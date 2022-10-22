香港國安法：「賢學思政」四幹部認「串謀煽動顛覆」罪，最高判刑三年

7 分钟前

圖像來源，SOPA Images/LightRocket via Getty Images 圖像加註文字， 主審法官認為「賢學思政」甚具影響力，其行為讓人不相信政府，即讓人顛覆政府。

香港再有反政府民主活動人士被當局以國安法罪行判刑：現已解散的學生組織「賢學思政」四名年輕幹部承認「串謀煽動他人實施顛覆國家政權」罪，其中三人判監兩年半至三年，一人被判入教導所。

檢控方指控20歲的王逸戰、陳枳森，18歲的朱慧盈和19歲的黃沅琳進行街頭宣傳期間，提及「揭竿而起」等字眼，叫喊被中國香港特區政府定性為有「港獨」含義的「光復香港，時代革命」口號，並煽動市民違抗新冠病毒抗疫措施。

被告人於7月份認罪，中國香港特區區域法院星期六（10月22日）判刑。四名被告人中有三人自2021年9月被捕以來一直被拘押候審，至今已超過一年。

判刑前，四人依例各自透過律師向法官求情。其中，王逸戰稱「對於所負之罪直認不諱，明白自己使用了錯誤方式，表達對這片土地的愛」。他其後透過Facebook發表在收押所中撰寫書信，稱對判決「無怨無悔」。

四名被告人中，王逸戰為原「賢學思政」召集人，陳枳森為秘書長，朱慧盈和黃沅琳為發言人。香港警察國家安全處於2021年9月20日逮捕其中三人，組織在四天之後宣佈解散。

香港律政司指控四人在2020年10月25日至2021年6月16日間，在合共七次街頭宣傳中，串謀煽動他人以武力等手段，顛覆並推翻中國中央政權或香港特區政權。

求情期間，多位被告人代表律師嘗試指出，本案案情並不屬於「情節嚴重」，但主審法官郭偉健認為，呈堂證據視頻顯示，「賢學思政」的街頭宣傳頗受市民歡迎，且有區議員站台，該組織的吸引力與號召力「可以說比光城者多」。

法官又稱，四人在「街站」呼籲市民違抗防疫措施，「讓人不相信政府，不就是讓人顛覆政府」。

法官最終裁定案件情節較輕，判處王逸戰監禁36個月，陳枳森監禁24個月，朱慧盈監禁30個月，黃沅琳則交予教導所收押。

「教導所」有別於一般監獄，由監獄主管機關懲教署視乎被定罪人士表現來決定關押年期，最低六個月，最高三年。

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 王逸戰稱對判決「無怨無悔」。

這次判刑前不久，聯合國人權事務高級專員辦事處（UN OHCHR）針對「光城者」案表示，對香港法院以《香港國安法》將青少年判刑感到惶恐不安，並再次重申應廢除《香港國安法》，香港特區政府對此表示「強烈不滿」。

人權高專辦發言人沙姆達薩尼（Ravina Shamdasani）11日在日內瓦說：「我們提醒香港特區當局履行國際人權法所規定的義務，特別是《公民權利和政治權利國際公約》和《兒童權利公約》。」

沙姆達薩尼重申，聯合國人權委員會7月份曾提出，香港應廢除北京頒布之《香港國安法》。

特區政府13日發表聲明稱：「事實上，制定《香港國安法》是為了讓香港居民重新享有於2019年6月至2020年年初的『黑暴』期間不能享有的權利和自由。《香港國安法》確實達到預定效果，並迅速和有效地恢復穩定和安全。」

中國政府、香港特區政府與香港親建制陣營政治人物多以「黑暴」來形容2019年反對《逃犯條例》修訂示威。