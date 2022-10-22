中共二十大閉幕：李克強汪洋韓正栗戰書未名列中央委員

2022年10月22日早上6点41分 最近更新： 10 分钟前

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 習近平旁邊的空位是前中共領導人胡錦濤離場後留下的，胡沒有參加後二十大閉幕會後半部分議程。

中共二十大閉幕會周六（10月22日）在北京舉行，第二十屆中央委員會和中央紀律檢查委員會名單已經公布，並對黨章進行了修改。

根據新華社的發佈，中共第二十屆中央委員會委員共有205名，另有候補委員171名。中共第二十屆中央紀委委員133名。

第十九屆中共中央政治局7名常委有4人未進入中央委員會，面臨退休，另外3人留任。

現年67歲的總理李克強、72歲的人大委員長栗戰書、67歲的政協主席汪洋和68歲的副總理韓正都不在中央委員名單中。這意味著他們將無法進入第二十屆中央政治局。69歲的習近平、65歲的趙樂際以及67歲的王滬寧保留在中央委員之列。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 現任中國總理李克強（左）未進入中央委員會。

會前頗受各界關注的北京市委書記蔡奇、上海市委書記李強、重慶市委書記陳敏爾、廣東省委書記李希、中央辦公廳主任丁薛祥、全國人大憲法和法律委員會副主任委員應勇都入選了中央委員。他們被外界稱為「之江新軍」或「習家軍」，因為習近平擔任中國領導人後，曾提拔這些他在浙江和上海任職時的下屬。

現任中國副總理、59歲的胡春華，69歲的外長王毅，72歲的中共中央軍委副主席張又俠仍在中央委員名單之中。

港澳事務官員中，現任澳門中聯辦主任、現年58歲的鄭新聰名列中央委員，現任香港中聯辦主任駱惠寧、前港澳辦主任張曉明、現任港澳辦主任夏寶龍均未上榜。張曉明和駱惠寧是十九屆中央委員。

彭博社在名單公布後發佈快訊稱，習近平已經正式敲定了由自己盟友環繞四周的第三個任期，和他沒有緊密聯繫的中共領導人已經退出了領導層。

當天還通過了《中國共產黨章程（修正案）》。

在10月23日二十屆一中全會結束後，中共最高權力機構——新一屆中央政治局常委將同中外記者見面。中央政治局常委的組成是本次會議最讓人矚目的焦點。

胡錦濤提前離場

據閉幕會現場畫面，79歲的中共前總書記胡錦濤，80歲的前總理溫家寶都出席了閉幕會。開幕會上未現身的王岐山在閉幕會上出現。

多家媒體報道稱，記者被允許進入大會會場時，工作人員正在與胡錦濤交談。隨後胡錦濤在兩名工作人員陪同下離場，他沒有繼續參加下半場的大會。胡錦濤離場時跟習近平打了個招呼，也輕拍了一下李克強左肩。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 胡錦濤離場時輕拍了一下李克強左肩。