鄭州富士康工廠為何大批工人出走「徒步返鄉」

50 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 工人們稱，工廠周圍區域已被封鎖了好幾天，新冠病毒呈陽性的工人每天都要接受檢測和隔離，以試圖控制疫情。

位於中國河南省會城市鄭州的富士康工廠，這幾天傳出因為為新冠疫情爆發，迫使廠區封鎖，導致大量工人開始從這座蘋果公司（Apple） 在中國最大的iPhone組裝工廠中逃離。

根據一個在互聯網上廣傳的影片顯示，有10個人在工廠外跳過柵欄逃離廠區。當下，中國老百姓和企業正持續努力應對著中國領導人習近平嚴格的新冠「清零」防疫政策。

目前尚無法核實該工廠發現了多少新冠確診病例。

然而，據路透社報導，上周鄭州報告了167例本地新冠確診病例，高於前一周的97例。

由於中國持續採取嚴格封鎖措施來應對新冠病毒，這座擁有約1000萬人口的大城市，部分區域已經進入封鎖狀態。

作為美國蘋果公司的供應商，來自台灣的富士康集團，其鄭州工廠就擁有數十萬工人，但該公司尚未提供感染人數的官方數據。路透社又說，因為鄭州廠疫情，可能導致iPhone11月份出貨量減少高達3成。

然而，從中國社交媒體和BBC駐北京記者麥笛文（Stephen McDonell）在推特分享的影片能看到，據稱是富士康廠的工人離開工廠，並開始長途步行返回家鄉，以避免在公共交通上被逮捕。

一名姓夏的22歲富士康工人對英國《金融時報》稱，他和同事被關在裏面的宿舍，「一片混亂」。「我們跳過柵欄圍牆逃出了工廠」，他說。

工人們稱，工廠周圍區域已被封鎖了好幾天，新冠病毒呈陽性的工人每天都要接受檢測和隔離，以試圖控制疫情。

10月19日，富士康宣佈禁止鄭州工廠堂食開放，要求工人在宿舍內用餐。

與此同時，該公司告訴媒體稱，隨著工廠增加最新iPhone 14型號的產量，它還在維持「正常產能」。

在中國嚴格的疫情「清零」政策下，地方政府有權迅速採取行動遏制病毒的任何爆發。這包括從全面封鎖到定期測試和旅行限制等任何措施。

許多民眾曾期望習近平能在年底前放棄這種「清零」政策，但在最近的中共「二十大」上，他明確表示這不太可能很快發生。

員工「大逃亡」？

事實上，自上周開始，中國社交媒體開始廣傳有關富士康員工徒步「逃離工廠」的影片，已經在中國互聯網上引發眾多討論。也有許多該廠工人沿路分享自己的遭遇及路線，引發眾人關切。

許多河南民眾在路上放置飲用水、食物及蔬果，協助過路的工人。10月30日，來自河南、署名「金召」的網路評論作家，在微信「金召故事」上評論稱：「從富士康逃出來的工人們牽動著萬千人的心。今天看來，出來的人更多了。值得欣慰的是河南各個城市也已做好接納他們的凖備。其實這些人一開始並沒有逃離，疫情到來後，他們束手無策，只能聽從命令......如果不是到了無法忍受的情況，他們願意配合一切。」

另一篇署名「琉璃」的作者發佈名為「請善待徒步回家的富士康員工」的文章也在微信朋友圈中大量轉發。

此外，因為富士康隸屬鴻海集團，該集團由台灣巨富郭台銘創立及領導，此次鄭州廠房騷動，在台灣亦引發輿論高度關注。

譬如，出生在中國大陸、派駐在台北的日籍兩岸政論家矢板明夫在個人臉書上評論稱，外傳約2個星期富士康就出現了疫情，鄭州政府將廠區封控，「數以萬計員工被關在宿舍，不僅沒有活動空間，食物和飲用水也嚴重不足，口罩甚至3天才發一個，得了病也得不到醫治，部分員工忍耐了10幾天后終於爆發，衝破保安的攔截，上演了大逃亡。」

矢板明夫指出，近日這些人「逃亡」的畫面在網上流出，「宛若1942年河南大饑荒時的逃難潮，這些圖片和影片，大部分在極短時間內被刪除了，各種消息錯綜複雜。現在還很難知道，具體的逃難人數和主要逃難方向」。他強調，這次事件在某種意義上象徵動態「清零」防疫政策的失敗。

互聯網熱議

事實上，引人注目的是，有關富士康工人出逃廠區的文章及視頻，多數還未從互聯網或抖音中消失。

他說：「圍繞鄭州富士康出了『2萬人感染』的傳言，富士康10月26日斷然予以否認，媒體就應該在這前後積極介入報道富士康的情況，說出問題，澄清事實，那樣的話，富士康內部很可能就不會發生後來『大量員工逃離』的混亂，在輿論場上引起轟動」。

胡錫進抨擊鄭州市「主流媒體」因受到限制不能發聲，顯然加劇了混亂，造成了誰都不希望看到的嚴重輿論後果，「我們的政府做事情以人民為中心，即使工作有漏洞，也無需隱瞞。對此，各地官方應當充分自信，對主流媒體給予高度信任，鼓勵它們放手開展工作。」

胡錫進的發言立即引發中國網友的熱切回應。一位來自上海，署名「櫻梶」的民眾回應稱：「媒體失聲不應該，要相信黨和國家，有這種自信。」

另一位署名「鐵牛科技」、來自河南的民眾在胡錫進貼文下留言表示：「大家無需擔心，我就是這邊的，我微博剛剛也說了一些情況，不能說沒一點問題，基本沒啥大問題，都是網絡上大肆炒作增加焦慮感，大家不要上當受騙。現在的情況是越來越好，各方面支援逐漸到位，我也建議富士康員工朋友們要淡定一些，要理智一些，不要人云亦云，亦步亦趨。」

富士康回應

面對各方關注，富士康向BBC中文發出書面聲明說該公司針對想返鄉的員工，與政府合作提供返鄉協助。

該公司聲明表示，照護員工是集團經營的首要原則，鄭州園區正持續落實防疫措施，實施了閉環管理、點對點通勤、每日核酸以及抗原篩檢、免費為員工提供三餐等措施。「同時，針對部分有返鄉意願的員工，園區已聯合政府統一組織人員和車輛，從10/30起做好員工點對點有序返鄉服務」。

「我們深知，在當前疫情形勢下，如何做好園區20餘萬員工的照護與安全保障是一場『持久戰』，也關注到了外界對鴻海富士康的關心，懇請各界給予理解與支持。」聲明強調。