四通橋抗議事件啟發下，「反習」行動在中國境內外蔓延

17 分钟前

圖像來源，Internet

中共二十大已經閉幕，領導人習近平如願以償留任，開始自己的第三任期，並在中共核心權力機構政治局和政治局常委安插自己的心腹。在受到嚴格審查的中國社交媒體上，這似乎沒有引起任何波瀾。

但越來越多的跡象顯示，在習近平打破任期慣例以及他不近人情的防疫措施導致民生和經濟危機日益嚴峻，不滿情緒迅速升溫並蔓延。

本周一（10月24日），香港警方宣佈以「煽動意圖罪」拘捕了一名27歲的中國大陸男子。他被控近日在香港立法會告示板張貼三張海報。

據香港媒體公布的圖片，他張貼的內容包括北京四通橋抗議事件的照片和標語。另一張海報包含一幅習近平畫像，上面印有「獨裁者下台」（Out Dictator）字樣。

警方稱，他涉嫌「煽動他人對中央政府或中央領導人產生憎恨」。

二十大召開前夕，有抗議者在首都北京西北部的四通橋上懸掛橫幅，指責習近平是獨裁者，並要求他下台。據信他很快被捕，但該事件促使中國境內外的許多人站出來表達他們的不滿。

在推特上，一些抗議視頻也在悄然流傳。一條影片顯示，在貌似上海的一條繁忙商業街，有兩名女子夜晚拉開了一條白色橫幅與同伴一起前進。有片段顯示，她們還唱起了《國際歌》。

影片顯示，橫幅上是手寫的黑色漢字「不要 要 不要 要 不要 要」。這幾個類似密碼的文字可能對很多人來說不明所以，但也有許多人迅速將其與四通橋抗議聯繫起來。

四通橋事件中，其中一條被懸掛在高架橋上的橫幅寫著：「不要核酸要吃飯，不要封控要自由，不要謊言要尊嚴，不要文革要改革，不要領袖要選票，不做奴才做公民。」 另一條橫幅則要求罷免習近平。

在中國，類似的公開抗議近年已非常罕見，尤其是涉及國家領導人反抗行為，會導致嚴厲的刑罰。2018年，一名女子在上海一座大廈前向帶有習近平畫像的宣傳畫潑墨，表達不滿，她隨後被送入精神病院。

中國公共場所無處不在的攝像頭和人臉識別設施，也讓抗議者無所遁形。

圖像來源，Twitter 圖像加註文字， 四通橋抗議現場

在四通橋抗議後，北京顯著加強了安保措施，城市的很多橋上都部署了額外的警察和志願者。一些人把他們稱作「看橋員」。

但是，根據推特和Instagram等海外社交媒體上流傳的圖片，在中國監控攝像頭未覆蓋的一些地方——例如公共廁所或浴室——不斷有類似抗議標語出現。

據稱是在北京一家影院的廁所，牆上被人噴上了「反獨裁，反核酸」的黑色大字。

「8964的精神永遠不會被扼殺，」四川一個公共浴室裏的塗鴉寫道，其指的是1989年中共在天安門對爭取民主的學生的血腥鎮壓。

一些人還使用了更隱匿的方式。據報道，有人使用蘋果（Apple）手機的隔空投送（Airdrop）功能，在地鐵車廂或校園內向其他人的手機發送抗議標語的圖片。

這股反抗的精神也蔓延到了海外。美國、英國、澳大利亞等國的多所大學校園和地標建築上都出現了類似的標語和海報。

在倫敦的中央聖馬丁學院（Central Saint Martins），一幅海報上留有「到站下車，引咎辭職」和「再見近平」（Good Bye Jin Ping）字樣。一些法國華人還舉行了「喜迎習主席登基」的諷刺表演。

圖像加註文字， 四通橋抗議事件發生後，北京顯著加強了安保措施，城市的很多橋上都部署了額外的警察和志願者。一些人把他們稱作"看橋員"。

近幾個月來，中國諸多城市因新冠疫情遭輪番封鎖。繼上海、西安、成都和深圳後，西部城市西寧和蘭州再次封鎖了大片居民區，很多居民因食物短缺和無法就醫在互聯網上求助。

台灣大學社會學系的何明修教授指出，自鄧小平改革開放以來，中國領導人的執政趨向於在收緊和放寬之間循環。

「但習近平沒有那個循環，只有逐步升級的控制。『清零』政策只是一個越來越獨裁的系統的其中一個特徵，它對人們自由的限制越來越大。」

不過，由於中國當局對這種異議聲的嚴厲打擊和懲罰，有人認為這些反叛聲音不久後就會消散。

「這種個人化的抗議遠非共產黨擔心的集體行動……而且他們能夠扼殺比四通橋抗議者更大的威脅。」約翰斯·霍普金斯大學（Johns Hopkins University）政治經濟學專家孔誥烽說道。他指的是中國當局近年來針對知識分子、活動家和律師的打壓。