習近平二十大講話：「清零」政策和解決方案

麥迪文（Stephen McDonell）

BBC駐中國記者

50 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 南京一所大學的學生在觀看習近平的演講

在中國，很多人通常不會太關注他們領導人這些事先安排的、冗長的、可預測的演講。

然而，今年他們正在尋找任何表明中國嚴格的新冠病毒管控措施可能在中共二十大後放鬆的跡象。

中國領導人習近平的簡短回答是：不。

他說，「清零」政策不會動搖，因為要以拯救人民生命為先。

封鎖、大規模檢測、掃健康碼、隔離、旅行限制都將在可預見的未來持續下去。

甚至沒有承認該政策所造成的社會和經濟痛苦。

政府面臨的其他未被提及的巨大挑戰包括：飆升的青年失業率和房地產危機。

相反，這篇長達近兩個小時的演講多是標凖的黨內辭令，對中國問題的實際解決方案少有提及。

如果你是一名大學畢業生，在政府對科技公司的打壓後而無法在科技行業找到工作，習近平敦促你「跟隨黨的指引……努力成為新一代，建設社會主義現代化國家」，（有關講話）不會給你多少安慰。

當習近平談到大陸和台灣的統一時，出現最熱烈的掌聲，這無疑是事先凖備好的。

他表示，北京方面將鼓勵與台灣進行經濟合作，將真誠爭取和平統一，但共產黨「絶不會承諾放棄使用武力的選項」。

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他還為備受批評的香港《國家安全法》進行了辯護，稱該法律恢復了香港的秩序。

同樣，他為中國北部寧夏和新疆（主要是穆斯林人口的聚居地）許多清真寺的拆除和改建辯護，稱這裏的宗教必須堅持「中國化方向」。

被視為反映伊斯蘭阿拉伯形象的建築，已被更符合中國審美的建築所取代。

還有一些其他元素也沒有被忽略。

中國前領導人江澤民沒有出席會議，但他已經96歲，可能太虛弱不能參加。前任領導人胡錦濤和溫家寶和習近平同台。

坐在前排的還有中國前副總理張高麗。這是他去年被中國網球明星彭帥指控性侵後首次公開露面。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 張高麗（中）

這位75歲的老人還沒有對這一指控公開發表評論。

但是，在氣候變化和其他環境議題上，習近平政府確實有一個好故事可講。

大會在晴朗的藍天下在北京開幕。曾經有一段時間，這在首都是不尋常的。現在情況正好相反，污染嚴重的日子反而比較顯眼。

中國領導人說：「我們將大力發展低碳產業，推廣低碳生活方式。加強污染治理，全面消除嚴重污染。」

但在新能源到位之前，燃煤發電不會被逐步淘汰。他說：「堅持先立後破。」

中國最富有的人和較不富裕的人之間可能仍然存在巨大的收入差距，但在扶貧方面也取得了進步，習近平提到了這一點。

但是，如果你看了這個演講，不知道中國現在的實際情況，你會對現實有一種扭曲的認識。

演講傳達的總體信息是，中國在共產黨的領導下正在突飛猛進地向前發展，但目前圍繞中國經濟的不確定性是幾十年來從未出現過的。