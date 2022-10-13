中共二十大前夕，北京立交橋發生罕見針對習近平抗議

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圖像來源，Social Media

中國北京周四（10月13日）出現針對領導人習近平及中國防疫政策的抗議。在首都西北部的一座繁忙的立交橋上出現了兩幅巨幅抗議標語。

這一幕被很多行人和附近居民拍攝下來，很多影片和照片在社交媒體廣為流傳，但絶大多數內容很快遭到中國社交媒體平台的屏蔽。

在中國，直接針對最高領導層的公開抗議非常罕見，因為這往往會導致嚴重的懲罰，而三天後中共即將召開「二十大」這一重要政治會議，讓該事件更加敏感。

圖像來源，Social Media

社交媒體上廣傳的畫面顯示，兩條白底紅字的巨型橫幅分別懸掛在「四通橋」的藍色標誌牌兩側。

一條橫幅上寫著：「不要核酸要吃飯，不要封控要自由，不要謊言要尊嚴，不要文革要改革，不要領袖要選票，不做奴才做公民。」

而另一條短橫幅上則寫著更直接的批評內容，將習近平稱為「獨裁國賊」，要求他下台。

多條從不同角度拍攝的影片顯示，橋上曾冒出黑煙，一名男子通過擴音器高呼口號。

抗議似乎已被當局迅速平息。有影片顯示，警車和消防車來到橋上，撲滅了燃燒物。十餘名警察在現場勘察。

彭博社記者在事發後來到四通橋，在橋面看到了燃燒的痕跡。BBC團隊周四將近16:00來到現場，看到附近警力部署明顯增多。

社交媒體上的審查也迅速展開。在微博上檢索「四通橋」僅顯示兩條官方賬號在一年前發佈的內容。

許多中國網民在推特等國際社交媒體表示，自己因在微信和微博上分享了事件相關圖片，導致賬號被封鎖。

隨著「二十大」臨近，當局正不遺餘力地宣傳習近平的功績，為他的第三任期鋪路，但此次抗議顯示了在嚴格的「清零」防疫政策下，民間的不滿情緒正在上升。

目前尚不清楚這名抗議者的下落以及事件的具體起因，也尚不知道他如何做到在繁忙的橋上掛出橫幅。

圖像加註文字， 抗議現場附近的警察

北京在重要政治活動來臨時通常戒備森嚴，街頭有很多巡邏人員和監控攝像頭。

當局已要求所有寄往北京的快遞需要進行「二次安檢」。據路透社報道，一些打印店也被要求拒絶為上訪者打印請願書等材料。

在中國，政府的批評者經常受到嚴厲的審查，而當這種批評指向國家領導人，懲罰往往嚴重得多。2020年，曾撰文嚴厲批評習近平的中國企業家任志強被以貪污和受賄的名義重判18年。