中國疫情：河南14歲女童被送入隔離點後身亡引發質疑

55 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 上海一處方艙醫院內的兒童和母親（資料圖片）

中國一名14歲女孩在被送入新冠隔離設施後死亡。家人稱工作人員忽視了他們對孩子提供醫療幫助的請求，要求伸張正義。

14歲的郭晶晶上周五（10月14日）被送往河南汝州一處隔離中心，兩天後她開始發燒。

她在牀上顫抖和抽搐的視頻在中國社交媒體引發了強烈不滿。她的家人分享了這些片段，呼籲幫助和問責。

BBC向當地官員發送了置評要求，但官員尚未對這些指控或郭晶晶的死因發表評論。目前郭晶晶的死因仍不清楚。

在視頻中，她的父親郭樂樂說，當晶晶病情惡化時，隔離中心的工作人員沒有為她提供任何治療。

他在上傳到抖音的一段影片中說，周日，她開始「渾身抽筋、脫水和顫抖」。

「醫護人員無人上前，無人過問。」他在影片中說。這段影片被廣泛轉發，後來在一些平台被審查人員刪除。

郭晶晶父親的視頻以及她的姑姑上傳的另一段申訴視頻，在過去48小時內遭到了越來越多的審查。

「（我）現請求中共中央，紀檢委，下來督查汝州市疫情防控不當之事，還我女兒性命。」視頻中，郭晶晶的父親在女兒的遺體旁說道。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 中國政府會將感染者和密接者送到方艙醫院進行隔離。（資料圖片）

BBC通過郭晶晶另外的家庭成員，證實了她的去世以及該事件相關情況。

他們證實，這名九年級學生的病情在周一（10月17日）下午迅速惡化，當晚被送往汝州市第四醫院。

家屬表示，郭晶晶當時病情危殆，在醫院搶救無效身亡。

「我好生氣！為什麼不給她一顆藥？」一名社交媒體用戶寫道。另一人評論說：「每次都是這樣。沒有任何改變。」

還有人提到了9月份的貴州大巴車側翻事故。該事故導致27人在被送往隔離設施的途中死亡。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 貴州大巴轉運隔離市民的車輛發生車禍導致27人死亡，政府嚴格的隔離措施導致的次生災害受到中國民眾的詬病。（資料圖片）

汝州當局尚未發佈官方評論。一名發言人周四（10月20日）回應BBC的詢問時說，他個人知道這一案件，但沒有獲得上級的官方評論。

當地宣傳部官員也拒絶了BBC的採訪申請，告訴我們「請等官方通知」。

中國的新冠疫情防控規定要求，任何感染者或密切接觸者都必須被送往當局開設的隔離點進行集中隔離。

尚不清楚郭晶晶是感染了新冠病毒，還是作為密切接觸者被隔離。

她的親屬說，郭晶晶此前被帶到當地學校改建的隔離點，並被安置在與她父親分開的一棟樓裏。該地區還有數百名兒童被安置在這些設施中，其中許多與家人分離。

BBC還從另外四個家庭得知，他們也已經與自己的孩子分開，而這些孩子只有七到八歲，他們被單獨隔離在不同的隔離點。

盧女士是一位孩子母親。她對BBC說，她12歲的兒子在隔離點呆了幾天后非常害怕和痛苦。

「我小孩堅持不了了。他們還沒有讓孩子回來。那麼小的孩子，聯繫不上，一個人在房間。」她說道。

另一位家長朱先生告訴BBC，他和其他家長在聽到郭晶晶的死訊後，更加驚慌。

家長們對記者說，他們對隔離點的條件和對未成年人缺乏適當照顧感到非常擔憂。這些隔離設施通常缺乏員工和資源。

今年也有多起報告稱，由於被分配到這些隔離點的醫護人員很少，人們無法在這些設施獲得妥當的醫療幫助。