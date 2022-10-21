中共二十大如何「推動」了新冠疫情封鎖

1 小时前

圖像來源，EPA

全球大多數國家已經放寬了新冠疫情的限制措施，但中國卻是個例外，該國的城鎮仍可能因為疫情，在一夜之間被封鎖。

從中國國家主席習近平上周日在二十大開幕會上的報告來看，這種情況不太可能很快改變。儘管很多中國人乃至全球都曾希望北京能夠放鬆其措施， 但即將進入其歷史性的第三個任期的習近平表示，當局不會「動搖」其動態清零的承諾。

有了習近平首肯，中國各地的疫情封鎖持續不斷，變得無法預測，而且讓很多人生畏的。封鎖引發了食物短缺，導致了「看病難」，嚴重打擊了經濟，甚至引發罕見的抗議。

但北京一直堅持清零政策，這清晰詮釋了習近平的統治和他所支配的威權官僚制度，幾乎沒有其他政策可以比擬。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， BBC紀錄片：三年疫情後中國的清零之困

新詞匯

BBC發現，自3月以來，中國已有152個地級市遭到部分或全面封鎖，影響人口超過2.8億，但這其中有114個城市是在二十大臨近的8月以來被封鎖的。

下方交互地圖顯示了從3月1日到10月12日，中國封鎖措施影響的人口規模。圓圈越大代表受到影響的人口越多。

Your device may not support this visualisation

首都北京是迄今為止唯一沒有進行全面封鎖的主要城市。居民們半開玩笑地觀察到，北京通過在必要時封鎖全國其他地區來實現這一目標。

然而，在周四（10月20日），北京的一些住宅區和購物中心在病例激增後被封鎖。

我們的統計始於三月，因為中國第四階段新冠疫情防控措施在這一時期啟動。由於官方語言、定義以及相應數據在不同階段差異較大，很難比較不同階段之間的封鎖措施。

中國的官僚們無疑已發現描述「封城」的創新性說法。因為該措施通常有很大爭議也讓很多人畏懼，以至於官方傾向於使用模糊的詞匯，使其更易被接受。

因此，諸如「靜態管理」、「居家靜止」，或者更明確的「全域靜默」、「停止一切非必要人員流動」等描述被廣泛使用。

這還包括「臨時社會面管控」。當局稱這不是「封城」，僅僅是減少人員流動，不會影響「正常的生產和生活秩序」。然而，公眾被要求「非必要不要外出」。

「圍合管理」是南方省份廣東發明的又一個新詞。這指的是村莊、地區或住宅小區被圍起來，入口和出口都設有檢查站。人員和車輛可以憑通行證進出。不在封閉區域內生活或工作的人不得進入。但是，居民被告知這並非封鎖。

當追蹤措施變得讓人煩惱時，急切的官員想出了一個替代方案：「時空伴隨者」。這個受科幻小說啟發的短語指的是，通過手機追蹤到的某個人的位置在時間和空間上與新冠病毒陽性病例重疊。

今年春節期間，河南省鄲城縣縣長警告欲從外地返回的人如果「惡意返鄉」，將會面臨「先隔離再拘留」。

當前中國正處於北京所說的「科學精凖、動態清零」階段，其確切含義似乎無人知曉，但這意味著比早期的「動態清零」政策更前進一步。

「動態」原本的理念是當局並非要封鎖整個城鎮，而是根據情況需要，更動態地做出反應。但人們實際看到和感受到的仍是一系列無休止的封鎖。

今年年初，擁有1300萬人口的旅遊城市西安被封鎖了一個月。然後在3月底，上海宣佈封鎖。它本應持續不到一周，但實際上2500萬居民在家中待了兩個月。 9月，被封鎖的成都居民發現自己在地震時被困在公寓裏。同省其他地區的野外救援人員還必須先進行核酸檢測，然後才能開展工作。

圖像來源，Getty Images

同月，山西兩個城市的數十萬人在沒有一例陽性病例的情況下被封鎖。官員稱這是為了「遏制外部風險」。當地一名市委書記誓言要保護當地，「以優異成績迎接黨的二十大勝利召開」。

取悅習主席

北京一再堅稱"動態清零"意味著地方當局不得採取「一刀切」的方法，例如全面封鎖和大規模檢測。

但該政策與中國城鎮實際發生的情況似乎存在差異。事實上，在3月和4月，地方官員宣佈的多項封城措施都沒有在國務院每日疫情防控更新中被提到，其中包括深圳的一次把1700萬人限制在家中一周的封鎖。

中央政府官員可能不想將注意力放在全面封鎖，以鼓勵這樣的做法，而地方官員則更願意利用它們來迅速控制疫情。

專家還表示，在習近平領導下，中國的官僚體制更加集權化，這與中國實行經濟改革後開始的分權體制背道而馳。這意味著現在官僚們熱衷於執行習近平的標誌性政策。

密歇根大學（University of Michigan）政治學副教授洪源遠說：「習近平對適應性治理的興趣以及他與地方當局的關係因問題領域而異。」

「在他的標誌性政策上，他宣稱沒有'動搖'的空間，地方政府幾乎或根本沒有調整的餘地。事實上，為了生存和出人頭地，他們必須熱情地過度執行習近平的個人命令，即使最終結果是有害的。」

從4月起，中國政府公告中的封鎖數據與地方公告中的數據一致——大約在同一時間，習近平重申了他對堅持清零政策的支持。隨著時間推移，越來越多的城市停止了細緻的追蹤，進入了全面封鎖，即使只有少數病例報告。

斯坦福大學（Stanford University）資深中國問題學者吳國光表示，地方官員既害怕受到懲罰，也渴望表現出對習近平的忠誠。吳國光曾是中共中央政治體制改革研討小組成員。

當談到證明他們的忠誠時，吳國光補充說：「地方領導人之間存在一種不公開的競爭，這為他們看似不合理的措施提供了巨大的動力。」

政治當頭

專家們還表示，在二十大臨近時，封鎖區域開始蔓延並非巧合。

「新冠在中國具有政治性，」劍橋大學（Cambridge University）中國發展教授威廉·赫斯特（William Hurst）說道。

儘管按部就班進行，但五年一次的黨代會在今年具有特殊意義——如果習近平的計劃得以實現，他將成為自中共開國領導人毛澤東以來，首位連續擔任三屆總書記的領導人。因此，沒有什麼比新冠疫情爆發更能毀掉黨了，尤其是在習近平和他的官僚們稱「動態清零」是拯救生命的成功之策之後。

香港大學流行病學系主任高本恩（Benjamin Cowling）表示，當局確實阻止了今年早些時候在上海發生的大規模疫情。 「不太確定的是成本是否合理，以及鑒於其巨大的經濟成本，這種方法是否可持續，」他補充道。

封鎖數百萬人可能有助於將全國病例數保持在較低水平，但即使在世界其他地方開放的情況下，也決定這樣做，也表明了中國對後疫情時代的凖備並不充分。

公共衛生專家認為，如果清零確實是為了挽救生命，中國會像其他國家一樣實施更強有力的疫苗政策。儘管有證據表明其國產疫苗的效力不足，但中國拒絶進口疫苗。而北京表示希望通過清零政策保護的老年人，有很多在未接種疫苗的情況下去世。

但專家們說，清零政策所做的是在今年最大的政治事件開始時，為維穩披上一層外衣。

赫斯特教授預計，斷斷續續的封鎖至少會持續到明年3月，屆時中國全國人大將召開，並選舉習近平為國家主席。