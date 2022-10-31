「九二共識」三十週年：「一中各表」下的和平紅利和窄化後的「一國一制」之憂

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1992年10月末，台灣海峽交流基金會與中國海峽兩岸關係協會在香港舉行歷史性會談，這次會談達成共識， 也就是後來廣為熟知的「九二共識」， 過去三十年一直是兩岸關係中最熱門的政治術語之一。

但如今，對於「九二共識」的內涵， 海峽兩岸卻是漸行漸遠，大陸視其為雙方溝通的基石，但台灣民進黨政府不承認「九二共識」，兩岸關係劍拔弩張。政治學者對BBC指出，即便「九二共識」過去給雙方帶來了一些和平紅利，但未來已經沒有發揮的空間。

分歧與紅利

實際上， 「九二共識」一詞並非出現在兩岸1992年香港會談後，而是由台灣前陸委會主委蘇起在2000年提出，他為重新包裝「一中各表」自創了這個新名詞，他解釋說內涵是「一個中國，各自表述」。

對於「九二共識」的內涵，大陸和台灣認知不同。

根據中國大陸的說法，台灣海基會在香港提出的第8種表述方案是雙方接受的共識內容，即「在海峽兩岸謀求國家統一的過程中，雙方雖均堅持一個中國之原則，但對一個中國的涵義，認知各有不同。惟鑒於兩岸民間交流日益頻繁，為保障兩岸人民權益，對於文書查證，應加以妥善解決。」 海基會代表還建議「以口頭聲明方式各自表述」。

但近年來，中國方面的表述越來越強調「一中」。中國稱，「九二共識」的核心意涵是，「海峽兩岸同屬一個中國，共同努力謀求國家統一」。

在台灣，國民黨和民進黨對「九二共識」也有分歧。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 2016年，民進黨領導人蔡英文當選台灣總統後，始終不接受「九二共識」。

國民黨一直以來的說法是，九二共識即「一中各表」，「一個中國，各自表述」。不過今年6月，國民黨主席朱立倫在美國受訪又稱，「九二共識」是「沒有共識的共識」。

「九二共識」一直被大陸視作與兩岸關係發展的政治基礎。在共產黨和國民黨對「九二共識」的一致認同下，兩岸實現了更加緊密的經濟文化交流與合作。2008年，兩岸海、空運直航、直接通郵，實現「大三通」；2010年，雙方簽訂《海峽兩岸經濟合作框架協議》；2015年，中國領導人習近平和時任台灣總統馬英九在新加坡舉行歷史性會晤，這是1949年來雙方最高領導人的首次會面。

台灣政治大學國家發展研究所助理教授黃兆年認為，作為2000年才提出的政治詞匯，「九二共識」是一種政治論述工具，它的意義在於提供了國共兩黨合作的基礎，帶來了一些和平紅利。

「雖然2000年後是民進黨執政，可是國民黨仍然跟共產黨跟之間保持交流跟合作； 2008年馬英九上台後一系列的經濟合作，如ECFA（海峽兩岸經濟合作架構協議），以及後來所謂的服貿協議、馬習會，其實某種程度上都是共產黨跟國民黨在所謂的『九二共識』的基礎上建構出來的，」黃兆年說。 「兩岸之間的和平紅利，或者說經濟的交流跟合作，可以說是『九二共識』的基礎之上發展而來的。」

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 台灣許多民眾擔心，與中國大陸建立密切的經濟聯繫，會損害台灣自身經濟，並且加深中國在台灣的影響力。

不過兩岸服貿協議要求雙方互相開放特定服務業市場，引起島內很多人擔心。 他們認為， 與中國大陸建立密切的經濟聯繫，會損害台灣自身經濟，並且加深中國在台灣的影響力。2014年， 在台灣立法院中，主持會議的國民黨立法委員強行通過協議審查，質疑者認為是黑箱作業，引爆太陽花學運。

「這個和平紅利其實是很有問題的，我們可以說它其實變成了跨海峽政商集團的和平紅利了，它距離台灣的民意是遙遠的，甚至是背離的，這從太陽花學運就可以看出來，」黃兆年說。

2016年，民進黨領導人蔡英文當選台灣總統後始終不接受「九二共識」， 讓兩岸關係陷入僵局。

近年來，兩岸關係更加惡化。今年8月，在中國的警告聲中，美國眾議院議長佩洛西訪問台灣。中國人民解放軍隨即在環繞台灣島的六個海域進行實彈軍事演習。

「九二共識」與「一國兩制」

近年來，「九二共識」的內涵似乎也在演變。2019年初，中國領導人習近平在《告台灣同胞書》發表40週年紀念會上發表講話。他以「九二共識」基底，再提「一國兩制」。

習近平稱，70年來，推動兩岸雙方在一個中國原則基礎上達成「海峽兩岸同屬一個中國，共同努力謀求國家統一的「九二共識」，而「和平統一、一國兩制」是實現國家統一的最佳方式。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 台灣師範大學政治學研究所教授范世平認為，習近平的提法幾乎將「九二共識」等同於「一國兩制」。

台灣師範大學政治學研究所教授范世平認為，習近平的提法幾乎將「九二共識」與「一國兩制」畫等號。

「凖確來說，『九二共識』就是一個中國，兩岸要共謀統一，統一的模式就是『一國兩制』，」范世平對BBC解讀習近平的說法，「過去從國民黨的角度來看，『九二共識』就是一個中國，然後各自表述，但習近平把『九二共識』詮釋為『一國兩制』，一國當然就是中華人民共和國，沒有所謂的各自表述空間。」

黃兆年則指出，2018年台灣九合一選舉中國民黨韓國瑜大勝，民進黨整體處於一種比較低迷的狀態，而2019年習近平的講話「讓民進黨撿到槍」。

「習近平提了『一國兩制』台灣方案，然後蔡英文就很直白地去回應，讓台灣民眾恍然大悟，』九二共識『是沒有共識的，北京其實是沒有』一中各表『的空間的。」黃兆年說。

「九二共識」的未來

根據台灣近年的民調，反對「九二共識」的民意仍在上升。

台灣陸委會2021年民調顯示，多數台灣民意反對中共「一中原則」和「九二共識」、推進統一及粉碎台獨等立場（76.1%）；近9成不贊成其對台主張「一國兩制」（89.2%）、持續以武力威脅台灣（88.7%）。而2019年陸委會民調顯示，74.3%的民眾不接受中國大陸「一個中國原則」的「九二共識」。

范世平認為，「九二共識」在台灣的影響力每況愈下，是因為習近平將「九二共識」窄化為「一國兩制」。台灣接受「九二共識」的民調一直往下走，因為香港在「一國兩制」之後，因為香港國安法，香港已經變成了「一國一制」。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 范世平認為，九二共識在台灣的影響力每況愈下，是因為習近平將「九二共識「窄化為」一國兩制」。

「過去中國大陸是拿香港跟澳門來做一個等於說告訴台灣人『一國兩制』是可行的，是有保障的。現在對於台灣人來說，『一國兩制』也沒有什麼賣點。」

黃兆年則認為，從台灣民意和地緣政治兩方面看，「九二共識」都已經沒有發揮的空間。