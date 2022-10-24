中國民眾怎麼看中共新常委和習近平連任

中國民眾怎麼看中共新常委和習近平連任

中共領導人習近平已開始了歷史性的第三任期，他還公布了由忠誠於他的人組成的新一屆政治局常委。

中國民眾對此怎麼看？在公開場合談論中國政治是敏感的，但一些人仍同意發表他們的看法。

相關報道：