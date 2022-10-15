中共二十大周日開幕，將「適當修改」黨章

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備受關注的中國共產黨第二十次全國代表大會將於周日（10月16日）開幕，為期一周，主要議程包括對黨章作「適當修改」。

大會新聞發言人孫業禮在周六向媒體表示，本次大會將於周日在人民大會堂開幕，至10月22日結束，之後將揭曉新一屆中央政治局常委——即中共最高決策層。

外界預期，本次大會將令中共中央總書習近平繼續留任，進入歷史性的第三任期，成為自毛澤東以來任期最長的中共最高領導人。

孫業禮還表示，五年一屆的黨代會對黨章作出修改是「慣例」，但未談及具體的修改內容。

2018年中國人大對中國憲法作出歷史性修改，廢除了國家主席任期不超過兩屆的限制，從法律上為習近平終身擔任領袖奠定了基礎。

這次中共黨代會正值中國經濟增長持續放緩，新冠防疫「清零」政策備受爭議和中美關係緊張之際。

孫業禮還在會上向記者表示，在台灣問題上，中國仍然不承諾放棄使用武力。

預計習近平將於周日為大會開幕發表講話，概述中共未來五年的執政路線圖。

「適當」修改黨章

孫業禮表示，修改黨章是二十大的一項重要任務。

他沒有具體談論黨章修改的內容，只表示「要把黨的二十大報告確立的重大理論觀點和重大戰略思想寫入黨章」，並稱黨章修改是自中共十三大以來歷次大會的慣例。

為期一周的黨代會將會在選出新一屆中共中央委員會之後閉幕。

黨代會閉幕後，中共將召開第二十屆一中全會，產生新一屆中央政治局委員及常委。

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高速增長「不是唯一指標」

這位發言人承認，目前因受新冠疫情和國際環境影響，中國經濟下行壓力較大，但中共二十大將制定計劃「保持經濟運行在合理區間」。

習近平執政十年以來，中國經濟增長持續放緩。2022年第二季度創下新冠疫情以來的最低增速。

「增長速度是衡量經濟發展的重要指標，但不是唯一指標，」孫業禮在記者會上表示。

他表示，在習近平上台的中共十八大之後，中國經濟已經明確由高速增長階段轉向「高質量發展」。

「我們不簡單以生產總值增長率論英雄，」他說。

他表示，在2013年至2021年間，中國經濟年均增長高於同期世界及發展中經濟體的平均水平；疫情以來，中國經濟發展在主要經濟體中仍處於較好水平，中國經濟仍將是世界經濟增長的「穩定器」和「動力源」。

堅持「動態清零」

在新冠防疫政策上，孫業禮表示，中國仍將堅持「動態清零」的方針，但同時表示會「不斷完善疫情防控的具體措施」。

以大規模檢測和嚴厲封控措施為標誌的中國式防疫已經令中國經濟受到嚴重打擊，民眾不滿情緒也持續積聚。

孫業禮在周六的記者會上表示，儘管人們都希望疫情結束，但是，「我們看到的是疫情仍然存在，這是必須面對的現實」。

他表示，「動態清零」政策符合中國國情，是這一政策「保持了經濟社會持續穩定運行」。

「如果算總賬，我們的防疫措施是最經濟的、效果最好的，」他說。

他表示，中國的防疫策略和舉措將會不斷完善，越來越「科學」、「精凖」和「有效」。

「我們堅信，曙光就在前頭，堅持就是勝利。」

中國自2020年新冠全球大流行以來公布的官方死亡人數是5226，相比之下，美國則有超過100萬人死於新冠。

但是，在今年上半年，由於此起彼落的防疫封鎖政策——包括對上海超過一個月的封控——這個世界第二經濟體各行業受到嚴重衝擊。

與此同時，習近平在5月則表示，要與「歪曲、懷疑、否定」中國防疫政策的言行作「鬥爭」。

不承諾放棄對台動武

在談及台灣問題時，孫業禮表示，中國仍將把武力實現統一台灣作為「最後選擇」。

他表示，以和平方式實現「祖國統一」，是最符合「包括台灣同胞在內的中華民族整體利益」，是北京解決台灣問題的「第一選擇」。

但他表示，不承諾放棄使用武力，「保留採取一切必要措施的選項」，針對的是試圖「以台制華」的「外部勢力」和「極少數『台獨』分裂分子」，而不是台灣民眾。

「但凡有一線和平解決的可能，我們都將付出百倍努力，」他說，「非和平方式將是不得已情況下做出的最後選擇。」