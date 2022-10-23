中共二十大：新一屆政治局常委將與記者見面

40 分钟前

圖像來源，EPA

星期日（10月23日），中國共產黨第二十屆中央委員會第一次全體會議（簡稱「一中全會」）舉行。

「一中全會」將選舉中共政治局委員、中共政治局常委、中共總書記。新選出的中央政治局常委將於星期日中午12時許，同採訪中共二十大的中外記者見面。

此外，根據中共中央政治局常委會的提名，中央委員會還將通過中央書記處人選，決定中共中央軍事委員會人選；批准第二十屆中紀委第一次全體會議選舉產生的書記、副書記和常務委員會委員人選。

BBC中文將視頻直播中共新一屆政治局常委會見記者（請點擊下面Youtube鏈接）。

相關報道：

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 前中國領導人胡錦濤在會上被工作人員帶離場

10月22日，中共二十大在北京舉行閉幕會，第二十屆中央委員會和中央紀律檢查委員會名單公布，並對黨章進行了修改。

根據新華社的發佈，中共第二十屆中央委員會委員共有205名，另有候補委員171名。中共第二十屆中央紀委委員133名。

第十九屆中共中央政治局7名常委中有4人未進入中央委員會，可能面臨退休。另外3人留任，除了習近平外被普遍認為將繼續擔任領導人外，其他兩位的具體職位還有待確認。

現年67歲的總理李克強、72歲的人大委員長栗戰書、67歲的政協主席汪洋和68歲的副總理韓正都不在中央委員名單中。這意味著他們將無法進入第二十屆中央政治局。69歲的習近平、65歲的趙樂際以及67歲的王滬寧保留在中央委員之列。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 第十九屆中共中央政治局7名常委中有4人未進入中央委員會，可能面臨退休。另外3人留任，除了習近平外被普遍認為將繼續擔任領導人外，其他兩位的具體職位還有待確認。

會前頗受各界關注的北京市委書記蔡奇、上海市委書記李強、重慶市委書記陳敏爾、廣東省委書記李希、中央辦公廳主任丁薛祥、全國人大憲法和法律委員會副主任委員應勇都入選了中央委員。