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中國民眾怎麼看中共新常委和習近平連任
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中國民眾怎麼看中共新常委和習近平連任
1 小时前
中共領導人習近平已開始了歷史性的第三任期，他還公布了由忠誠於他的人組成的新一屆政治局常委。
中國民眾對此怎麼看？在公開場合談論中國政治是敏感的，但一些人仍同意發表他們的看法。
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