和台灣「晶圓女王」探討全球晶片大戰背後的險境與牌局 「多重挑戰正同時到達」

呂嘉鴻

BBC中文

30 分钟前

圖像來源，GlobalWafers 圖像加註文字， 是台灣半導體大廠中十分少見的女董事長兼執行長，被稱為台灣「晶圓女王」。

「現在其實不是只有環球晶圓，而是說整個（晶片）產業，遇到一個最大的挑戰是太多不同的困難同時發生，同時要面對，所以你要有一套，而不是一個應對方法……這次併購世創失敗對我們來說是『很貴很貴』的一堂課。」徐秀蘭對BBC說。

徐秀蘭是台灣環球晶圓（GlobalWafers）公司董事長。1998年自美國研習電腦科學回台後，她加入環球晶圓的前身中美矽晶集團，一路升遷成為半導體大廠中十分少見的女董事長兼執行長，甚至被稱為台灣「晶圓女王」。環球晶圓是台灣最大、全球第三大的3吋至12吋專業晶圓材料供應商，營運生產基地遍布台灣、中國大陸、美國、日本、丹麥、新加坡等地。晶圓則是製作電腦晶片（芯片）的基板，按直徑分為六吋，八吋，十二吋不等，直徑越大，可生產的積體電路（IC）就越多，技術門檻也越高。

過去主導環球併購全球許多半導體公司，戰無不勝的徐秀蘭，卻在今年併購德國大廠世創（Siltronic）一案中敗走麥城，跌破業界眼鏡。徐秀蘭坦言，地緣政治是主要原因。「他們（德國）想要知道，台灣是不是很危險？」

從這起失敗的收購案談起，台灣「晶圓女王」如何看待當下硝煙四起的全球晶片產業和背後的大國爭鋒？這個高度敏感的行業未來會何去何從？

併購德國廠失敗的背後

事實上，在環球晶圓併購世創的過程，已經陸續獲得台灣及日本、美國反壟斷機關審查通過，甚至最困難的中國國家市場監督管理也過關了。但卻在賣方母國德國功虧一簣。徐秀蘭告訴BBC，此次併購失敗，確實可說是一場「完美風暴」：意即所有的挑戰，包含疫情以及經濟政治因素一次到位。她觀察，全球半導體業者現在知道，多重多軸的挑戰正同時到達。挑戰包含氣候及人為的經濟政治，「有些只是雜音， 但有些問題除了短程要即時面對之外，中長程的問題都要安排。」

「我們面對過技術的挑戰，譬如從電腦到Notebook又到手機，還有5G之後的新挑戰，材料也從矽（硅）變成化合物……但現在面臨的，是多項技術同時在改變。 」

與此同時，半導體業界還要開始面對政治問題。首先是跟戰爭有關的，「可能跟我們離得有點遠，但有壓力。而離我們近的，是很多地緣政治壓力。還有烏克蘭戰爭後能源的問題。經濟上的問題是全球性的包括通膨匯率，或跟利率等相關的問題，也連袂發生。」

「是多國家跟多地區的問題同時發生，」她強調道。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， BBC新聞之夜：台灣的微晶片能否作為 「硅盾 」來抵禦中國的入侵？

徐秀蘭苦笑著說：「你知道戰爭或地緣政治帶來的風險，（在台灣）感覺好像比較平穩，或習慣了。但我們發現到他們（外國）卻對這些議題很在意。」

不過，徐秀蘭強調地緣政治不是什麼新觀念，業界並不陌生。但她說，此次談併購德國將這一因素看得如此之重——過去在併購時主要都在回答有關壟斷或綠電一類的問題，但此次併購德國公司，則花費許多氣力在解釋地緣政治風險。

「現在這些國家也許（有的）設備或其它類型的公司可以賣，但半導體廠（整體）就很困難了。半導體被看做戰略產業而放得這麼高，也是我們這次學到的新課程。」

「全球本土化」

徐秀蘭觀察，這一次經驗讓她體驗到半導體產業「新的全球化」的模式到來。她告訴BBC，過去半導體是一個全球化的生態圈，亦即一個晶片產品的完成，從原料，設計，晶圓製造到代工晶片及封測等等，常常是全球不同公司的協作，但現在各國都希望有自己的生態圈。

對此，新加坡國立大學李光耀管理學院資深研究員艾力克斯·卡普裏 （Alex Capri ）向BBC中文解釋，新的「全球本土化」（Glocalization）正在半導體生態圈發生。他說，美國為鉗制中國在5G等運算科技的發展，與主要戰略合作伙伴特別是七大工業國（G7），及三星和台積電半導體大廠協作，融入當地的半導體供應鏈及產業生態系統，這些生態系統和供應鏈會被安全地包圍起來，這就是所謂新的「全球本土化」。

對於是否會再考慮重新併購世創這一問題，徐秀蘭說，目前歐洲的烏克蘭戰爭還沒打完，還有能源等問題，在這個氛圍下，公司暫未有重新併購的計劃。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 有專家認為，芯片已經成為「現在的石油」，容易受地緣政治影響而觸發全球危機。

中美爭霸中的晶片大戰：中國半導體人才缺口驚人

2019年5月：針對華為及70家附屬公司，要求美國公司或使用美國技術的外國供應商，未獲許可前，不能賣產品給華為

2020年12月：針對中芯等10家中企，禁止美企銷售10奈米及以下制程技術給中芯。

2022年8月：限制美企出口用於3奈米晶片的EDA軟體給中國。並禁止超微，揮打將高速運算晶片輸入中國。

2022年10月：美企未獲許可前不得向中國出口超級電腦，半導體產品及設備。限制美國籍與擁有綠卡人士，不得在中國的半導體工廠協助生產或開發晶片。

倫敦政經學院（LSE）教授金刻羽近日投書《紐約時報》評論稱，中國經濟的成熟意味著，金融資源流向不確定性更高的領域。 「去年中國半導體行業的國內收入超過 1570 億美元，全球增長最快的 20 家半導體公司中有 19 家是中國公司，這絶非巧合，」他寫道。

但她強調，人才和基礎研究仍然是中國的短板，中國半導體協會評估，到2025年半導體專家缺口將達到30萬。

金刻羽舉例稱，若德國人擅長製造傳統汽車，中國則全力推動電動車、可再生能源和新材料發展。與此同時，中國押注於半導體的新方向。以「彎道超車」為戰略，標的的半導體五年計劃圍繞著加強晶片製造和質量。據此，美式的金融化和服務型經濟，不是中國領導人認同能確保國家安全及實力的方針，因為「中國希望成為一個更大、更智能的德國，一個擁有工業能力、利用人工智能、下一代通信和機器人技術的德國。」

地緣政治下的世界晶片大戰

圖像來源，Globalwafers 圖像加註文字， 過去半導體是一個全球化的生態圈，亦即一個晶片產品的完成，從原料，設計，晶圓製造到代工晶片及封測等等，常常是全球不同公司的協作。但現在各國都希望有自己的生態圈。

對台灣半導體業者來說，地緣政治風險當前已經浮現。但外界分析，晶片大戰，絶對不僅是台灣海峽兩岸的角逐，還與日本韓國等半導體大國相關。而美國的角色在這場晶片大戰中，是重中之重。2019年前任美國總統就開始以國家安全為由，對中國電信巨頭華為等進行制裁，拜登上任後，進一步加碼制裁中國半導體產業，全力限制美國晶片技術進入中國公司。

美國塔夫茲大學（Tufts University ）外交事務助理教授米勒（Chris Miller），接受台媒《今周刊》專訪時便稱，拜登政府10月初祭出新法令，限制美國公民或綠卡持有者，不得協助中國半導體廠製造或研發先進晶片，主要是要讓中國半導體科技失去在未來技術升級的空間。他分析，因為高階半導體晶片通常用在超級電腦或AI及軍事系統上，而北京在運算能力等技術上正急起直追美國，這正是白宮焦慮所在。因此，即便會傷到自己的半導體業者，美國仍要出盡辣招。

事實上，許多在中國大陸設廠的台資半導體大廠，著實受到美國禁令影響。

美國新禁令公布後四天，台股開盤日便暴跌近600點，是台股史上第七大跌幅。期間台積電（TSMC）股價曾一天內重挫8%。

圖像來源，GlobalWafers 圖像加註文字， 晶圓指以半導體制程的矽晶圓片，是製作電腦晶片（chips）之基板。

徐秀蘭告訴BBC，目前為止環球晶圓在大陸昆山的工廠，員工幾乎都是中國籍，僅有個位數的主管是台灣籍，（美國禁令）影響不大。但她也強調環球晶圓有非常多長期的好客戶在大陸。「而且，我們政策一直就是不能歧視，沒有對來自哪裏的客戶特別排斥……不過，我們也是守法的公司，所以如果國際之間有一些特殊約定，那我們當然就必須要遵循。」

台灣知名半導體大廠力積電董事長黃崇仁也向台媒解釋，這次美國禁令確實針對AI或超級電腦，目標是限制中國軍事發展，對於手機等消費性產業鏈影響不大，而力積電只做40奈米以上的成熟制程晶片，沒有受到美國影響，甚至未來美國會更依賴台灣的成熟制程代工。

不過，許多疑美派的分析仍未止息。

譬如，美國晶片法案列出的百億美金補助金額邀請半導體廠商到台投資。但有分析稱，數百億的補助，對於全球市值前十大的台積電或三星等超級大廠根本不具吸引力。對這些大廠來說，去到勞工等成本高的美國蓋新廠，並非自願，甚至是來自美國的脅迫。近日，台灣財經評論員陳鳳馨便評論台積電恐怕成為第二個日本東芝，亦即被美國榨幹後甩掉。

圖像來源，GlobalWafers 圖像加註文字， 徐秀蘭同意美國成本競爭力不及亞洲，但本土需求很強。

回應赴美設廠決定，徐秀蘭向記者強調環球晶圓到美國設廠，絶對是理性計算過後的選擇。她解釋，公司這幾年受許多國家邀請，最後選擇美國有完全的自主性。她同意美國成本競爭力不及亞洲，「但本土需求很強。」

她強調，去美國設廠，除了考慮靠近客戶的因素，還因為有能源優勢，而且，美國很久沒有蓋新的晶圓大廠，急需新血加入。她強調，評估設廠時不僅考慮國家，還有州。

以德州而言，有地方政府政策的支持，當地的電也比亞洲便宜很多。同時，加上當地人才支援（德州很多優秀的大學）最終在德州設廠拍板。「外界對環球晶圓去美設廠有很多誤解跟關心，但這裏面沒有什麼被強迫的問題。我們公司有完整的自主權跟很嚴謹評估，那邊最新的矽晶圓廠是20年前蓋的舊廠。德州我們也有過生產據點，我們對在該州經營半導體廠並不陌生，」她說。

至於晶片法案提供的補助，徐秀蘭說確切補助數字目前尚未得知，但強調晶片法案的補助只是去美國的理由之一。