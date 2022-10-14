中共七中全會：如何看待「國內政治優先」？和台灣及烏克蘭議題有關嗎？

3 小时前

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二十大召開前一周，中共十九屆七中全會全面肯定了領導人習近平過去5年的執政。政治學者對BBC中文表示，全會公報肯定習近平取得的成就，為他在二十大連任做了輿論上的凖備。另一方面，公報強調「國內政治優先」和「國家利益為重」，則意味著中國在處理外交問題時，會以國家利益為優先考量。

再提「兩個確立」

七中全會10月9日至12日在北京舉行。會議高度肯定了十九大以來的五年，稱是「極不尋常、極不平凡的5年」。

「黨確立習近平同志黨中央的核心、全黨的核心地位，確立習近平新時代中國特色社會主義思想的指導地位，反映了全黨全軍全國各族人民共同心願，對新時代黨和國家事業發展、對推進中華民族偉大復興歷史進程具有決定性意義。」公報指出。

在香港和台灣問題方面，公報指出，依照憲法和基本法有效實施對特別行政區的全面管治權，落實"愛國者治港"原則，香港局勢實現由亂到治的重大轉折。堅持一個中國原則和「九二共識」，展示了我們維護國家主權和領土完整、反對「台獨」的堅強決心和強大能力。"

中國獨立政治學者陳道銀對BBC表示，公報肯定習近平這十年取得的成就，是為他在二十大連任繼續擔任黨和國家領導人做輿論上的鋪墊。

「國內政治優先」

值得注意的是，公報還提到：「堅持國家利益為重、國內政治優先，保持戰略定力，發揚鬥爭精神，在鬥爭中維護國家尊嚴和核心利益，牢牢掌握了我國發展和安全主動權。」

澳大利亞國立大學亞太學院講師宋文笛對BBC中文分析，這段陳述示意中共在國際與台灣議題上意圖回歸耐心，在中共內部鷹派和鴿派之間取得平衡。

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「一方面在涉及國家尊嚴和核心利益等敵我矛盾議題時需得敢於亮劍、勇於鬥爭。二方面也希望『鬥而不破』，維持『戰略定力』。因為凡事當以中共自身的內部發展和安全利益為優先，處理台灣議題時必須以不擾亂中華民族偉大復興的時程之大局為原則，凡事做全盤考量，維持『主動權』，不要輕易隨外部勢力『挑釁』而過度反應。這是對於所謂武統台灣的聲浪踩煞車。」宋文笛指出。

宋文笛還表示，公報強調「國內政治優先」和「國家利益為重」，也意味著在俄烏戰爭期間，定調中國將維持獨立自主外交立場，不會和俄羅斯綁定，也不會因為和俄羅斯所謂「上不封頂」的伙伴關係就甘於和俄羅斯同進退，不會不必要地自絶於國際社會，尤其是西方。

陳道銀也認為，這句話傳遞的信號是：中國處理和其他國家的關係，首先考慮自己的國家利益，而不是受外界的影響，比如西方的壓力、俄羅斯對中國的要求。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 中共七中全會召開之際，官媒《人民日報》連發三篇文章，力挺"清零"。

中共七中全會召開之際，官媒《人民日報》連發三篇文章，力挺「清零」，但七中全會沒有談到未來對於疫情防控的要求。

陳道銀認為，近來有媒體報道和傳聞指，二十大或者明年兩會後，中國就會放開「清零」政策，某種程度上「清零」成為二十大的負麵包袱，這幾篇文章是對這些傳言的回應。