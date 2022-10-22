中共二十大閉幕：李克強汪洋韓正栗戰書未名列中央委員

Chinese President Xi Jinping and other officials vote during the closing ceremony of the 20th National Congress of the Communist Party of China, at the Great Hall of the People in Beijing, China October 22, 2022.

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習近平旁邊的空位是前中共領導人胡錦濤離場後留下的，胡沒有參加後二十大閉幕會後半部分議程。

中共二十大閉幕會周六（10月22日）在北京舉行，第二十屆中央委員會和中央紀律檢查委員會名單已經公布，並對黨章進行了修改。

根據新華社的發佈，中共第二十屆中央委員會委員共有205名，另有候補委員171名。中共第二十屆中央紀委委員133名。

第十九屆中共中央政治局7名常委有4人未進入中央委員會，面臨退休，另外3人留任。

現年67歲的總理李克強、72歲的人大委員長栗戰書、67歲的政協主席汪洋和68歲的副總理韓正都不在中央委員名單中。這意味著他們將無法進入第二十屆中央政治局。69歲的習近平、65歲的趙樂際以及67歲的王滬寧保留在中央委員之列。

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現任中國總理李克強（左）未進入中央委員會。

會前頗受各界關注的北京市委書記蔡奇、上海市委書記李強、重慶市委書記陳敏爾、廣東省委書記李希、中央辦公廳主任丁薛祥、全國人大憲法和法律委員會副主任委員應勇都入選了中央委員。他們被外界稱為「之江新軍」或「習家軍」，因為習近平擔任中國領導人後，曾提拔這些他在浙江和上海任職時的下屬。

現任中國副總理、59歲的胡春華，69歲的外長王毅，72歲的中共中央軍委副主席張又俠仍在中央委員名單之中。

港澳事務官員中，現任澳門中聯辦主任、現年58歲的鄭新聰名列中央委員，現任香港中聯辦主任駱惠寧、前港澳辦主任張曉明、現任港澳辦主任夏寶龍均未上榜。張曉明和駱惠寧是十九屆中央委員。

彭博社在名單公布後發佈快訊稱，習近平已經正式敲定了由自己盟友環繞四周的第三個任期，和他沒有緊密聯繫的中共領導人已經退出了領導層。

當天還通過了《中國共產黨章程（修正案）》。

在10月23日二十屆一中全會結束後，中共最高權力機構——新一屆中央政治局常委將同中外記者見面。中央政治局常委的組成是本次會議最讓人矚目的焦點。

胡錦濤提前離場

據閉幕會現場畫面，79歲的中共前總書記胡錦濤，80歲的前總理溫家寶都出席了閉幕會。開幕會上未現身的王岐山在閉幕會上出現。

多家媒體報道稱，記者被允許進入大會會場時，工作人員正在與胡錦濤交談。隨後胡錦濤在兩名工作人員陪同下離場，他沒有繼續參加下半場的大會。胡錦濤離場時跟習近平打了個招呼，也輕拍了一下李克強左肩。

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胡錦濤離場時輕拍了一下李克強左肩。

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