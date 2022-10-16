中共二十大開幕：習近平報告縮短 提出「中國式現代化」

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圖像來源，AFP via Getty Images 圖像加註文字， 在報告中，習近平還提出"中國式現代化"的全新提法，並進行闡釋。

10月16日上午十點，中國共產黨第二十次代表大會開幕式在北京召開，中共中央總書記習近平代表十九屆中央委員會報告，總結過去五年成就並闡述未來的路線。

習近平稱，中國在抗擊新冠疫情方面「堅持人民至上、生命至上，堅持動態清零不動搖」，「最大限度保護了人民生命安全和身體健康」。他還強調了中國在扶貧、國防和外交方面的成就，並稱反腐敗鬥爭「取得壓倒性勝利」。

在報告中，習近平還提出「中國式現代化」的全新提法，並進行闡釋。

超過2300名代表及黨外列席人士，齊聚人民大會堂，會場內懸掛有「偉大、光榮、正確的中國共產黨萬歲」的巨幅紅色標語。

在習近平講話時，會場內的所有代表幾乎都戴著口罩聆聽報告，而黨代會第一排就坐的主席團常委並未戴口罩。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 在習近平講話時，會場內的所有代表幾乎都戴著口罩聆聽報告，而黨代會第一排就坐的主席團常委並未戴口罩。

習近平的報告時長1小時50分鐘左右，相比於「十九大」長達三個多小時的報告，時間上大幅縮短。

但在2020年新冠疫情後，中國政府大型會議的報告時長都有縮短，比如李克強在兩會上的工作報告僅為一小時左右，顯著短於往年。但會後發給代表的是篇幅更長的完整版。

本次情況也類似，會後記者得到的報告文字本為72頁，應該是長於「口頭版」的全本。

議程

圖像來源，AFP via Gety Images 圖像加註文字， 外界預期，本次大會將令中共中央總書習近平繼續留任，進入歷史性的第三任期，成為自毛澤東以來任期最長的中共最高領導人。

本次大會為期一周，議程包括五項：

聽取和審查十九屆中央委員會的報告；

審查十九屆中央紀律檢查委員會的工作報告；

審議通過《中國共產黨章程（修正案）》；

選舉二十屆中央委員會；

選舉二十屆中央紀律檢查委員會。

星期日（10月16日）進行的是第一項議程。大會至10月22日上午閉幕後，預計將會召開二十屆中央委員會第一次全體會議（簡稱「一中全會」），並選出25名中央政治局委員，7名中央政治局常委，以及中共總書記。

外界預期，本次大會將令中共中央總書習近平繼續留任，進入歷史性的第三任期，成為自毛澤東以來任期最長的中共最高領導人。

星期日上午，部分中外媒體記者被允許進入人民大會堂二層拍攝會議，但需要提前在指定酒店住宿一晚進行隔離，並進行核酸檢測。

誰出席？

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 在北京舉行的中國共產黨第二十次全國代表大會開幕式上，習近平的前任胡錦濤緊挨習的左側就坐，但他相比五年前出席十九大時已經滿頭白髮。

開幕式開始後，在主席團第一排就坐的「二十大」主席團常委會會員們步入會場。習近平率先入場，他的前任胡錦濤緊隨其後，並緊挨習近平左側就坐，但他相比五年前出席十九大時已經滿頭白髮。

另一位中共元老江澤民並未出席開幕式。2017年「十九大」開幕時，江澤民緊隨習近平入場，但需要兩位工作人員攙扶；2019年10月1日，江澤明出席建國70週年慶典，這也是他最後一次出現在公開活動中。

不過，今年96歲的江澤民依然出現在46人的二十大主席團常委會名單中，與江澤民一樣名列其中但未出席的還有前總理朱鎔基，以及現任國家副主席王岐山。後者或許是因為10月13日剛出訪哈薩克斯坦回國，需要隔離，因而缺席。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 105歲的中共元老宋平坐在中國前總理溫家寶、前副總理張德江和原副主席曾慶紅旁邊。

圖像來源，AFP via Getty Images 圖像加註文字， 前中央政治局常委張高麗也坐在主席台第一排（前排左二）。

另外值得注意的兩位坐在主席台第一排的人物是：

105歲的宋平是在世的中國「黨和國家領導人」中最年長者，他曾在抗戰期間任周恩來的政治秘書，「六四事件」後中共高層人士大調整，宋平與江澤民一起進入政治局常委，升格"正國級"，不過三年後即退休。

前中央政治局常委張高麗，他在2012年「十八大」時躋身政治局常委之列，任副總理；2017年「十九大」時卸任退休。不過2021年11月2日，中國網球明星彭帥在微博發文稱曾與退休中共中央政治局常務委員兼中國副總理張高麗發生性關係，輿論嘩然。

哪些亮點？

圖像來源，Reuters

習近平把總結過去的時間尺度拉到十年，即從他擔任中共總書記起，他在報告中提到，十年來，「我們經歷了對黨和人民事業具有重大現實意義和深遠歷史意義的三件大事」：

一是迎來中國共產黨成立一百週年，

二是中國特色社會主義進入新時代，

三是完成脫貧攻堅、全面建成小康社會的歷史任務，實現第一個百年奮鬥目標。

在國際關係上，相比往屆，今年增加的提法是，「始終根據事情本身的是非曲直決定自己的立場和政策，維護國際關係基本凖則」。該提法是在俄羅斯入侵烏克蘭後，中國逐漸形成的提法，在官方層面反復出現，外界解讀為中國試圖在俄羅斯和西方之間找到中間點和平衡點，避免被視為偏向俄羅斯。

香港問題被作為過去五年主要政績之一，篇幅顯著多於上一屆報告。習近平表示，面對香港局勢動蕩變化，我們依照憲法和基本法有效實施對特別行政區的全面管治權，落實"愛國者治港"原則，香港局勢實現由亂到治的重大轉折。

台灣問題上措辭也有變化。十九大報告中並未提「武力」二字，只提要「挫敗」台獨，以及「九二共識」、「兩岸一家親」。但在周日的報告中，措辭大幅變化——「解決台灣問題是中國人自己的事，要由中國人來決定。我們堅持以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景，但決不承諾放棄使用武力，保留採取一切必要措施的選項，這針對的是外部勢力干涉和極少數"台獨"分裂分子及其分裂活動，絶非針對廣大台灣同胞。」

在經濟方面，習近平在報告沒有提「房住不炒」；相比五年前的報告，當時他在報告中稱堅持「房子是用來住的、不是用來炒」的定位，並獲得熱烈的掌聲。

過去兩年，中國樓市在持續打壓下，面臨大批房企資金鏈斷裂的問題，以及「停貸潮」帶來的危機。今年經濟持續低迷的情況下，不少地方也已開始放開部分限制，以期促進樓市回升。

周日，關於房地產市場，習近平在報告中稱，「部署下一階段住房工作時僅說，要加快建立多主體供給、多渠道保障、租購並舉的住房制度。」

「中國式現代化」

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 10月16日，中國共產黨第20次全國代表大會開幕式前，一名武警在天安門廣場站崗。

周日的報告中重申了十九大提出的戰略安排是分兩步走：

從2020年到2035年基本實現社會主義現代化；

從2035年到本世紀中葉把我國建成富強民主文明和諧美麗的社會主義現代化強國。

他進一步表示，從現在起，「中國共產黨的中心任務就是......以中國式現代化全面推進中華民族偉大復興」。

值得注意的是「中國式現代化」是全新的政治語碼，並未出現在之前歷屆黨代會報告中。

據不完全統計，今年7月份的舉行的省部級主要領導幹部「學習習近平總書記重要講話精神，迎接黨的二十大」專題研討班上，習近平第一次提出「必須堅持以中國式現代化推進中華民族偉大復興」，此後這個詞進入中共官方語境。