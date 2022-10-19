香港政府承認人口嚴重流失 李家超首份施政報告多舉措攬才未提23條立法時間表

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圖像來源，EPA 圖像加註文字， 李家超首份施政報告開首先談維護中國國家安全，繼而談論給香港引資招才。

香港行政長官李家超就任兩個半月後發表其首份年度施政報告，提出多項「主動招攬目標企業和人才」措施。

李家超在星期三（10月19日）的演說中承認香港勞動人口在過去兩年流失約14萬，但並未承認這與2020年中國頒布《香港國安法》後出現的移民潮有關。

他提出針對海外與中國大陸企業設立300億港元（38.2億美元；276億元人民幣）的「共同投資基金」，另設立100億港元基金推動大學科研成果商品化，同時推出多項針對「高端人才」的留港簽證優惠。

不過，李家超在演說開首強調要先維護中國國家安全與香港特區的憲制秩序，落實北京提倡的「愛國者治港」，提出包括推進進一步制定國安立法的凖備工作，以及規管民主派反政府示威群體曾廣泛採用的眾籌活動。

英國倫敦大學亞非學院中國研究院主任曾銳生教授（Prof Steve Tsang）評論說，警察出身的李家超上任至今已證明了他對中共政權的忠誠，而如今香港的安全挑戰已因為《香港國安法》而被平定，發展經濟就是他接下來要面對的挑戰。

曾銳生教授對BBC電視世界新聞台（BBC World News）說：「北京仍然希望香港對中國有用，而只有經濟蓬勃，香港才會對中國有用。」

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「搶企業，搶人才」

李家超在立法會會議上說：「香港是全球最具競爭力的經濟體之一，亦是內地對接國際市場的重要窗口。我們必須更積極和進取地『搶企業』、『搶人才』。」

他宣佈從2016年設立作長線投資用的特區政府「未來基金」中撥款300億港元設立「共同投資基金」，又將設立「引進重點企業辦公室」，針對生命健康科技、人工智能與數據科學、金融科技、先進製造與新能源科技等產業招商引資。

李家超同時宣佈設立為期兩年的「高端人才通行證計劃」，讓過去一年年薪達250萬港元或以上者，以及畢業於全球百強大學，並在過去五年內累積三年或以上工作經驗者，赴港發展，不設人數限額。該計劃另設每年1萬人配額，讓最近五年內畢業，但工作經驗不足者申請。

除了「高端人才通行證計劃」，多個現有專才赴港工作居留簽證計劃也將放寬管制。

施政報告還提出讓合資格外來人才居留滿七年後——即符合申請香港永久居民資格之後——申請退還自置居所的反炒賣「額外印花稅」，此措施即時在新簽訂房產買賣合同上生效。

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國家安全優先

李家超在開首說，「香港現處於『由亂到治』走向『由治及興』的關鍵期」，又提及中國國家主席兼中共中央總書記習近平7月到香港主持特區成立25週年慶典時，在其講話中提及「青年興，則香港興」。他宣佈特區政府將在推廣香港《基本法》群眾教育之餘，進一步推展中國《憲法》與《香港國安法》的宣傳教育，相關專責機構將更名為「憲法和基本法推廣督導委員會」。

特區政府又將成立「法治教育督導委員會」，向百姓推廣「一致和正確的法治訊息」。

中國全國人大常委會2020年5月下令制定《香港國安法》的決定中訂明，「香港特別行政區應當盡早完成香港特別行政區基本法規定的維護國家安全立法」，即所謂「基本法第23條」立法。李家超稱，將「推進……凖備工作」，但未明確時間表。

但他同時提出將「立法規管線上線下眾籌活動、立法提升關鍵基礎設施的網絡安全、完成處理虛假訊息的顧問研究作政策考慮等」，又稱「國際政治環境錯綜複雜，外部勢力不時刻意對國家抹黑造謠，歪曲香港的狀況……香港有說不完的真實好故事，政府會凝聚社會力量，共同將香港故事說好。」

眾籌活動在2019年反修例示威爆發後被示威者廣泛採用，以支持被捕示威者訴訟等活動。特區政府財經事務及庫務局長許正宇在李家超上任前曾對立法會表示有意立法防範透過眾籌集資策劃危害國家安全活動。

放寬新冠抗疫措施被普遍視為重振香港經濟的重要一環，但分析人士普遍擔憂在中國「動態清零」政策下，特區政府不會大刀闊斧地恢復疫情前常態。

李家超說：」我多次提及，希望『抗疫不走回頭路』。我們的抗疫大原則是以最小代價換取最大成效。在疫情可控的前提下，政府的抗疫路線是不斷向前，根據疫情實際情況和變化，調整和優化措施，確保一切有序穩妥，逐步向前推進。「

倫敦大學亞非學院的曾銳生教授對BBC評論說：」香港仍將是中國領先的金融中心，但要維持在國際上的頂尖金融中心地位，就必須讓人相信這裏必然有法治。「