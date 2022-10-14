中共二十大前夕北京四通橋抗議：神秘示威者引發網上搜索和致敬

陳煒斯（Yvette Tan）

BBC 新聞

3 小时前

圖像來源，Twitter 圖像加註文字， 北京四通橋抗議現場，立交橋上懸掛起兩面橫幅。

中共二十大前夕，中國首都北京發生一起批評中共領導人習近平的罕見的、戲劇性的抗議活動，引發網上對抗議者身份的搜索，也有網民向抗議者表示敬意。

周四（13日），一名抗議者登上北京海澱區的四通橋，掛起兩面大橫幅，呼籲結束中國嚴厲的「清零」防疫政策，要求習近平下台。

儘管中國官方媒體保持沉默，但抗議活動的照片和視頻已在網上廣泛流傳，促使審查人員對社交媒體平台和大多數中國人使用的微信平台迅速展開清查。

周四的抗議活動發生在歷史性的中共二十大前夕，習近平將在本次大會上開啟他的第三屆任期，鞏固他對權力的控制。

抗議者還點燃了似乎是汽車輪胎的東西，並且可以聽到他對著擴音器高呼口號。

報道稱，一名與抗議有關的人被捕。照片顯示，警察將這名頭戴黃色安全帽、身著橙色衣服的人包圍起來。

BBC已要求當地警方置評。

互聯網上有許多人讚揚了這名抗議者的行為，稱其為「英雄」，是「新坦克人」—— 1989 年北京天安門抗議示威中隻身站在坦克前的無名中國男子。

圖像來源，Twitter 圖像加註文字， 據信這名身穿橙色工作服的人是抗議者。

網民試圖搜索抗議者的身份，追查聚焦於來自黑龍江省一個村莊的一名物理學研究人員。BBC與該村幹部核查證實，曾有一位同名人生活在那裏。

他曾在研究網站ResearchGate上發佈過看似宣言的文檔，後來被刪除，但是副本已經上傳。

在這份長達 23 頁的文件中，他呼籲周日（16日，中共二十大開幕的當天）舉行罷工和公民抗命行為，例如搗毀新冠核酸檢測點，阻止「獨裁」的習近平「非法連任」、讓中國走上民主自由之路。

一些中國網民聚集在抗議者的兩個推特賬戶上，發佈聲稱是抗議者的照片，並留下數百條感謝信息。

「你是英雄，我尊重你。」一個人寫道；另一個人則說：「向人民的英雄致敬！希望你能平安歸來！」

抗議者的名字以及其它與抗議相關的材料已在網上被審查。當地時間周五上午，在中國社交媒體網站微博上找不到有關該事件的信息。

有關抗議的圖片以及「海澱」、「北京抗議者」和「四通橋」等相關關鍵詞被迅速屏蔽；搜索與抗議相關的短語、包括「橋」和「英雄」，也只能得到有限的結果。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 周四晚間四通橋已經看不到任何抗議跡象。

儘管中國媒體尚未報道抗議事件，但官媒《環球時報》前總編胡錫進周四晚間在推特的發文似乎暗指此事，胡錫進稱「絶大多數」中國人支持共產黨統治，「希望穩定，反對動蕩」。

許多中國網民稱，他們的社交媒體平台或微信賬戶在分享抗議圖片或發佈暗示抗議的消息後被暫時封禁。

BBC已聯繫微信的母公司騰訊進行確認。

中國強硬的「清零」政策雖然已經引起公眾的不滿和怨言，但這種戲劇性的抗議——以及對政府的公開批評——在中國並不多見。

2018 年，一名女士向印有習近平畫像的宣傳海報潑墨，稱她反對習的「暴政」，這名女子後來被送進精神病院。