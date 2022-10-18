中共二十大：中國三季度GDP」罕見「延期公布 折射經濟現狀

23 分钟前

圖像來源，Getty Image 圖像加註文字， 嚴厲的清零措施仍在持續，中國經濟形勢和就業形勢非常嚴峻。

原本周二（18日）中國統計局將公布第三季度的數據，但卻在17日突然宣佈延期發佈，且未給出理由。

這一舉措頗為罕見，因為即便2020年一季度（萎縮6.8%）和今年二季度（增長0.4%）經濟增長表現如此之差，數據依然按時發佈。

而在二季度經濟幾乎停滯的情況下，三季度表現究竟如何，備受外界關注。

專家認為，此舉可能並非因為經濟表現差，而是當局希望輿論聚焦二十大本身。

三季度預期較好

「經濟數據發佈延期，並不是因為經濟復蘇欠佳，而是因為正在進行的黨代會。當局希望媒體和公眾聚焦於這個大型活動帶來的關鍵信息。」仲量聯行（JLL）大中華區首席經濟學家龐溟（Bruce Pang）向路透社稱。

龐溟判斷，這次延期不太可能影響市場情緒，因為多數初步經濟數據都表明三季度的復蘇。

事實上，各種跡象表明，今年三季度經濟應該有一定程度回升——17日上午的」二十大「記者招待會上，中國官員稱，從目前掌握的情況看，三季度經濟明顯回升。

再者，財新、路透社的GDP增速預估值分別為3.6%和3.4%，都顯著好於上一季度。

相比於全球各國的經濟困境而言，」當下中國存在一些獨有的優勢。「經濟學人智庫（EIU）經濟分析師徐天辰向BBC中文表示，如相對低廉的能源價格、強大的製造業產能和政府對經濟資源的支配力，這使得中國經濟在面臨很大內外壓力時仍然能夠維持正增長。

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中國的獨特困境

然而，無論是3.6%，還是3.4%，不僅顯著低於疫情前6%左右的GDP增速，甚至在疫情發生後的近三年中，大部分季度GDP增速仍高於此數值。

今年初的中國」兩會「上，中國總理李克強設定下5.5%的全年經濟增長目標，當時不少經濟學家和機構形容這一目標保守。

但出乎外界意料的是，在2021年把疫情控制得當的中國，卻在2022年因奧密克戎的襲擊，頻繁陷入封城，其中不乏上海、成都、深圳等經濟中心。

圖像來源，REUTERS 圖像加註文字， 疫情中的上海百業驟停

由於二季度經濟表現過差，使中國上半年僅實現2.5%的經濟增速，這使得下半年必須實現8%以上的增速才能完成全年目標。

而如果三季度增長僅3.5%左右，那麼想要在四季度追回這部分經濟增長，十分渺茫。

徐天辰稱，前三個季度經濟增長都沒有達到5.5%，而在疫情挑戰和全球經濟放緩的背景下，四季度經濟仍然面臨相當大的挑戰。

」5.5%的目標事實上被淡化，下半年重心已經從追求增長目標，轉為避免經濟失速乃至陷入衰退。「徐天辰表示。

在中國，人們關注二十大時，都在努力尋找任何」清零「政策可能放鬆的蛛絲馬跡。但從二十大目前的各種表態來看，「清零」政策不會動搖，因疫情帶來的經濟衝擊也將持續。

徐天辰認為，中國不同經濟部門之間的持續失衡在疫情期間有所加劇，其中居民和私營企業近幾年十分脆弱，成為影響中國經濟增長持續性和長期競爭力的問題，亟待在下一個五年加以解決。

雪上加霜的是，按照中國教育部的統計，2022屆高校畢業生規模預計1076萬人，同比增加167萬，規模和增量均創歷史新高。在經濟低迷的年份，卻遭遇大量勞動力進入就業市場，使就業壓力陡增。