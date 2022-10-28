西藏發生罕見民眾示威活動，抗議中國嚴苛的防疫措施

1 小时前

圖像來源，Twitter 圖像加註文字， 視頻顯示拉薩市有民眾聚集抗議

社交媒體上出現視頻片段，顯示西藏首府拉薩疑似出現罕見的大規模抗議，反對中國嚴厲的新冠防疫措施。

多個視頻片段顯示，數百人在示威現場，與警方衝突。他們多數是居住在西藏的漢族工人。

為對抗最近一波新冠疫情，拉薩已經封鎖了近三個月。

西藏是中國實施安保最嚴格的地區之一。

其中一段視頻顯示，有數百人聚集在街頭，官方人員在其中一端攔住他們。可以聽見一個擴音器傳出聲音要求人們保持冷靜，一名官員則向民眾說：「大家理解我們的工作，先回去，不要聚集在這個地方……」

另一段視頻顯示，晚間有數十人在街上，有一名男子的聲音在評論現場情況。

該男子用普通話說，該區域的很多人是外地過來打工的人士，已經被封鎖太長時間。

另一段視頻顯示，民眾遊行在街頭，視頻字幕顯示「我們只想回家」。

BBC已核實其中一些視頻是近日拍攝於拉薩。它們在中國社交媒體上已經被撤下，但是仍然流傳在推特（Twitter）上。

西藏的消息源向自由亞洲電台（RFA）表示，抗議者威脅如果不放開限制，他們就會「放火」，但是這具體指的是什麼並不明確。

另一個消息源指，人們擔心民眾和警員之間的對峙可能演變成暴力。

圖像來源，Twitter 圖像加註文字， 一段視頻顯示民眾上街是為了離開

一名城關區加榮路附近的商戶對BBC證實，抗議發生在周三（10月26日）下午，人數預計有成百上千人，抗議者「主要都是可憐的打工者」。

他表示，當天晚些時候，官員來到現場後平息了事態。他稱，第二天一些人「已經被允許回家」。

另一名拉薩居民向BBC表示，她沒有看到抗議，因為她所處的地方仍然被封，但是她在手機群組裏看到過很多視頻在流傳。

「人都天天關在家裏面，大家生活都那麼困難，沒有任何收入……」這位只透露自己姓韓的女士說，「現在拉薩這邊的物價那麼貴，跟一線城市都差不多了，沒有收入的情況下這邊房東還催著交房租……還不讓回家，那都是逼出來的，沒辦法呀。」

她還表示：「大家聚在一起，意思就是說：怎麼弄，這個事情怎麼解決呀，能不能讓我們走……」

韓女士表示，她已經被封鎖了近80天，人們每天有幾個小時可以在小區內活動，除此之外就不能去任何地方。

關於當地疫情，她表示：「他們（政府）想報多少可能就那樣吧。」

「我們這邊現在的話每天鐵門都鎖的死死的，說每天都有複陽的人，誰知道他們報的是真假！」

BBC在中國的抖音平台上看到很多人表示，自己因為新冠防疫政策而被困於拉薩。

「今天是拉薩疫情封控的第77天……不知道還要堅持多久，也不知道希望在哪兒，更不知道什麼時候才能離開……能不能了解一下打工人難處啊？」一條帖子這樣寫道。

「三個月沒有一分收入，開支一分不少，試問一下拉薩的朋友們，你們還能撐多久？」另一條帖子寫道。

關於這些抗議，官方和官媒都未有任何評論，不過當地官員在周四指，拉薩報告了八宗新冠新增病例。

在中國社交媒體平台上，所有關於這次事件的影頻均被屏蔽，不過抖音上有很多人查找關於這次抗議的詞條，比如「今晚拉薩發生了什麼」。

拉薩從8月底開始就被封鎖。維權組織表示，自封鎖起已發生了數起西藏人自殺事件。

中國的清零防疫政策降低了新冠疫情的死亡人數，但卻對民眾生活和經濟造成沉重打擊，公眾對於封鎖和旅遊限制的疲勞感也越發嚴重。

周三的抗議被指是拉薩自2008年騷亂以來最大的反抗事件。

當時那次事件有至少19人死亡，中國安保部被指使用毆打和致命的武力對待抗議者。該事件後，西藏不再對外國人開放，中國也在該地區增兵數萬。

西藏是中國的一個自治區，北京聲稱在其治理下，西藏取得了重大發展。