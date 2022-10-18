英國國防部：中國招募英國飛行員訓練解放軍空軍

戈登·科雷拉（Gordon Corera）

BBC安全事務記者

2 小时前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 中國據報以巨額金錢引誘前英國軍方飛行員，讓他們將專業知識傳授給中國軍方。

中國據報以巨額金錢引誘前英國軍方飛行員，讓他們將專業知識傳授給中國軍方。

據信，多達30名前英國軍方飛行員前往中國訓練中國人民解放軍。

英國發佈情報警報，警告前軍方飛行員不要為中國軍方工作。

西方官員表示，對飛行員的獵頭行動仍在進行，而且最近有所增加。

英國國防部發言人表示，訓練和招募飛行員並不違反任何英國現行法律，但英國和其他國家的官員正試圖阻止這種活動。

「這是向人們提供的一套利潤豐厚的方案。」一名西方官員表示。「金錢是一股強大的動力。」據悉，其中一些薪酬方案高達237911英鎊（約27萬美元）。

這些退休的英國飛行員被用來幫助了解西方飛機和飛行員的操作方式，這些信息在發生任何衝突，比如因台灣問題而衝突時可能至關重要。

「他們是一群非常有吸引力的人，可以傳遞這些知識，」一名西方官員說，「他們要利用有豐富經驗的西方飛行員，來幫助中國空軍發展戰術和戰力。」

2019年，英國首次意識到少數前軍方飛行員被招募的案例，並逐案處理。新冠疫情減緩了這些行動，當時幾乎不可能前往中國，但現在增加了，從而引發這一警告。

「我們看到它大幅上升，」一名西方官員在記者會上表示，「這是一個持續的問題。」現役人員也被列為目標，但據信沒有人接受。

這些飛行員都有駕駛高速噴氣式飛機和直升機的經驗。他們不僅來自皇家空軍，而且來自軍隊的各個部門。他們駕駛過颱風戰鬥機、美洲豹攻擊機、鷂式戰鬥機和龍捲風戰鬥機。

F-35飛行員被認為沒有參與，儘管中國被認為對他們感興趣。有些飛行員年近50，先前離開了軍隊。其他盟國的飛行員也成為目標。

官員們說，他們是通過中介獵頭公司招募的，並提到一家南非的飛行學院參與了招募。

沒有證據表明任何飛行員違反了《官方保密法案》或犯下了任何罪行。發佈該警報的目的是試圖阻止相關活動，並通知現有員工和行業合作伙伴，也是提醒員工有義務保護敏感信息。

」我們正在採取果斷措施，阻止中國的招募計劃，這些計劃試圖挖角現役和退役英國武裝部隊飛行員，以在中國訓練中國人民解放軍人員。「英國國防部發言人表示。