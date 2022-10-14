台灣億萬富翁曹興誠能創建出平民戰鬥部隊嗎？

毛遠揚（Frances Mao）

BBC 記者

1 小时前

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 75歲的曹興誠說，他想讓台灣人意識到，威脅正在降臨。

今年9月，從科技界退休的台北億萬富翁曹興誠（Robert Tsao）召集島內媒體舉辦新聞發佈會。滿頭白髮、戴著眼睛的他說， 自己將用10億台幣（2800萬英鎊，3200萬美元）建立一支平民軍隊。

曹興誠身穿防彈衣，外搭商務襯衫，宣稱他想幫助同胞們抵抗中國。

他的目標是在三年內培養出300萬平民「戰士」，這個數目佔台灣人口的七分之一。上班族、學生、店主、家長都可以學習拿槍；他想要30萬神槍手。

他承認這項任務艱巨， 但堅定認為他能做到。

他揮著一張新台灣身份證照片，這是他在放棄新加坡護照後重新申請的。他說自己不是要逃跑。他並不害怕。

「我認為只要人們在台灣，就會願意保衛自己的國家。他們不怕中國的軍事侵略，」 曹興誠幾周後告訴BBC。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 曹興誠手持自己的新台灣身份證。

曹興誠出生於中國大陸，但在台灣長大，他創建了聯華電子（United Microelectronics Corp）半導體公司，在這個如今讓台灣揚名全球的行業中發家。

作為商人，他在中國有很多生意。他也是熱心的歷史學生，幾十年來一直在政策辯論中高調發聲。2007年，他主張就與大陸統一進行公投。

但他現在和越來越多台灣人一樣，認為需要為可能的入侵做好凖備。

中共領導人習近平即將進入第三任期，這是自中共建黨主席毛澤東執政之後從未發生過的事情。實現習近平所說的與台灣「統一」的目標將為他的政治遺產畫上句號。

他執政的十年見證了中國軍事能力的現代化和巨大擴張。中國人民解放軍增加了在台灣海峽周圍的活動。

幾十年來，台灣民眾已經習慣了中國大陸的武力恫嚇。

但2019年北京對香港的打壓打破了一些自我安慰。長期以來，親中國的聲音一直把實行「一國兩制」的香港當作台灣與中國統一的模板，以為這樣可以保留民主。

曹興誠表示，今年又敲響了警鐘。俄羅斯入侵烏克蘭在台灣引發了反響。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 越來越多的台灣人接受槍械訓練。

8月，當美國眾議院議長南希·佩洛西（Nancy Pelosi）訪問台灣時，兩岸關係緊張達到了幾十年來的最高點。

中國以武力演習作為回應。這不僅僅是為了恐嚇；分析人士說，北京方面已經具體演練了如何攻擊台灣。

100多架飛機、10艘驅逐艦和支援艦在台灣周圍活動了一個多星期。中國派出了潛艇和航空母艦，發射了數十枚導彈。

對曹興誠來說，這是轉折點。他已經開始將執政的中國共產黨視為「黑手黨，一個偽裝成國家政府的犯罪集團」。

「我想展示我的承諾……我會鼓勵很多人，以及其他可能追隨我的商界人士或領導人。」

這位億萬富翁還承諾投資開發軍用無人機，這對台灣的「豪豬」防禦戰略至關重要。

台灣的國防預算佔GDP的2%。自2010年以來，美國向台灣出售了價值230億美元（210億英鎊）的武器，其中僅2020年以來就出售了60億美元。但中國的支出至少是這些軍費的的15倍。北京指揮著世界上最大的海軍，中國人民解放軍有200多萬名士兵，還有50多萬名預備役士兵。

因此，台灣正專注於不對稱防禦。

「今天的戰爭就像我們在烏克蘭看到的那樣，不是士兵或坦克數量的比拼。這幾乎是一場由情報決定的戰爭，」 曹興誠表示。

這場戰爭還需要韌性和戰鬥意志。台灣的軍隊自上世紀90年代以來一直在縮減，政府多年來也將強制服役期從兩年縮短至4個月。社會正在就是否延長服役期進行激烈辯論。民意調查顯示大多數人支持，幾十年來首次出現這樣的情況。

佩洛西訪台後，曹興誠四處打聽，找到了黑熊學院（Kuma Academy），這是一家成立於2021年的民用防務培訓機構。曹興誠發誓要擴大規模。

「曹興誠不是一個人。他是一面鏡子，反映了我們的社會和我們目前的處境，」台灣立法委員、立法院外交與國防委員會召委王定宇表示。

台灣人渴望學習。鑒於當地嚴格的槍支法案，他們甚至飛往美國領土關島，在那裏練習用真槍射擊。

這些都是「熱門業務」，王廷宇說。「尤其是在年輕一代中， 他們渴望學習如何保護我們的國家。」

27歲的克萊爾·李（Claire Lee音譯）自稱是一名愛國者，願意留下來保衛自己的家園。但她並不認為來自中國的威脅迫在眉睫，並稱會接受曹興誠提供的培訓。

「所有人都說，哇，他真有膽量。我們沒想到有人會這麼做，給一大筆錢。在台灣，大多數有錢有勢的人，也就是其他億萬富翁，都非常支持中國，支持商業。」

「所以每個人都在談論。但我還沒聽說有人真要這麼做， 我想我也不會這麼做。」

她說，「直到一把槍指著你的臉」，大家才願意考慮最壞的情況。

圖像來源，PLA 圖像加註文字， 佩洛西訪問台灣後，中國在台灣周邊部署了戰機和海軍艦艇。

「大多數人都說，我們不想打仗，不想（與中國）統一或被迫獨立。我們只想繼續過自己的生活，」她說。

但她承認，情況變化比預期要快得多。她現在「相當肯定」台灣的地位能在她有生之年得到解決，很可能是通過戰爭來解決。

儘管美國官方政策含糊其詞，但美國總統拜登曾數次表示，美國軍隊將幫助台灣抵禦中國大陸的攻擊。

但曹興誠表示，台灣人需要自救。

「我的工作是讓台灣人民對自己有信心，」他說。「用中文講，我是『拋磚引玉』裏的磚頭。」

曹興誠把自己的巨額捐贈視為卑微的磚頭。