及協調社區的封控管理。

其中，浦東新區宣佈向社會招聘575人，合同期限為2年。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 北京近日接連釋放信號，暗示新冠病毒「清零」政策不會在短期內改變。

內蒙古自治區和首府呼和浩特的兩級共青團組織還宣佈，已招募4300多名疫情防控志願者參與抗疫。呼和浩特在近幾日內發現了近4000例感染者。

在二十大前夕，中國受新冠疫情波及的城市數量創歷史新高。據報道，10月7日，中國共有31個省份以及新疆生產建設兵團的171座城市出現陽性感染者。

佔中國面積約六分之一的新疆自治區宣佈暫停所有客運列車，同時要求民眾「非必要不離疆」。新疆官員還就病毒外溢至其他地區而致歉，稱其「影響了全國疫情防控大局」。

北京市委書記蔡奇下令，要求首都始終保持「臨淵履薄」的狀態，全力以赴、嚴防死守。而在今年上半年曾封城兩個月的上海宣佈，全市各區每周至少展開兩次社區核酸篩查，直至11月上旬為止。