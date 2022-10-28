中共二十大：解讀政治局24人名單背後六種政治意涵

山海

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15 分钟前

圖像來源，Getty Image 圖像加註文字， 新一屆政治局七位常委出爐，從年齡來看沒有較年輕的潛在接班人。

中共二十屆一中全會後，七位政治局常委走上前台，其中四人為新「入常」者，留任的三人中除習近平外具體分工也注定發生變動。

在中共政治框架下，他們被稱為「正國級」領導人，因而備受矚目。

沒有出現在台前的是另外17位政治局委員（加上七位常委，政治局共24人），作為「副國級」領導人，「誰進誰出」同樣蘊藏著重要的信息。

比如，其中是否隱藏著未來的接班人？破格留任和破格提拔分別意味著什麼？再比如，為何本屆沒有循例加入任何女性政治局委員？習近平打算何時退位？

BBC中文邀請專家，分析人選構成，逐一回答以上問題。

中共政治局=內閣？

「政治局是中共級別第二高的領導集體，僅次於政治局常委會。」歐亞集團(Eurasia Group) 中國與東北亞分析師牛犇(Neil Thomas) 表示，政治局委員們每月開會，討論國內外重要政策。

在中共的黨章中，也能看到政治局的重要性——「中央政治局和它的常務委員會在中央委員會全體會議閉會期間，行使中央委員會的職權。」

澳大利亞國立大學的政治學者宋文笛對此評價，大多數重大政治決定都要提交政治局進行表決，再由中央委員會批准後，才最終通過。 但中央委員會過於龐大（200人左右，一般一年開一次會），它往往扮演一個橡皮圖章，而規模較小的政治局成為討論事項的重要地方。

毛澤東去世後，政治局的作用愈發顯現。鄧小平掌權後開始反思前三十年黨內政治生活的教訓，制定了一套凖則，其中提到「集體領導是黨的領導的最高原則之一」，而且「書記或第一書記要善於集中大家的意見，不允許搞『一言堂』、家長制」。

「政治局大致相當於議會制民主國家的內閣。」宋文笛介紹，從理論上講，中國共產黨是由一個集體領導的，權力是由政治局作為一個集體實體，而不是由主席或總書記掌握的。同樣在理論上，總書記只是對議程制定產生不成比例的影響的人。

「當然，在實踐中，習近平時代，總書記幾乎肯定有最終決定權。」宋文笛補充。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 2012年十八大後亮相的政治局七人常委。十八大常委中並未出現明顯的接班人，當時最年輕的兩名政治局委員中，孫政才已經落馬，胡春華在二十屆一中全會上未進入政治局。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 2017年十九大後亮相的中共政治局七位常委。因為沒有出現明顯的接班人，外界普遍認為習近平會謀求長期甚至終身執政。

習的接班人？

雖然習近平打破許多中共人事慣例，但也有一些暫時得到保留，比如政治局常委總來自上一屆政治局委員。

同時，中共中央總書記一般都來自於上一屆政治局常委；例外是1989年「六四事件」後，江澤民從政治局委員、上海市委書記的位子上，被急調入中央擔任總書記。但即便在極端情況下，選拔範圍也從未超出政治局。

因此關注政治局常委組成，或可推測五年後接班人；而分析政治局委員組成，或可推測十年後接班人。

本屆政治局七位常委出場後，從年齡來看沒有較年輕的潛在接班人。外界由此推測，習近平沒有打算在五年後退位。

如果分析其餘17位政治局委員，其中只有四位在60歲以下（三人58，一人57），這意味著十年後，所有現任政治局委員從年齡上講都不具備接班可能。

「雖無法得知習近平腦中的想法，但沒有提拔任何可能在五年或十年後接班的人選，表明他計劃終身執政。」不過，牛犇也提醒，習已打破中共精英政治的許多慣例，所以以前形成的有關接班人的信號，可能都不再凖確，或許他會在晚年指任接班人。

新加坡管理大學教授高樹超則認為，習近平計劃在未來15年甚至更長時間內進行統治。最有可能選一個資歷較淺的人，如毛澤東晚年選擇華國鋒。但中國政治體系會出現不穩定因素，尤其在他晚年。

為何甘願冒如此風險？宋文笛認為，目前而言，習近平還不想讓任何人看起來像他的接班人出現，因為過早指定一個繼承人可能威脅他個人的統治權威。

「但我認為他非常關心這個黨，不希望與毛鄧時代一樣，因接班人之爭而破壞穩定，所以我確信這是他會周全考慮的問題。」美國大學(American University)助理教授唐志學(Joseph Torigian)表示。

中共還有派系嗎？

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 有學者認為，當前中國政治中唯一重要的派系是「習派」。

中共政治運作隱秘，外界常用派系來概括參與權力鬥爭的不同勢力，如「上海幫」，指江澤民提拔曾在上海的僚屬；再比如「團派」，指共青團出身的高官，如胡錦濤、李克強、胡春華等。

到了習近平主政時期，直至「二十大」，「上海幫」和「團派」逐步退場，而他在福建、浙江、上海任職的僚屬在一次次政治輪替中得到晉升。這些人也被冠以新的派系名稱——「福建幫」、「之江新軍」、「新上海幫」等。

「我一直認為，派系在中國政治中的作用被過分強調。」唐志學觀察到，外界常認為「派系」在中國某個歷史時刻具有重要意義，但在隨後幾年，更多證據顯示，「派系」的作為被誇大了。

尤其在習時代，「每個人都在『習派』中，作為核心，他的權威無可爭議」，唐志學補充，這些人在同一個政治體系中，而「山頭主義」是這個體系中的禁忌，不利於黨的穩定。「你在哪裏，在什麼時候工作過，當然很重要，但不能說明一切。」

牛犇也認為，當前中國政治中唯一重要的派系是「習派」。但隨著習在位越久，年齡越大，其盟友將開始爭奪接班人地位，與習近平的關係構成權力基礎，未來我們會看到「習派」子集團的互相競爭。

不過，「未來派系競爭不會圍繞福建、浙江或上海這樣的地理網絡進行，」宋文笛稱，而是圍繞潛在接班者進行，官員們有充分動機盡早投資潛在接班人。

技術官僚崛起

在24位政治局委員中，有五位科技領域出身的技術官僚，這一群體崛起速度之快令人矚目。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 重慶一所學校組織師生收看二十大直播。

比如馬興瑞，作為哈工大航天動力學博士，主導中國航天集團，擔任中國新一代運載火箭工程總指揮，職業生涯專注於航天領域。在習近平上台的同一年，53歲的他突然轉入政壇，先後主政深圳、廣東、新疆，無一不是經濟或政治重鎮。

再比如陳吉寧，作為英國帝國理工環境分析博士，一直在學術領域，升任清華大學校長，在習近平時代，他開始轉入環保部，此後逐步升任北京市長。最新的消息是，他已接替李強出任上海市委書記。

實際上，中共一直有任用技術官僚的傳統，比如溫家寶是地質學出身，江澤民長期任職機電等領域。

高樹超觀察到，與此前時代不同的是，現在這些技術官僚中許多人在製造業和高科技領域有豐富的經驗，預示未來這些領域將更受重視。

習近平上台後，提出過「中國製造2025」，試圖進行產業升級，盡量擺脫低附加值、高污染行業；但產業補貼和科技競爭，招致美國貿易戰和科技戰，芯片等高科技領域甚至面臨「脫鉤」風險。

在此背景下，牛犇認為，科技官僚們進入政治局，因為習認為其科技專長至關重要，將幫助中國擺脫西方技術封鎖，加強創新以走出中等收入陷阱。

無女性政治局委員

本屆24位政治局委員中沒有女性，引發不小關注。被外界看好的貴州省委書記諶貽琴和中國全國人大副委員長沈躍躍都未能入局。牛犇認為，即便以中共很低的標凖來看，這也是中國政治中女性代表性的巨大倒退。

雖然中共前領導人毛澤東說過「婦女能頂半邊天」，但在毛時代女性官員少之又少，能夠進入政治局，往往因為身份，而非能力。如江青（毛澤東妻子）、葉群（林彪妻子）、鄧穎超（周恩來妻子）等。

高樹超評價，這一直是個忠誠與否問題，而非性別平等。

2002年，吳儀成為改革開放後首位女性政治局委員。其後20年中，先後又有劉延東和孫春蘭成為政治局委員，保持著政治局中至少一位女性的狀況。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 過去20年中，先後有吳儀、劉延東和孫春蘭成為政治局委員，保持著政治局中至少一位女性的狀況。

三位女性委員，所任職務也頗為相似，她們先後擔任副總理，主要分管，教育、衛生、科技等領域。他們在非典和新冠兩次疫情期間，主導了防疫工作。

因此也有觀點認為無女性入局是基於現實考量。過去五年，隨著疫情大爆發和中美「科技戰」，傳統上由女性副總理分管的科技和衛生變得更重要。而被看好的諶貽琴未離開過貴州，缺乏科技、衛生相關資歷。而具備豐富衛生部門工作經驗的現任福建省委書記尹力進入了政治局，被認為可能會接任分管科教文衛的副總理一職。

對此，宋文笛評價，想要進入政治局，門檻相當高，而本輪女性主要候選人與其他有資格的候選人相比，在經驗和履歷上並不突出。

但宋文笛也提醒，雖然在這一輪無女性入局看似合理的，但也說明過去十年公共事務中的性別平等並沒有得到應有重視。令人遺憾的是，過去幾十年來也沒有足夠的年輕女性公務員獲得擔任要職的機會，使她們無法累積成為政治局委員的所需資歷。

實際上，女性在中共高層政治中的比例，稀少且穩定，在200名左右的中央委員群體中，通常只有10位左右女性；在另外170名左右的中央候補委員中，有20多名為女性，多年來波動不大。如專家們所說，政治領域的性別平等並不在中共事項列表中。

破格提拔與破格留任

雖然新一屆政治局中被認為沒有出現明顯的習近平接班人，但專家們也提到幾位政治新星：李幹傑、李書磊、何衛東、張國清、尹力和陳吉寧。

牛犇特別提到兩人：李書磊與何衛東。兩人甚至不是上一屆中央委員或候補委員，本屆卻破格直升政治局。李書磊拿筆，擔任中宣部長；何衛東拿槍，擔任軍委副主席。

宋文笛觀察到，政治新星中不少人進入政治局前，僅當過兩年省級黨委書記，而以前通常要任滿一屆（五年）。

毛澤東死後，中共逐步確立了集體領導制原則，在最高領導權威較弱時，資歷成了黨內晉升的重要考量。「無論過去還是現在，在合適的年齡累積足夠的資歷，都是中共內部阻力最小的晉升途徑。」

「現在看來，習近平的權力和威望已經足以克服『阻力』，他可以將年輕官員快速提拔到重要崗位。」宋文笛稱，比如尹力在醫學和公共衛生領域的背景，在疫情時代尤其有用；再比如，李幹傑的核工業背景，使習在打造包括核戰略在內的軍事現代化中，擔當重任。